– Alle er velkomne her i Qatar, selv når vi snakker om LHBTQ+, forsikret Gianni Infantino på FIFA-kongressen i Doha i mars.

Budskapet om at VM er for alle, har vært Fifa-president Gianni Infantinos budskap i lang tid. Så sent som i mars slo fotballsjefen fast at ingen mennesker vil bli møtt av en lukket dør i ørkenstaten, til tross for at homofili er forbudt i landet og ifølge Amnesty kan straffes med syv år i fengsel.

Men er det løftet forankret også hos de 69 hotellene som Fifa selv anbefaler til VM? En undersøkelse gjort i samarbeid mellom NRK, SVT (Sverige) og DR (Danmark), viser at flere av hotellene nekter å innkvartere homofile.

– Nei, vi aksepterer ikke homofile par, svarer Magnum Hotel & Suites Westbay når vi ringer og presenterer oss som et nygift, mannlig svensk par som forsøker å bestille et rom for å dra på bryllupsreise.

Slik har vi undersøkt VM-hotellene Ekspandér faktaboks I slutten av mars hentet vi ut en oversikt fra VMs offisielle nettside over hoteller til mesterskapet.

Vi kontaktet samtlige 69 hoteller, enten via mail eller telefon.

Vi utga oss for å være enten en svensk eller norsk mann som nettopp hadde giftet seg med en mann og skulle på bryllupsreise. I mailen skrev vi at vi hadde hørt at det kunne være noen utfordringer knyttet til å være homofil i Qatar, og vi lurte derfor på om det var greit å bo på deres hotell.

NRK, SVT og DR brukte falsk identitet da vi kontaktet hotellene. Det gjorde vi for å sikre et troverdig svar. Hotellene som svarte nei til homofile, er i ettertid kontaktet på nytt med vår faktiske identitet.

Blant hotellene som har svart nei, har ett svart på mail. De to andre har svart på telefon. I begge tilfellene hvor hoteller har svart på telefon, har vedkommende konferert med kolleger/overordnede før vi har fått svar.

Akkurat nå er det ikke mulig å bestille hotell i Qatar under VM uten å ha en kampbillett. Derfor har vi spurt hotellene om å komme på bryllupsreise på en uspesifisert dato.

Faktisk avviste tre av VM-hotellene forespørselen uten å pakke det inn. De tre hotellene er The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay og Wyndham Grand Regency.

Ett av hotellene påpekte at det var «against hotell policy».

Fra: Oscar Pettersson Til: The Torch Hotel Doha Sendt: 28. mars Emne: Bryllupsreise Hei! Vi er et mannlig homofilt par som er så heldige at vi nettopp har giftet oss. Vi har forelsket oss i vakre Qatar og drømmer om å reise på bryllupsreise til landet deres. Men, vi har hørt at det å dra til Qatar som et homofilt par kan føre til noen utfordringer og at noen hoteller ikke godtar homofile par. Er det greit å booke et rom på deres hotell? Vi vil bare være sikre før vi bestiller. Vennlig hilsen Oscar og Johannes Pettersson Fra: The Torch Hotel Doha Til: Oscar Pettersson Sendt: 28. mars Emne: Bryllupsreise Hei! Hilsener fra The Torch Doha! Takk for henvendelsen, men dessverre må vi informere om at vi ikke kan gi dere et rom på grunn av hotellets policy. Skulle det være noe mer, ikke nøl med å ta kontakt. Med vennlig hilsen

Ikke greit å «kle seg homofilt»

Flere ganger har både Fifa-president Infantino og andre sagt at det vil være greit å reise til VM som homofil. En av sikkerhetssjefene i Qatar, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, sa i april at det skulle være trygt å være homofil i landet under VM.

SIKKERHETSSJEF: Abdulaziz Abdullah Al Ansari fra den qatarske regjeringen. Foto: Darko Bandic / AP

– Reserver et rom sammen, sov sammen – det er ikke noe vi bryr oss om. Vi er her for å organisere turneringen. Vi skal ikke bry oss om det personlige som skjer mellom folk. Det er poenget, sa Al Ansari ifølge AP.

I tillegg har VM-komiteen skrevet flere offisielle dokumenter hvor de poengterer at alle er velkomne under VM og at retningslinjene også gjelder deres forretningspartnere.

Men flere av hotellene VM-arrangørene presenterer på sin nettside er likevel skeptiske til homofile gjester.

I tillegg til de tre hotellene som sa nei til homofile par, svarer 20 hoteller at det tillater innkvartering, men dog med forbehold og klare anbefalinger om at man ikke skal vise at man er homofil. Her kom det også frem at åpenlys homoseksualitet i Qatar kan få konsekvenser.

– (…) Jeg vil opplyse om at vi tidligere har hatt hendelser hvor politiet har hentet qatarere på hotellet som har hatt homofile forhold, skriver et av hotellene i undersøkelsen.

– Tar man på sminke og kler seg homofilt, strider det imot landets og regjeringens politikk. Men for vårt hotell er det greit (å bestille et rom, red.anm.), hvis du kler deg passende og ikke utviser seksuell adferd eller kysser i offentligheten, svarer et av de andre.

33 av hotellene Fifa anbefaler via VMs offisielle hjemmeside, hadde ingen innvendinger. Resten ville enten ikke svare, har ikke kommet tilbake til oss etter den innledende dialogen eller fungerer på nåværende tidspunkt som covid-karantenehotell.

Dette svarer hotellene. Flere av de grå hotellene har vi hatt dialog med, men til tross for gjentatte spørsmål på telefon og e-post har de ikke svart på om de tillater homofile gjester.

– Det er helt fjernt

NRK, SVT og DR har fremlagt resultatene for fotballforbundene i Norge, Sverige og Danmark.

– Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt, og heller ikke i tråd med det VM-komiteen har lovet, at det skal være en garanti for den rettslige sikkerheten (for homofile, red.anm.) under mesterskapet. Og for å føle deg trygg må du vite på forhånd at du kommer til å være trygg. Det er der vi er nå tidsmessig, så det må på plass, sier president i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness.

DIREKTØR: Jakob Jensen i Dansk Boldspil-Union (DBU). Foto: DR

Det danske fotballforbundet (DBU) reagerer sterkt:

– Helt ærlig, det er helt fjernt. Vi synes dette er skuffende. Det er skuffende overfor supporterne som skal reise til VM. At de ikke kan føle seg trygge på å få et hotell, uansett hvilken seksualitet de har. Det er fullstendig irrelevant hva slags legning man har, og det er vår klare forventning at man får ordnet opp i dette frem til VM, sier administrerende direktør Jakob Jensen til DR.

Fifa fortsetter å love trygghet

Men hvordan kan Gianni Infantino si at VM er for alle når flere hoteller avviser homofile, mannlige par? Det var et av flere spørsmål vi sendte til Fifa.

Det konkrete spørsmålet er ikke blitt besvart, men isteden skriver fotballforbundet at vertslandet Qatar er fullt ut bevisst på sitt ansvar for å overholde Fifas forventninger og krav til menneskerettigheter, likhet og antidiskriminering.

Det skjer blant annet gjennom «flere strategiske innsatser, som også inkluderer hotellområdet», lyder det i svaret fra Fifa.

MEKTIGE: Fifa-president Gianni Infantino sammen med sjef for VM-komiteen, Hassan Al-Thawadi. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

– Fifa er sikre på at alle nødvendige tiltak vil være på plass for LHBT+-supportere, slik at de, som alle andre, kan føle seg velkomne og trygge under mesterskapet, svarer Fifa i en e-post.

Samtidig slår Fifa fast at enhver form for diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet er strengt forbudt.

– Fifa forsøker å skape et miljø uten diskriminering og å fremme ulikhet innad i organisasjonen og i alle sine aktiviteter og arrangementer.

Forbundet forteller samtidig at de har gjort Qatars Supreme Committee (VM-komiteen, red.anm.) oppmerksom på problematikken og henviser til dem for flere svar.

Ber supportere respektere qatarsk kultur

I et skriftlig svar gjør VM-vertene det klart at landet forplikter seg til å levere et inkluderende VM, hvor alle deltagere føler seg trygge og velkomne. VM-komiteen understreker samtidig at Qatar er et konservativt land, og at det ikke er akseptert å vise sin kjærlighet i offentligheten – uansett legning.

– Vi ber folk om å respektere våre kulturelle normer, men understreker også den sterke kulturen av respekt for privatlivet som eksisterer i hele Qatar, svarer VM-arrangøren.

VM-SJEF: Hassan Al Thawadi har gitt lovnader om at alle er velkomne til VM, men ber samtidig tilreisende om å respektere qatarsk kultur. Foto: Darko Bandic / AP

VM-verten forklarer at det i juni 2020, som en del av arrangørens strategier, ble introdusert en protokoll som har som oppgave å sikre at mesterskapet skjer uten noen diskriminering. Protokollen skal gjelde alle – både individer og organisasjoner – som leverer varer, ytelser eller service til VM.

– De mer enn 100 hotellene i Qatar som vil innkvartere fotballfans, spillere, offisielle og andre interessenter vil være forpliktet til å overholde protokollen. Som et resultat av det, overvåkes og evalueres disse hoteller løpende, skriver VM-komiteen.

– VM-komiteen behandler enhver overtredelse av denne protokollen eller tilfeller av diskriminering med det største alvor. Vi vil gjerne ha ytterligere informasjon om disse påstandene for å sikre oss at alle parter assosiert med VM lever opp til den forventede standarden.

Nektet for at de ikke tar imot homofile

Etter å ha mottatt svar fra hotellene som et fiktivt homofilt par, har NRK, SVT og DR tatt kontakt på nytt for å få den offisielle politikken til de tre hotellene som nektet innkvartering.

VM-HOTELL: The Torch Hotel (til venstre) ligger rett ved siden av Khalifa stadion, et av fotballanleggene som skal brukes under VM. Foto: USA TODAY USPW / Reuters

Magnum Hotel & Suites Westbay bekrefter at det er hotellets offisielle politikk å nekte homofile adgang.

The Torch Doha avviser først over telefonen at hadde nektet homofile adgang, til tross for at det står svart på hvitt i den første mailen fra hotellet. I et nytt svar skriver de at hotellets policy ikke trumfer VM-arrangørens holdning, og at alle er velkomne. De skriver videre at det ikke er greit å vise kjærlighet i offentligheten.

Det siste hotellet, Wyndham Grand Regency, avviser fortsatt at homofile kan bo på deres hotell. Wyndham forteller at det ikke er hotellets regler, men at de følger lovverket i Qatar.

– Det kan hende det endrer seg til VM, vi vet ikke helt hvordan reglene blir. Det er noen regler som kan bli endret under VM. De skal gjøre noen unntak, opplyser hotellet.