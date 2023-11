Amnesty bekymret av funn ett år etter VM – ber Qatar og Fifa rydde opp

– Qatar burde lagt mer stolthet i å rydde opp etter seg for dem som har gjort VM mulig.

Det sier en oppgitt Frank Conde Tandberg til NRK. Han er politisk rådgiver i Amnesty Norge og har fulgt situasjonen i Qatar i en årrekke.

Opptakten til fotball-VM i Qatar ble preget av rystende fortellinger om migrantarbeidere og nyheter om dødsfall i forbindelse med stadionarbeid.

Nå – snaue ett år etter at Lionel Messi og Argentina løftet VM-trofeet – har Amnesty publisert en fersk rapport om tingenes tilstand i ørkenlandet.

Der slår menneskerettighetsorganisasjonen fast at «behovet for å beskytte arbeidere i Qatar mot utnyttelse og misbruk er like nødvendig som da turneringen startet».

– Vi ser at de samme menneskerettighetsbruddene, som vi har dokumentert i tolv år før fotball-VM, fortsetter å skje ganske utbredt i Qatar, sier Tandberg.

REAGERER: Frank Conde Tandberg, politisk rådgiver i Amnesty Norge. Foto: Privat

– De har ikke fått kompensasjon

I årene etter at Qatar ble tildelt fjorårets fotball-VM tilbake i 2010 gjorde nasjonen en rekke endringer i lover og arbeidsreformer for å bedre forholdene for migrantarbeidere som bygget fotballstadioner og infrastruktur i landet.

Men Amnesty-rapporten er nådeløs når det gjelder å bedømme hvordan dette fungerer i praksis.

Tandberg oppsummerer funnene i rapporten slik:

– Migrantarbeidere må betalte ulovlige rekrutteringsavgifter, de blir frastjålet lønnen sin og kan ikke fagorganisere seg for å bekjempe dårlig arbeidsforhold. De jobber fremdeles under farlige omstendigheter og de har ikke fått kompensasjon for de menneskerettighetsbruddene som de har opplevd.

Les svarene til qatarske myndigheter og Fifa lenger ned i artikkelen.

– Vi er veldig skuffet over Fifa

Amnesty-rapporten, som har fått navnet «A legacy in jeopardy: Continuing abuses of migrant workers in Qatar one year after the world cup», trekker imidlertid frem fremgang i forbudet mot utvidet arbeidstid for bygningsarbeidere i varmen de siste elleve månedene.

Likevel hevder de at lovendringen blir «overskygget av mangelen på reell fremgang med å styrke og gjennomføre Qatars mye omtalte arbeidsreformer».

– Hvilke følelser kjenner du på i forbindelse med denne rapporten?

– Vi er veldig skuffet over at Fifa ikke brukte innflytelsen sin til å legge mer press på Qatar og at Qatar ikke var opptatt av å få bedre omdømme – og et bedre ettermæle, svarer Tandberg og fortsetter:

– Mange har hyllet mesterskapet, men dette har vært katastrofalt for menneskene som har jobbet med mesterskapet og opplevd alvorlige overgrep. De har krav på kompensasjon, og den mener vi Qatar og Fifa burde anerkjenne og rydde opp i.

Ifølge Amnesty har de i arbeidet med rapporten blant annet vært til stede i Qatar i juli for snakke med nåværende og tidligere migrantarbeidere, organisasjoner for migranters rettigheter og representanter fra ambassadene til opprinnelseslandene til arbeiderne.

De har også møtt representanter fra regjeringen i Qatar og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

MIGRANTARBEIDERE: Flere tusen var samlet på en stadion for å se på Brasil mot Sveits på storskjerm under VM. Et flertall av dem var migrantarbeidere. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Slår tilbake mot Amnesty

En talsperson i Fifa skriver i en e-post til NRK at de har satt ned en komité som skal foreta uavhengige undersøkelser knyttet til om arbeiderne som jobbet med VM har fått den tilgangen på kompensasjon som gjenspeiles av Fifas ansvar for menneskerettigheter. De skal også vurdere ytterligere steg skal tas.

Fifa hevder også at det har skjedd en rekke fremskritt knyttet til arbeidsforholdene i landet.

– Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har Qatars arbeidsreformer vært viktige og kommet hundretusenvis av arbeidere til gode med VM som en viktig katalysator for disse reformene, skriver talspersonen og legger til:

– Det er ubestridelig at betydelige fremskritt har funnet sted, og det er like klart at håndhevingen av slike reformer tar tid og at det er behov for økt innsats for å sikre at reformene kommer alle arbeidere i landet til gode.

FÅR KRITIKK: Fifa-president Gianni Infantino har måttet tåle mye kritikk i forbindelse med Qatar-VM. Her er han avbildet med Kylian Mbappé. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

NRK har også vært i kontakt med den qatarske regjeringens presseavdeling. I en e-post skriver en talsperson at VM satte fart på arbeidsreformene i Qatar og «skapte en viktig mesterskapsarv».

– Qatar er nå ledende i regionen når det gjelder arbeidernes rettigheter og arbeidsreformer, og setter et eksempel for andre land med tanke på hvordan et system kan revideres, skriver de.

Myndighetene hevder også ha «regionens første ikke-diskriminerende minstelønn», at 97 prosent av alle lønninger beskyttes gjennom et lønnsbeskyttelsessystem og at barrierene for å skifte jobb har forsvunnet.

Qatars respons på beskyldningene til Amnesty: Ekspander/minimer faktaboks VM satte fart på arbeidsreformene i Qatar, og skapte en betydelig og varig mesterskapsarv. Qatar leder nå regionen når det gjelder arbeidernes rettigheter og arbeidsreformer, og setter et eksempel for andre land med tanke på hvordan et system kan revideres. Qatar har styrket arbeidssystemet ytterligere siden slutten av turneringen. Eksisterende reformer fortsette å være fullt implementert. Mellom januar og august 2023 ble flere enn 153.000 arbeidere vellykket overført til nye arbeidsgivere. Forpliktelsen til å styrke Qatars arbeidssystem og ivareta arbeidernes rettigheter var aldri et initiativ knyttet til VM og var alltid ment å fortsette lenge etter at turneringen var over. Den positive virkningen av Qatars arbeidsreformer er tydelig for alle å se: vi har regionens første ikke-diskriminerende minstelønn, 97 prosent av alle lønninger beskyttes gjennom «lønnsbeskyttelsessystemet», barrierene for å skifte jobb har forsvunnet, vi har strengere håndhevelse av ulovlige rekrutteringsavgifter, økt bevissthet om arbeidernes rettigheter, regionledende helse- og sikkerhetsstandarder og regelmessige helseundersøkelser for å identifisere underliggende tilstander. Ett år etter verdensmesterskapet er Qatars forpliktelse til arbeidsreform like sterk som noen gang vi streber etter å etablere et verdensledende arbeidssystem som tiltrekker mennesker fra hele verden til å bo og jobbe i Qatar. Kilde: Presseavdelingen til myndighetene i Qatar

Gir Fifa etter år på å ta lærdom

Nylig bekreftet Fifa at Saudi-Arabia er eneste søker til VM-sluttspillet i 2034, men det ikke vil være en formell tildeling av mesterskapet før Fifa-kongressen neste år.

Ifølge Amnesty bryter Saudi-Arabia en rekke menneskerettigheter, deriblant diskriminering mot kvinner, migrantarbeidere og minoriteter, og nå mener Tandberg at Fifa «har ett år til å ta lærdom fra denne rapporten».

– Fifa bør gjøre gode risikovurderinger og finne ut hvilke menneskerettighetsbrudd tildelingen kan føre til. De må stille knallharde krav og dersom arrangøren ikke klarer å innfri kravene, må Fifa vurdere andre alternativer, sier han.