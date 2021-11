Sendte denne SMS-en – så startet NRK-journalistenes Qatar-mareritt

Rett før midnatt, natt til onsdag, kom nyheten om at NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) hadde blitt arrestert mens de var på arbeidsreise i VM-landet Qatar.

NRK kan nå fortelle hele historien om det som skjedde de siste timene Ekeland og Ghorbani oppholdt seg i Doha.

Det som startet som en vanlig søndag utviklet seg nemlig til å bli en situasjon de sent vil glemme.

Alle tidspunktene under er i norsk tid. Norge ligger to timer bak Doha i tidsforskjell.

Søndag 21. november – tidlig formiddag:

Det er siste dag i Qatar før hjemreise for NRKs team i Doha.

Den syvende dagen i ørkenstaten starter rolig, Ekeland og Ghorbani møter en høytstående minister fra regjeringen i Qatar for å gjøre et intervju.

Personen snakker villig, men insisterer på at det skal være såkalt «off record», altså at intervjuet ikke kan brukes i publisering.

Ekeland bruker derfor tiden på å forberede seg til direktesendingen han skal ha på Sportsrevyen senere søndag kveld og avklare detaljer med desken på Marienlyst.

Søndag 21. november, cirka klokken 18.30:

Ekeland og Ghorbani får akkreditering og reiser til Dohas populære fiskeområde Corniche for å delta på en offisiell VM-seremoni som markerer at det bare er ett år igjen til VM.

Det vrimler av kjendiser der, kjente ansikter som har fått mye kritikk for å være ambassadører for verdensmesterskapet, og noen av dem lar seg sågar intervjue av NRKs team.

Den tidligere keeperkjempen Peter Schmeichel vil snakke om fotball, og avslår lettere irritert å svare på spørsmål knyttet til menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Dansken mener slikt bør overlates til politikerne.

Samuel Eto’o, storscoreren med fortid i blant annet Barcelona, vil først kun svare på spørsmål om seremonien, men etter litt overtalelse går han med på å svare.

Da mener han pressen overdriver og påpeker at man må bo i Qatar, slik han har gjort, for å få en forståelse av hvordan landet fungerer.

Senere får Ekeland og Ghorbani også anledning til å bli med på en kort presseseanse med Fifa-president Gianni Infantino.

Ekeland får der anledning til å stille Fifa-sjefen et kritisk spørsmål, og her kan du se hvordan det gikk:

Fifa-presidenten svarer på NRKs kritiske spørsmål om Qatar Du trenger javascript for å se video.

Ekeland ønsker å stille Fifa-presidenten et oppfølgingsspørsmål, men Infantino snur seg i stedet mot en journalist fra en arabisk TV-kanal. Der får Infantino spørsmål om hva han synes om Qatars prestasjon når det gjelder at alle VM-stadionene står klare allerede ett år før VM.

Søndag 21. november klokken 19.54:

Arbeidsdagen durer videre, og Ekeland er med direkte i Sportsrevyen som sendes på NRK 1 hjemme i Norge. Der forteller han om uka NRKs team har hatt i Qatar.

– Det er store kontraster her. Noen arbeidere har det fælt, du ser det i øynene deres at de ikke har det bra. De jobber lange dager og de jobber hardt. Og så er det selvfølgelig noen arbeidere som har det fint, sier Ekeland på sendingen.

DIREKTE: Her går Halvor Ekeland direkte i Sportsrevyen søndag kveld. Få timer senere ble han kastet på glattcelle. Foto: NRK

Søndag 21. november i 21-tiden:

Kort tid etter at de har vært direkte på Sportsrevyen, får NRKs team vite at de kan få en halvtime med Qatars VM-sjef Hassan Al Thawadi.

Det kan bli en perfekt avslutning på et nyttig og innholdsrikt Qatar-besøk, så Ekeland og Ghorbani gjennomfører intervjuet og vender så snuta tilbake mot hotellet.

Søndag 21. november klokken 21.55:

På vei tilbake til hotellet sender Ekeland en melding til NRK-kollega Hanne Marie Brevik om at de skal reise hjem til Norge morgenen etter.

De har en avtale om å meldes hver morgen og kveld slik at NRK-redaksjonen på Marienlyst hele tiden kan ha en oversikt over sitasjonen de befinner seg i.

Dette blir siste melding som blir sendt fra Ekeland før alarmen går neste dag.

SISTE LIVSTEGN: Denne meldingen fra Halvor Ekeland, som ble sendt til kollega Hanne Marie Brevik, var det siste Ekeland rakk å kommunisere før han ble arrestert av politiet i Qatar få minutter senere. Det ble starten på et marerittaktig halvannet døgn for de norske journalistene. Foto: Skjermdump SMS

Søndag 21. november cirka klokken 22.02:

I det Ekeland og Ghorbani ankommer hotellet, rett etter midnatt lokal tid (22 norsk tid), starter de med å pakke ut alt utstyret som har vært benyttet til å gjennomføre intervjuene den kvelden.

Da kommer det fire-fem sivilt kledde personer bort til dem, presenterer seg som politi og sier at de skal være med til politistasjonen.

Ekeland og Ghorbani blir da pågrepet og kjørt til politistasjonen i Doha i hver sin bil, og der får de raskt beskjed om at de umiddelbart skal gjennomgå avhør.

De spør om å få ta en telefon hjem til Norge for å fortelle hva som hadde skjedd, men det får de ikke lov til.

De avhøres én om gangen, Ghorbani først, mens Ekeland blir satt på en glattcelle for å vente.

NRKs Lokman Ghorbani var med som fotograf i Doha. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er skrøpelige forhold på den lille og umøblerte cella. Ekeland sitter der sammen med rundt 12 andre personer og det er blant annet lett å få øye på flere kakkerlakker.

Ghorbani, som altså er i landet som NRKs fotograf, må ta ut kamerautstyret og spille av ett og ett opptak for politibetjentene. Noen av opptakene slettes, og Qatar lener seg på landets lovverk om at det ikke er lov å filme på privat sted uten tillatelse.

NRKs team mener de har fått denne tillatelsen muntlig, men blir ikke hørt.

Tonen i avhørene er brysk, men de får verken trusler eller bruk av vold rettet mot seg. De opplever heller at de blir behandlet på en fin måte, og noen av politifolkene trøster til og med og sier at «dette kommer til å gå bra».

Men uroen stiger når det etter hvert kommer en jurist og forteller dem at det trolig går mot varetektsfengsling.

Ingen i Norge vet foreløpig noe om situasjonen som har oppstått.

Mandag morgen 22. november:

NRK-ledelsen hjemme på Marienlyst får ikke tak i Qatar-teamet og aner ugler i mosen.

Den daglige status-SMSen blir ikke sendt, og mobilsporing viser at Ekelands telefon er aktiv i Doha sentrum. Det til tross for at det nå har gått flere timer siden flyet de skulle vært på hadde tatt av.

Etter hvert får NRK-ledelsen bekreftet sine mistanker: Ekeland og Ghorbani ikke var ombord flyet som lettet fra Doha den morgenen.

Da går alarmen – det er kode rød.

NRK-ledelsen velger umiddelbart å iverksette en krisestab.

Utenriksdepartementet (UD) og den offisielle ambassaden i Abu Dhabi blir kontaktet og bedt om å bistå i arbeidet, og Fifa informeres og kobles inn.

På samme tid i Qatar blir Ekeland og Ghorbani ført videre til en annen avdeling på politistasjonen og må gjennomføre nye avhør.

Hele perioden de har vært i landet blir gjennomgått med lupe, og det er lange og omfattende samtaler.

På dette tidspunktet er Ekeland og Ghorbani totalt utslitt. De har verken sovet eller spist noe mat på svært lenge.

Etterpå får de tildelt sin egen celle med to madrasser, og da får de for første gang på halvannet døgn anledning til å hvile og sove litt.

HEKTISK MØTEVIRKSOMHET: NRK-ledelsen satte raskt ned en større arbeidsgruppe for å håndtere situasjonen som hadde oppstått i Qatar. Foto: NRK

Tirsdag 23. november rundt 06.00:

Etter rundt 32 timer i arrest kommer det til slutt noen politibetjenter inn på cella til Ekeland og Ghorbani.

Der får de beskjed om at er løslatt, men mobiler, pc-er og kamerautstyr får de ikke ta med seg. I tillegg må de skrive under på et dokument der alt står på arabisk.

De vet ikke hva de skriver under på, men er så slitne at de undertegner.

Etter kort tid tilbake i friheten får de hjelp av Fifa og VM-organisatøren til å skaffe nye mobiler.

Da får de for første gang ringt hjem og varslet både NRK og pårørende om hva som har skjedd.

Tirsdag ettermiddag 23. november:

Ekeland og Ghorbani får etter hvert bekreftet av Utenriksdepartementet at de får lov til å forlate landet.

Da går de i gang med å ordne praktiske ting rundt ny avreise, og begge må gjennomføre nye koronatester før de kan ta fatt på returen til Norge.

Klokken 14.15 bestiller NRK Sportens redaksjonssjef Anders Sårheim flybilletter hjem.

Anders Sårheim tar telefonen som sikrer nye flybilletter hjem. Ved siden av sitter Hanne Marie Brevik, som har jobbet tett med Qatar-stoff sammen med Ekeland, og følger spent med. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Men til tross for at de har fått beskjed om at de får lov til å reise hjem til Norge, sitter begge med en følelse av usikkerhet.

Vil det dukke opp nye problemer?

Tirsdag kveld 23. november:

Koronatestene vender tilbake som negative og reisen til flyplassen går som planlagt.

Nå begynner de å innse at marerittet er i ferd med å gå mot en slutt.

Rundt 23.45 letter Qatar Airways sitt Boeing 787-fly fra Doha med Ekeland og Ghorbani om bord.

I Norge publiserer NRK og VG raskt saker om hva som har oppstått. Saken slår ned som en bombe, og en rekke prominente aktører fordømmer raskt arrestasjonene som et angrep på pressefriheten.

En rekke av verdens største medier, som Washington Post og The Guardian, omtaler det som har skjedd.

– Arrestasjonen av NRKs journalister i Qatar er uakseptabel. En fri presse er avgjørende i et fungerende demokrati. Dette viser også viktigheten årets tildeling av Nobels fredspris. Jeg er svært glad for at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani nå er løslatt, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse.

Onsdag 24. november klokken 09.02:

Like etter klokken ni onsdag morgen lander Ekeland og Ghorbani på Gardermoen etter først å ha hatt et stopp på Kastrup.

– Vi har vært usikre, men det er veldig godt å være hjemme igjen i Norge nå, på norsk jord, sier Halvor Ekeland til det ventende pressekorpset.

– Jeg har det fint. Det er godt å være trygg, sier Lokman Ghorbani.

Onsdag 24, november klokken 11.55:

Qatarske myndigheter slipper en pressemelding der de sier at de to NRK-journalistene ble pågrepet fordi de filmet på privat område uten tillatelse.

«Som i nesten ethvert land er uberettiget ferdsel på andres eiendom ulovlig etter qatarsk lov, og det var journalistene fullt klar over da de entret eiendommen», skriver myndighetene i pressemeldingen.

To timer senere møter NRK-ledelsen og de to journalistene pressen.

– De henta tillatelse fra de som var ledere på området. Jeg kan fortsatt si at de har opptrådt på en måte som jeg mener NRK-journalister skal opptre, svarer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på anklagene fra Qatar..

Hele pressekonferansen etter ankomsten til Norge kan du se i sin helhet her: