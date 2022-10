I forbindelse med en fersk rapport om menneskerettighetssituasjonen i Qatar, én måned før mesterskapet starter (20. november), er Amnesty International Norge klare i talen:

De hadde forventet mer av utenriksministeren.

– Vi er overrasket over hvor stille en Arbeiderparti-regjering har vært for forholdene til migrantarbeidere i Qatar. Ikke minst fordi man er så opptatt av det i Norge, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs til NRK.

Han er overrasket over utenriksministeren og regjeringen har latt fotballforbundet og fotballpresident Lise Klaveness ha det han omtaler som «den ene tydelige norske stemmen» for migrantarbeiderne i Qatar.

– Vi mener utenriksministeren må være veldig tydelig i sin kritikk og sitt press på Qatar, kreve en forbedret situasjon for migrantarbeiderne og støtte kravet om at Qatar skal kompensere de arbeiderne som har lidd overlast, sier Amnesty-toppen.

REAGERER: Amnestys generalsekretær Jan Peder Egenæs. Foto: Javad Parsa / NTB

NRK har forsøkt å komme i kontakt med qatarske myndigheter og VM-komiteen, foreløpig uten hell.

Fifas svar på Amnesty-rapporten kan du lese lenger ned i saken.

Ba om mer handling i fjor

I mai i fjor stilte Huitfeldt selv et skriftlig spørsmål til daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), hvor hun etterspurte hva ministeren hadde gjort for å «fremme norske syn på menneskerettighetene overfor Qatars myndigheter».

– Jeg mener at Norges næringsinteresser i Qatar er et argument for å være enda tydeligere på menneskerettigheter. Jeg vil nå avvente utenriksministeren. Jeg forventer at hun er tydelig, sa Huitfeldt til NRK i den forbindelse.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de ikke har ambassade i landet. Det hevder også at det er lite politisk kontakt og det skal være få koblinger til norsk næringsliv i Qatar.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Huitfeldt, men hun har ikke hatt anledning til å gi en kommentar.

– Kan bli ett av idrettshistoriens mørkeste øyeblikk

Den ferske rapporten til Amnesty viser at det fremdeles er utbredte menneskerettighetsbrudd i Qatar.

– Fotball-VM kan bli ett av idrettshistoriens mørkeste øyeblikk, sier Egenæs i en pressemelding.

Amnestys krav til Qatar Ekspandér faktaboks I rapporten trekker Amnesty frem ti punkter som de mener Qatar må forbedre for å få skikk på svakhetene i den pågående arbeidsreformen. Avskaffe tvangsarbeid.

Beskytte tjenestearbeidere.

Etterforske dødsfallene til arbeidere og samtidig styrke arbeidernes beskyttelse mot arbeid i høy varme.

Styrke og utvide omfanget av arbeidernes «velferdsstandard»

Få en slutt på kafala-systemet (et system som regulerer utenlandsk arbeidskraft, hvor alle utenlandske arbeidere må ha en «sponsor» - typisk en arbeidsgiver. Arbeiderne kan for eksempel ikke bytte jobb uten tillatelse fra sponsoren).

Tillate fagforeninger.

Øke minstelønnen og styrke lønnsbeskyttelse.

Håndtere rekrutteringsmisbruk.

Styrke hjelpende mekanismer.

Kompensere tidligere misbruk av arbeidere.

Generalsekretæren trekker frem det at Qatar og Fifa skal opprette et fond for å kompensere arbeiderne som har lidd overlast som det viktigste fra rapporten, og at norske myndigheter må støtte det.

– Hvis dette fotball-VM skal ha et ettermæle som er i det minste litt positivt, så er det det som må skje. Nå må Fifa komme ut og si at vi oppretter et fond, og så må de få med seg qatarske myndigheter og sette opp et system som gjør at man faktisk kan kompensere de som har lidd overlast.

Han erkjenner at Amnesty ikke har fått til endringene de hadde ønsket før fotball-VM, men håper det vil være søkelys på Qatar også etter VM.

– Vi mener at folk flest, norske bedrifter, norske myndigheter og fotballforbundet må fortsette å legge press på Qatar etter fotball-VM. Vi må ikke komme i den situasjonen at Qatar får ha fotball-VM, får skinne, får vise frem hvor fantastisk og så er det ingen som bryr seg etter finalen, sier Egenæs.

TØFFE FORHOLD: Ny Amnesty-rapport hevder migrantarbeidernes forhold fortsatt er tøffe. Foto: Hassan Ammar / AP

Fondet det snakkes om blir støttet av en rekke forbund, blant annet Norges Fotballforbund og president Lise Klaveness.

Syv land som skal spille fotball-VM har også stilt seg bak forslaget. Landene Belgia, Frankrike, England, Tyskland, Nederland, Wales og USA har alle støttet et kompensasjonsfond.

Fifa sier de tar grep

På en pressekonferanse mandag opplyste Fifa-talsmann Bryan Swanson at det pågår samtaler mellom forbundet og regjeringen i Qatar.

Fifa sier på sin side at en rekke tiltak har blitt gjort for å sikre arbeidernes rettigheter blir ivaretatt.

– Som anerkjent av uavhengige eksperter, som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og internasjonale fagforeninger, har et bredt spekter av tiltak blitt implementert de siste årene for å forbedre beskyttelsen av arbeidere i Qatar. Denne utviklingen har i stor grad skjedd som en konsekvens av at VM spilles i landet, skriver Fifa i en e-post til NRK.

TAR GREP: Fifa hevder de jobber med en rekke tiltak for å kompensere migrantarbeidere som har jobbet med fotball-VM i Qatar. Foto: Achmad Ibrahim / AP

De forteller at det legges press på ulike selskaper i Qatar for å sikre bedre vilkår for arbeidere som er involvert i VM-forberedelsene.

– Arbeidstakere har blitt kompensert på forskjellige måter i tilfeller der selskaper ikke klarte å opprettholde arbeidernes velferdsstandarder til Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), som er standarden som brukes av Fifa og Qatar for å sikre beskyttelsen av arbeidere involvert i VM-relaterte aktiviteter, hevder Fifa.

De understreker at de kommer til å fortsette å hjelpe migrantarbeiderne også etter VM, og at de kommer med mer info om dette i fremtiden.

– Det var uutholdelig

Men i hovedtrekk viser den nye statusrapporten at tusenvis av VM-arbeidere fortsatt har problemer med:

Å få utbetalt lønn

Å få innfridd hviledager de har krav på

Trygge arbeidsforhold

Tilgang til domstoler hvor de kan få løst arbeidsrelaterte konflikter

Mistenkelig dødsfall som ikke etterforskes tilstrekkelig

Menneskerettighetsbrudd som ikke kompenseres

Ifølge rapporten fortsetter migrantarbeidere å oppleve utnyttelse og overgrep i stor skala. De som arbeider i private hjem skal fortsatt jobbe mellom 14 og 18 timers arbeidsdager, uten hviledager.

– Det var uutholdelig å bli værende i selskapet jeg jobbet for på grunn av behandlingen og arbeidsmengden, sier den kenyanske arbeideren «Joshua» til Amnesty.

Joshua er et pseudonym og personen ønsker å holde seg anonym i frykt for egen sikkerhet. Han skal nylig ha forlatt Qatar, etter å ha jobbet for et privat sikkerhetsselskap.

– På fire måneder, fikk du kun to dager fri. Det er sene utbetalinger av lønn og for mange bøter som trekkes unødvendig. Selskapet har holdt tilbake visumet mitt slik at jeg ikke kan reise tilbake til Qatar dersom jeg får jobb for et annet selskap, sier han.