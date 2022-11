I flere år har tidligere visepresident i Fifa, Jack Warner, kjempet en innbitt kamp. En kamp for å unngå å bli utlevert til USA.

Jack Warner var en av fotballens mektigste menn. I en årrekke satt han som visepresident i Fifa og som president i det Nord- og Mellom-Amerikanske fotballforbundet.

Warner var med på å stemme frem Qatar som VM-vert i 2010. Beskyldningene og tiltalene har vært mange mot den 79 år gamle mannen fra Trinidad og Tobago. Warner ble suspendert fra Fifa i 2011, men han er aldri blitt dømt i rettssystemet.

Grunnen til det, er at han har bodd i hjemlandet de siste årene. Han er tiltalt i USA, men har aldri møtt til noen høringer.

Torsdag avgjorde en rett i London, den høyeste ankeretten i det britiske samveldet, at Warners anke er avvist, skriver Reuters.

Dermed ligger det til rette for at Warner til slutt kan bli utlevert.

NRK ringte Jack Warner denne uken. Vi rakk å introdusere oss før han begynte å snakke:

– Jeg kommer ikke til å besvare noen spørsmål om fotball. Det har jeg sagt ti tusen ganger de siste fem-ti årene. Ikke spør meg om fotball, sa Warner før han la på.

Dersom Warner faktisk blir utlevert til USA og eventuelt dømt, vil han bli den første personen som dømmes for korrupsjon direkte knyttet til Qatar-tildelingen.

Samtidig skygges tildelingen av en lang rekke andre personer som har vært siktet, arrestert og suspendert.

Da Blatter mistet kontrollen

Zürich, 2. desember 2010: – Vinneren er Qatar, sier daværende Fifa-president Sepp Blatter mens han trekker en lapp opp fra en konvolutt på scenen i Zürich.

I salen satt en lang rekke kjendiser. Emiren av Qatar reiste seg opp sammen med delegasjonen fra ørkenlandet og jublet voldsomt. Samtidig satt mange i salen og lurte på hva det var som skjedde nå.

KRISE: Sepp Blatter hadde ansvaret for Fifa da skandale etter skandale ble rullet opp. Her fra en pressekonferanse i 2018. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Lite visste de om hva som hadde foregått i forkant av avstemningen. Enda mindre visste de om FBI-etterforskningen som pågikk i kulissene. Ingen visste hvilke enorme konsekvenser dette skulle få for Fifa og de 22 mennene som til sammen tildelte VM til Qatar.

– Det var feil å gi Qatar VM i fotball, slo Sepp Blatter fast forrige uke.

Etter tildelingen stilte mange spørsmål om hvordan dette kunne skje og hvilke konsekvenser det eventuelt kom til å få.

– Det er en mistanke om, særlig i tildelingen til Qatar, at penger må ha vært involvert. I Fifas egen analyse av søknadene står det tydelig at Qatar ikke var det beste alternativet. Så folk tenkte: «Hvordan i all verden skjedde dette?» forteller Miles Coleman til NRK.

Coleman har nettopp laget Netflix-dokumentaren «Fifa Uncovered». I arbeidet med dokumentaren har han snakket med en lang rekke av fotballens mektigste og forhatte mennesker.

PRODUSENT: Miles Coleman har snakket med en lang rekke av mennene som stemte frem Qatar som VM-vert. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Det var altså 22 menn som satt i Fifas eksekutive komite (Exco) og avgjorde hvem som skulle få VM. Det skulle vært 24, men to var allerede suspendert fordi det var avslørt at de var villige til å selge stemmene sine. De 22 mennene hadde hemmelig valg. I den siste runden med stemmer fikk Qatar 14 stemmer, mens USA fikk åtte.

– Du kan se det i Blatters ansikt når han åpner konvolutten at dette kommer til å bli store problemer. Det var her Blatter mistet kontrollen over Exco, sier Coleman.

Konvolutter med 40.000 dollar

De første konsekvensene så vi sommeren etter, i juli 2011.

Fifa hadde fått et tips om ett av medlemmene av Exco. Tipset handlet om at Mohammed Bin Hamman fra Qatar hadde gitt ut konvolutter med 40.000 dollar til representanter fra CONCACAF, altså fotballforbundet i Nord- og Mellom-Amerika.

Fifas etiske komite tok affære og utestengte Bin Hammam på livstid. Qatareren hadde lenge tvilt på om hjemlandets VM-søknad var den beste, men hadde etter hvert bestemt seg for å støtte Qatars søknad. På dette tidspunktet var Bin Hammam leder av det asiatiske fotballforbundet og ønsket samtidig å bli Fifa-president.

UTESTENGT: Mohammed Bin Hammam ble utestengt fra Fifa i 2011. Foto: Steffen Schmidt / AP

Bin Hammam anket avgjørelsen til idrettens voldgiftsrett og fikk anken godkjent et år senere. I mellomtiden hadde han stilt som presidentkandidat mot Sepp Blatter til valget i 2011. Men rett før valget trakk Bin Hammam seg, angivelig i en avtale mellom emiren av Qatar og daværende Fifa-president. Avtalen skal ha gått ut på at Blatter skulle slutte å kritisere Qatar dersom Bin Hammam trakk seg fra presidentkampen.

Sånn ble det. Bin Hammam trakk seg. Senere samme år ble han igjen utestengt fra Fifa på livstid. Årsaken denne gangen var en interessekonflikt. Denne gangen forsvant han faktisk ut for godt.

Erklærte seg skyldig i korrupsjon

Ettersom Bin Hammam ga konvolutter til representanter i CONCACAF, fortsetter vi historien med å se nærmere på det Nord- og Mellom-Amerikanske fotballforbundet.

Dette forbundet hadde tre personer i Exco da Qatar ble tildelt VM: Chuck Blazer (USA), Jack Warner (Trinidad og Tobago) og Rafael Salguero (Guatemala).

Her er det også verdt å merke seg at det er en slags uskrevet lov om at dersom en konføderasjon søker om VM, skal representantene fra denne konføderasjonen stemme på denne VM-søknaden. USA søkte om VM i 2022. Vi vet at Sepp Blatter stemte på USA, så man kunne regne med at USA fikk minst fire stemmer i den første runden med avstemningen. Men USA fikk bare tre, så minst en av de tre fra CONCACAF stemte på et annet land.

ALLIERTE: Chuck Blazer (til venstre) samarbeidet tett med Jack Warner i en årrekke. Da Warner stemte på Qatar i VM-tildelingen i 2010 ble Blazer rasende. Han anga senere Warner til politiet i USA. Foto: Wilfredo Lee / AP

En novemberdag i 2011, et snaut år etter at Qatar fikk VM, kjører Chuck Blazer scooteren sin i New Yorks gater. Han er på vei fra Trump Tower, der han disponerer to leiligheter: en til seg selv og en til kattene sine.

Plutselig stoppes han FBI-agenter. De har allerede avdekket at Blazer ikke har betalt skatt på mange år. De gir amerikaneren et ultimatum: Han kan bli informant for FBI eller han kan bli tatt med av politiet der og da. Blazer velger det første.

Det valget ble et gjennombrudd for FBI. Plutselig fikk de tilgang til hva som faktisk skjedde i Fifa. Informasjonen Blazer ga FBI var med på å danne grunnlaget for en lang rekke pågripelser og dommer i senere tid. I et forsøk på å redde seg selv anga Blazer begge de to andre fra CONCACAF som satt i FIFA-styret, nemlig sin tidligere allierte Jack Warner og Rafael Salguero.

– Jack Warner er spesielt relevant for denne historien fordi folk mener han stemte på Qatar i bytte mot penger. Det er beskyldningen, forteller Netflix-produsent Coleman.

Også to Exco-medlemmer fra Sør-Amerika ble tiltalt etter informasjon fra Blazer: Nicolas Leoz og Ricardo Teixeira. Det siste medlemmet av det søramerikanske fotballforbundet, Julio Grondona, døde i 2014. Året etter beskyldte Fifa ham for å ha betalt 10 millioner dollar i bestikkelser. Påtalemyndigheten i USA hevder denne bestikkelsen var for å sikre Sør-Afrika VM i 2010.

PENGER: I 2015 kastet en komiker en pengebunke over Sepp Blatter på en pressekonferanse. – Her er betalingen fra Nord-Koreas VM-søknad i 2026, sa komikeren mens det regnet dollarsedler over Blatter. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– VM i bedrageri

Zürich, 27. mai 2015: Tre og et halvt år etter at Chuck Blazer ble informant for FBI er alle FIFA-toppene samlet i samme by som VM-tildelingen i 2010. Det er Fifa-kongress hvor Sepp Blatter nok en gang stiller til gjenvalg. Valget skal skje to dager senere.

Blatter hadde vært president og øverste leder i Fifa i 17 år. Motkandidaten hans var prinsen av Jordan, Ali bin Hussain.

Dette er dagen FBI bestemmer seg for å slå til. På morgenen går de, sammen med sveitsisk politi, til aksjon mot femstjernershotellet Baur au Lac.

En etter en blir Fifa-topper tatt med ut. Skjult bak hvite laken blir de plassert i biler og kjørt bort. 18 personer var tiltalt på dette tidspunktet – senere ble ytterligere 16 personer tiltalt.

– Dette er virkelig et VM i bedrageri og i dag gir vi Fifa rødt kort, sa etterforskningslederen i FBI, Richard Weber da anklagene ble offentliggjort.

PRESSEKONFERANSE: Riksadvokat i USA, Loretta Lynch, holdt pressekonferanse dagen etter arrestasjonene i Zürich. Der fortalte hun at de etterforsket Fifa som om de var en mafiaorganisasjon. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Kaoset var komplett. Stadig tikket det inn nye meldinger om personer som var arrestert. President Blatter var ikke blant dem. Da han åpnet kongressen dagen etter, sa han:

– Jeg vet at mange holder meg ansvarlig, men jeg kan ikke overvåke alle hele tiden. Hvis folk vil gjøre noe galt vil dem også prøve å skjule det. Vi har mistet tillit og nå må vi bygge den opp igjen gjennom handlingene vi tar, sa Blatter fra talerstolen.

Blatter vant valget den 29. mai med 133 mot 73 stemmer. Han var fast bestemt på at han var rett mann til å lede organisasjonen videre. Da han fikk spørsmål om hvorfor han ikke ville gå av, svarte han følgende:

– Det er veldig lett. Jeg har sett resultatene fra gårsdagens avstemning. Kongressen mener at jeg fortsatt er rett man til å håndtere og løse disse problemene, sa Blatter på en pressekonferanse.

Kun noen dager senere måtte likevel Blatter gå av etter et voldsomt press. Et halvt år senere blir både han og Uefa-president Michel Platini utestengt fra all fotball i åtte år for en pengetransaksjon godkjent av Blatter til nettopp Platini. I sommer måtte de møte i rettssak om samme pengetransaksjon. De ble frikjent, men saken er anket.

Last man standing

Det er flere som satt i Exco i 2010 som er blitt både etterforsket og suspendert. Totalt har ni av 22 medlemmer fått en tiltale mot seg fra politiet.

I tillegg er syv personer utestengt fra Fifa for brudd på etiske regelverk.

Fem trakk seg mer eller mindre frivillig ut av styret. Men også blant dem finner man kontroverser. En av de som har trukket seg er for eksempel Vitaly Mutko, visestatsminister i Russland. Han var sportsminister i Russland under dopingskandalen i OL i Sotsji i 2014. Mange har pekt på han som en av hovedmennene bak den russiske skandalen. Men han er altså aldri formelt utestengt fra Fifa.

FIFA-STYRET: Hany Abo Rida sitter fortsatt i styret i Fifa. Det har han gjort siden 2009. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Da gjenstår det kun én mann: Hany Abo Rida fra Egypt. Det har vært rykter også om Abo Rida, men han er hverken blitt suspendert eller tiltalt for noe.

Abo Rida sitter fortsatt i styret i Fifa den dag i dag, slik han har gjort siden før tildelingen av VM til Qatar.