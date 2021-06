Fotball-Norge stemte nei til boikott av Qatar-VM

Avgjørelsen falt etter at klubbene hadde avlagt sin stemme søndag.

368 støttet NFF i nei til boikott, 121 stemte ja.

Et flertall valgte altså å stemme mot boikott og slutte seg til de tiltak NFF anser som mer egnede for å styrke menneskerettighetssituasjonen i Qatar.

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken, sa NFF-president Terje Svendsen etter at avgjørelsen falt.

På spørsmål fra NRK om hvordan NFF kan gjenreise tilliten hos norske fotballsupportere etter det som har vært en svært turbulent debatt det siste halvåret, svarer Svendsen at dette er noe de skal jobbe med umiddelbart.

– Jeg tror det bare er en måte å gjøre det på, og det er dialog og invitere dem inn og vise hvordan vi jobber. Det kommer vi til å ta initiativ til, allerede i morgen. Vi må snakke mer sammen og dele informasjon, slik at vi gjenreiser tilliten og samler fotballfamilien igjen, sier Svendsen til NRK.

Avstemningen runder av en langvarig og følelsesladet debatt. Slik ble det også på selve tingbehandlingen søndag.

I flere timer fikk både boikott-forkjempere og boikott-motstandere ordet før tinget gikk til avstemning.

Styret i Norges Fotballforbund fikk der gjennomslag for at en boikott ikke er veien å gå.

Skal kritisere Fifa

Samtidig som NFF fikk medhold i nei til boikott, ble det i et endringsforslag vedtatt at NFF instrueres til å legge fram sterk kritikk mot Fifa fra talerstolen på neste års kongress.

Forslaget kom fra breddeklubben Trane og fikk flertall med 289 mot 167 stemmer.

Vedtaket slår fast at kritikken fra NFF skal rettes fra talerstolen på neste Fifa-kongress.

– Hvordan blir det å gå på talerstolen, være kritisk og radbrekke Fifa, Svendsen?

– Om jeg skal radbrekke Fifa vil vise seg, men vi må tørre å ta ordet og vise hvilken mening vi har. Nå er vi forpliktet til det, og det er noe vi bare må gjennomføre, sier NFF-presidenten til NRK.

Nei til boikott-vedtaket møter som ventet blandede reaksjoner.

– I dag hadde norsk fotball en fantastisk mulighet til å gi klar beskjed om at vi finne oss ikke i menneskerettsbrudd. Vi hadde en mulighet til å sette en strek og si at nå er det nok. Den muligheten har vi dessverre ikke brukt, sier Gjert Moldestad til NRK.

Han er en av Norges mest fremtrendende boikott-forkjempere, ressursperson i Norsk Supporterallianse og styremedlem i Bataljonen.

– Klar beskjed til NFF

Konsekvensen av avgjørelsen er at det ikke blir noen konsekvenser for FIFA og Qatar, mener han.

– Nå er jeg redd for at dette koker ned i kålen, og det blir «business as usual». Vi skal prøve å snakke. Det tror jeg ikke fifa eller Qatar lyetter noe særlig til, sier Moldestad.

Jon Peder Egenæs i Amnesty International reagerer slik på søndagens utfall:

– Dette er en klar beskjed til NFF om at jobben fortsetter. Vi kommer til å jobbe for å oppfordre dem til å legge press på FIFA. Det kommer til å være nøkkelen, sier han.

Han tror Norges Qatar-debatt har vakt oppsikt i fotballens verden.

- Det har blitt lagt merke til at mange i Fotball-Norge vil gå til boikott. Nå må NFF vise at de mener alvor når de sier at deltakelse gjør det mulig å påvirke, sier han.

Leder i NISO, Erlend Hanstveit, er glad for vedtaket om ikke å boikotte VM i Qatar.

– Dette er i tråd med det våre medlemmer har ønsket, som har vært klare på at de ikke vil ha en boikott, sier Hanstveit til NRK.

Han er også stolt og glad for at Fotball-Norge har satt menneskeretter på dagsorden, og har diskutert dette flere timer søndag.

– Nå starter arbeidet. Vi står ved et veiskille. Gjennom dagens diskusjon og avstemming har vi vist at vi tar menneskerettigheter på alvor, og at dette er viktig i forbindelse med mesterskap.

Kritikk mot NFFs innkalling

Det ble i starten av behandlingen rettet kritikk mot selve innkallingen av det ekstraordinære fotballtinget.

Årsaken er tvil rundt påmeldingsfristen NFF satte før søndagens opplegg. Forbundet opplyste flere ganger i sin kommunikasjon til klubber at 11. juni var den absolutte fristen, men senere har det kommet frem at klubber har fått lov til å melde seg på etter dette.

Hasunds Hund FK ba om ordet før godkjennelsen av tinget og ønsket å protokollføre at det er svært uheldig at det har vært uklarheter rundt påmeldingsfristen.

FK Trane ba i forlengelsen av dette om en uavhengig granskning om spillereglene i fotballdemokratiet er fulgt, blant annet etter NRKs rapporter om at fotballkretsene har hatt en felles påvirkningskampanje for å få klubber til å stille seg bak NFFs innstilling om nei til boikott.

Det ble så stemt over dette, og et flertall vedtok å ikke opprette en slik granskning av om det er brukt utilbørlig press i denne prosessen. 243 var for, 251 var imot.

Spørsmålet om boikott har splittet Fotball-Norge helt siden Tromsø slapp en pressemelding 26. februar og opplyste at klubben ba NFF boikotte neste års verdensmesterskap av etiske grunner.

Det ble starten for «Qatar-opprøret», og siden den gang har de fleste norske klubber tatt stilling til saken på enten årsmøter eller i styrevedtak.

Debatten ble så het at det kom et benkeforslag om å ta det opp til votering på det ordinære fotballtinget i Norges Fotballforbund i mars. I stedet ble det bestemt at Qatar-saken skulle drøftes på et ekstraordinært ting søndag 20. juni.

Lobbyvirksomhet høstet kritikk

Norsk Supporterallianse har vært en sterk pådriver for at NFF skulle vedta boikott, men Norges Fotballforbund har på sin side, helt siden Mollekleiv-rapporten, vært tydelige på at boikott ikke er rett virkemiddel.

Begge parter har drevet massiv lobbyvirksomhet inn mot søndagens avgjørelse, og særlig NFFs spill i kulissene har høstet kritikk.

På forhånd var det klart at boikott hadde bred støtte hos det norske folk. 50 prosent av et representativt utvalg støtter boikott, viste en undersøkelse Norstat gjorde for NRK før tinget.

Det vil si at 1 av 2 nordmenn ønsket at Norge skulle boikotte mesterskapet. Til sammenligning svarte 26 prosent nei til boikott, mens 24 prosent svarte «vet ikke».

Vinter-VM

Fotball-VM spilles i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022 og er svært omdiskutert. Bakgrunnen for at VM spilles på vinteren er temperaturen i Qatar. I juni og juli, da VM vanligvis spilles, kan gradestokken vise opp mot 50 varmegrader.

I november og desember er det mer gjennomførtbart, da er snitt-temperaturen 24,6 og 19,6 grader.

Ifølge NTB har både Human Rights Watch, Amnesty International og FN gjentatte ganger varslet om kritikkverdige forhold for gjestearbeidere i Qatar. Deriblant krevende og langvarig arbeid i farlig høye temperaturer, lav eller manglende lønn og dårlige boforhold.

Flere kritiske stemmer har lenge ropt om at mesterskapet burde flyttes til et annet land, men alt tyder nå på at det blir turnering som planlagt neste vinter.

