Loga ášši sámegillii: Norggas eai dieđe sámit ahte leat lohkamin gallis sis máhttet sámegiela

– Dette har jeg ikke engang hørt om, sier Mikkel Johan Eira i Kautokeino.

VISSTE IKKE: Mikkel Johan Eira i Kautokeino hadde ikke hørt om denne tellingen før han fikk spørsmål om det fra NRK. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Slik svarer han på spørsmålet om han har registrert sin kunnskap i samisk i Folkeregisteret.

Nøyaktig ett år har gått siden Sametingspresidenten og Norges skattedirektør oppfordret samer til å registrere sin språkkompetanse. Dette gjøres på skatteetatens nettside.

Målet med registreringen er å lage statistikk over samisktalende.

Hittil har 596 personer registrert at de snakker nordsamisk, 35 snakker lulesamisk og 47 oppgir at de snakker sørsamisk. Noen snakker også flere av de samiske språkene.

Det anslås nå at om lag 30.000 personer snakker samisk i Norge. Med sine nå 700 registrerte, er det et stykke igjen før språkregisteret matcher myndighetenes anslag.

– Jeg har forhåpninger om at antall registrerte øker betraktelig. Det bør i all fall være femsifret tall, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Les også: Politikerne i Ingvar sin kommune vil at alle skal ha samisk på skolen

– Hvorfor gjør de dette?

Det er ikke bare Mikkel Johan som ikke har hørt om denne registreringen.

FLERE SPØRSMÅL: Anne Laila P. Skum i Kautokeino lurer på flere ting i forbindelse med denne saken. Muligens får hun noen svar i sametingets kampanje om dette før jul. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Jeg visste ikke at dette kartlegges. Hvorfor gjør de det? Er det personen selv som bestemmer om de behersker samisk eller ikke, spør Anne Laila P. Skum i Kautokeino.

Også i Sør-Norge får man lignende svar.

– Jeg har ikke registrert meg. Jeg visste ikke om registreringen, sier Anita Varsi Øien i Rælingen.

Dette har også gått Stjernekamp-Vegard hus forbi.

– Dessverre har jeg ikke krysset av på dette språkskjemaet. Jeg visste ikke at det fantes noe slikt, sier Vegard Bjørsmo.

IKKE REGISTRERT: Stjernekamp-deltaker Vegard Bjørsmo snakker nordsamisk. Han visste heller ikke noe om denne tellingen av samisktalende i Norge. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Kampanje før jul

Sametinget skal nå rette opp mangelfull informasjon om dette.

TAR TID: Aili Keskitalo tror det vil ta en god stund før registeret over samisktalende øker så det monner. Hun minner om at det har tatt flere år å bygge opp samenes valgmanntall. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– De fleste som nå har registrert seg, gjorde nok det etter å ha hørt om saken på Ođđasat (samiske nyheter på NRK1. red.anm.) i fjor, sier Keskitalo.

Sametinget skulle informere om dette tidligere i år. Mange planer ble derimot endret på grunn av koronaen.

– Vi skal ha en kampanje før jul. Folk skal også få en grundig forklaring på hvorfor dette er viktig, sier Keskitalo.

Nyttig redskap

Et mer nøyaktig tall på hvor mange som bruker samisk, er viktig av mange årsaker, forklarer Keskitalo.

Blant annet når Sametinget argumenterer for samiske behov overfor regjeringen.

– I dagens samfunn forventes det at vi skal argumentere med tall og statistikk. Vi mangler mange samiske tall. Dette påvirker dialogen med myndighetene, sier hun.

Statistikken er nyttig både for eldre og unge samer.

– Tallet gir et bilde av hvor samiskspråklige bor. Hvilken kommuner de bor i. Det blir lettere å planlegge og tilpasse språktilbud. Dette gjelder helsetjenester, barnehager, skoler osv., sier Keskitalo.

ANSLAG OM BRUK AV SAMISK: Forskere har anslått at om lag 25 000 personer i Norge snakker nordsamisk, om lag 600 bruker lulesamisk, mens omtrent 500 personer snakker eller forstår godt sørsamisk. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Les også: Stolt av rekordstort bokutvalg på morsmålet

Innsats for neste generasjon

Forsker ved Samisk høgskole, Torunn Pettersen, er også tydelig på at nytten av registreringen må forklares godt.

SAMISK EKSISTERER: Forsker ved Samisk høgskole, Torunn Pettersen, mener det er viktig gjennom denne statistikken å synliggjøre at det samiske språket finnes og brukes. Foto: Marie Louise Somby / Marie Louise Somby

– På Folkeregisterets side står det at å registrere seg som samiskspråklig ikke betyr at samfunnet automatisk vil kommunisere med folk på samisk. Da kan jo enkelte lure på hvorfor de skal ta seg bryet med å registrere denne kunnskapen, sier hun.

I kampanjen er det viktig å appellere til at statistikken kommer fremtidige samisktalende generasjoner til gode.

– Enkeltpersoner får neppe noen umiddelbar utbytte av å registrere kunnskaper i samisk. De er likevel med på å sikre at man i fremtiden har et redskap som kan brukes i forhandlinger med myndighetene. For å sikre bedre kvalitet i samisktilbudet, sier Pettersen.

– Naturlig å registrere meg

Jan Even Hætta i Kautokeino vurderer nå å registrere sin språkkunnskap.

BEVARE SPRÅKET: Jan Even Hætta i Kautokeino håper denne tellingen av samisktalende er med på å styrke språket Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Forhåpentligvis er dette nyttig i arbeidet med å bevare det samiske språket. Og at vi nå får et riktigere tall over samiskspråklige i Norge, sier han.

Daniel Lindseth i Oslo er en av få som har registrert seg som bruker av samisk språk.

– Det var naturlig for meg siden jeg er same. Jeg både leser og skriver samisk, sier han.