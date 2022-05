NFF vil suspendere «homolov» – advares av forsker

Torsdag avdekket NRK at flere VM-hoteller i Qatar nekter homofile å bestille rom.

Homofili er kriminalisert i ørkenstaten, men Fifa har gang på gang forsikret om at alle er velkomne til VM.

Fotballpresident Lise Klaveness mener hotellenes svar «dessverre ikke er overraskende».

Dette svarte hotellene. Flere av de grå hotellene har vi hatt dialog med, men til tross for gjentatte spørsmål på telefon og e-post, har de ikke svart på om de tillater homofile gjester.

Hun mener det ikke er noen garanti for den rettslige sikkerheten under VM så lenge qatarsk lovverk fortsatt er gjeldende. Derfor ønsker NFF å legge press på Qatar for å suspendere lovverket under mesterskapet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen har i et intervju med VG stilt seg bak forslaget.

Ifølge Amnesty kan homofili straffes med sju års fengsel i Qatar.

– Så lenge loven ikke er suspendert den midlertidige perioden, er det ikke noen garanti. Sånn er det tross alt med et lovverk. Man må ha en rettslig sikkerhet, og man må vite i forkant at man får rettslig sikkerhet. Dette er et av områdene nordiske fotballforbund og Uefa må prioritere. Sammen med noen andre saker, så er dette et av de prioriterte områdene, og vi må virkelig trykke på for å få på plass det, sier Klaveness til NRK.

Advarer

Klaveness' planlagte reise til Qatar ble denne uka utsatt til i slutten av juni.

Fotballpresidenten skal sammen med Uefa-delegasjonen i møter med qatarske myndigheter og en rekke organisasjoner, og rettslig sikkerhet for LHBT+-personer er blant sakene på agendaen.

Forslaget om å suspendere lovverket møter imidlertid motstand fra Mari Norbakk, som er sosialantropolog og postdoktor ved Chr. Michelsens Institutt.

FORSKER: Mari Norbakk. Foto: Chr. Michelsens Institutt

Hun har Egypt og Qatar som spesialfelt, og hun har forsket på blant annet kjønn, maskuliniteter, kvinners rettigheter og migrasjon.

– For de lokale skeive vil dette i verste fall være farlig. Det er potensial for å få en «backlash» for homofile i Doha, og da snakker jeg ikke bare om qatarsk homofile, men også om de skeive med migrantbakgrunn. Det er en viss risiko for det, sier Norbakk til NRK.

Norbakk mener en eventuell midlertidig suspensjon av lovverket kan få konsekvenser man ikke vet om når suspensjonen oppheves.

– Det er historiske eksempler på at det blir satt mer søkelys på skeive, og det kan slå ut i et ønske om å ta i bruk lovgivningen. At de rett og slett får mer oppmerksomhet, og da kan oppmerksomheten bli rettet mot noen av de som i dag lever litt under radaren, sier Norbakk.

– Det kan også manifestere seg i at andre land ikke ønsker å gi bistand eller ha relasjon til en viss stat fordi de har lovgivning mot homofile. Da blir de homofile syndebukker for en sånn prosess. Man kan se en økt innsats for å slå ned på homofili i etterkant, fordi man er blitt gjort mer bevisst på det, fortsetter Norbakk.

VM-SJEF: Hassan Al-Thawadi er leder av VM-komiteen. Foto: Darko Bandic / AP

Forskeren understreker at hun først og fremst ønsker å rette søkelys på situasjonen for lokale skeive.

Hennes viktigste anbefaling er å gå i dialog med dem.

– NFF er begrenset til sin hovedaktivitet, som er fotball, og det er veldig bra at de bruker sitt mandat til å sette søkelys på disse tingene. Jeg frykter bare at man går inn og gjør noe som får konsekvenser som vil påvirke andre enn supportere, sier Norbakk.

– En umulighet

NRK videreformidlet hovedpoenget fra Norbakk til fotballpresident Lise Klaveness: At en suspensjon av lovverket ikke hjelper de lokale skeive.

– Hva er alternativet? Dette mesterskapet er tildelt Qatar, vi har fått en garanti på at alle skal føle seg trygge i det landet. Jeg mener fotball skal spilles i alle land, fotball skal spilles i land som forbyr homofili, men når man skal ha et mesterskap, må alle være velkomne. Det beste er selvsagt at loven skal suspenderes for godt, men det må i så fall skje med en annen prosess enn at fotballen skal gjøre det. Fotballen kommer ikke til det målet, det sier seg selv. For fotballens vedkommende så gjelder det selvsagt aldri å komme i en slik posisjon igjen i fremtiden, men også å få suspendert loven og få rettslig trygghet under mesterskapet. Målet er ikke i seg selv å få endret loven i Qatar, selv om det ville være utrolig bra og viktig hvis det skjer, men målet er faktisk å beskytte fotballen. Man skal ha et mesterskap, da må alle være velkomne, sier Klaveness.

– Norbakk mener det kan bli verre. Hva skjer etter mesterskapet når alle har kommet og vært aktivister?

– Det kan ikke jeg svare på. Jeg er ikke forsker på området, men det er ingen tvil om at vi ikke kan gå til et mesterskap der det er forbudt for homofile å komme. Det er en umulighet. Da må man jobbe med å få suspendert den loven under mesterskapet, og så jobbe med den tryggheten for homofile før og etter VM, sier Klaveness.