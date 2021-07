Marerittkveld for Glimt

Det ble en marerittaktig første runde i kvalifiseringen til Mesterligaen for Glimt onsdag.

Mot Legia Warszawa tapte gultrøyene 2-3, fikk Morten Konradsen utvist og Fredrik Bjørkan måtte av med skade.

– Vi er det beste laget, men får hjerneblødninger når det virkelig gjelder, sa Glimts Ulrik Saltnes til Direktesport etter første omgang.

Glimt møtte til kamp i relativt dårlig form, med kun én seier på de fem siste eliteseriekampene, og starten mot Legia sto i stil med den dårlige statistikken.

Kampen var bare to minutter gammel da Luquinhas sendte gjestene i føringen.

Motgangen fortsatte da nøkkelspiller Fredrik André Bjørkan gikk i bakken etter et løp og holdt seg til baksiden av låret drøye fem minutter før pause. Bjørkan ble dermed byttet ut for et Glimt som allerede før kampen var skadeplaget med flere nøkkelspillere ute.

Verre ble det for Glimt da Mahir Emreli økte ledelsen for gjestene minuttet etter at Bjørkan gikk i bakken med skade.

Erik Botheim ga vertene fornyet håp om et godt resultat da han steg til værs på et innlegg og headet inn 1-2 rett før pause.

Glimt skapte flere gode muligheter etter pause, men i stedet var det Mahir Emreli som økte ledelsen til 3-1 på en god Legia-kontring.

Pernambuco reduserte for Glimt i det 78. minutt, men jakten på utligning fikk seg en støkk da innbytter Morten Konradsen fikk sitt andre gule kort tid etterpå og ble utvist.

Dermed endte det 2-3.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har besluttet å stanse bruken av bortemålsregelen i alle europeiske klubbturneringer med umiddelbar effekt.

Dermed holder det med 1-0-seier i returoppgjøret for å sikre ekstraomganger. Returoppgjøret spilles i Warszawa 14. juli klokken 20.