Norsk våpen-jubel før OL: Denne endringa gjer nordmann til OL-favoritt

Svensk håndballstjerne skadd mot Norge – mister resten av OL

Sofia Hvenfelt måtte ut med skade i Sveriges seierskamp mot Norge i OL-turneringen i håndball. Nå er det klart at hun mister resten av lekene.

Det er påvist et strukket leddbånd i kneet, og hun kan ikke spille flere kamper i OL.

– Jeg er kjempeskuffet og lei meg for at jeg ikke kan være med videre. Det har alltid vært en drøm for meg å spille i OL, og jeg er takknemlig for at jeg iallfall fikk oppleve det. Nå er jeg skuffet, men samtidig utrolig stolt over jentene og glad for at vi vant, sier hun i en uttalelse.

I slutten av første omgang fikk Hvenfelt en norsk angrepsspiller over seg, og det gikk ut over kneet. Hun fikk behandling utenfor banen, men kunne ikke spille videre.

Hun erstattes i troppen av reserven Olivia Löfqvist.

Sverige overrasket med 32-28-seier over Norge og fikk dermed en drømmestart på gruppespillet.

(NTB)