– Vi er jo vant til å bli tilsidesatt og gjemt bort. Men at det også skjer med koronastøtten, er svært skuffende, sier Anne May Olli til NRK.

Hun er direktør ved det samiske museet Riddoduottarmusea. De har hovedkontor i Karasjok. Dette er det største av de seks samiske museene i Norge.

Olli var en av mange som lot seg begeistre av regjeringens koronapakke på 2,5 milliarder kr i statsbudsjettet til kultur og idrett. Av dette skal museene i Norge få 60 millioner kr.

Men gleden ble svært kortvarig.

– Da jeg så at det var 60 millioner til museene, tenkte jeg at det var jammen på tide. Så forsvant jo den gleden raskt, sier Olli.

For i budsjettdokumentene fra regjeringen finnes ingen penger som er satt av til de samiske museene i Norge.

Ping-pong i regjeringen

Fire dager brukte regjeringen på å svare NRK hvorfor de samiske museene ikke er med i korona-pakken.

8. oktober skriver Kulturdepartementet (KUD) i en e-post at spørsmålene må rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De har det overordnede ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Her er det første svaret fra KUD:

Henvendelsen din handlet om museer, og de samiske museene ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du må da eventuelt henvende deg dit for spørsmål om støtte til samiske museer. De 60 millionene du nevner er fordelt til museer Kulturdepartementet har ansvar for, og de samiske museene er altså ikke en del av denne porteføljen.

Samme dag (8. oktober) sender NRK en e-post til KMD med spørsmål om saken.

Etter flere purringer fredag 9. oktober, svarer departementet at dialogen fortsetter etter helgen.

Mandag 12. oktober får KMD på nytt flere purringer. Departementet lover svar i løpet av dagen. Dette svaret kom ikke.

Dagen etter, tirsdag 13. oktober, sender NRK nok en e-post til KMD. Denne gangen med svarfrist og henvisning til at korrespondansen har holdt på i fire arbeidsdager.

Da kommer det endelige svaret fra KMD:

De skal ikke svare på dette. Dette er Kulturdepartementets bord.

Beklager at dette har tatt tid. Det er Kulturdepartementet som har sektoransvar for museene, også de samiske. Det er dermed KUD som har ansvar for å fremme forslag om økte bevilgninger til Sametinget på dette feltet, selv om bevilgingene til Sametinget er samlet på en fellespost hos KMD. Spørsmålet om koronastøtte til samiske museer må derfor stiller til KUD.

Etter fire dager kommer et svar fra statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet.

Her skriver hun at de samiske museene «kan likevel ha havnet utenfor de etablerte ordningene».

– Disse museene får driftstilskudd bevilget av Sametinget, som henter sine midler fra en samlet rammebevilgning over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Men det er altså Kulturdepartementet som må svare på spørsmålene du har stilt. Her er et svar fra statssekretær Gunhild Berge Stang: – Disse museene er Sametingets ansvarsområde, men kan likevel ha havnet utenfor de etablerte ordningene i forbindelse med konsekvenser av koronapandemien og fall i besøkstall ved institusjonene. Vi vil nå gå inn i dette og se om det er grunn til å foreta seg noe særskilt overfor disse.

– En innrømmelse

PROVOSERT: Sametingsråd Henrik Olsen reagerer på at samiske museer ikke allerede var inkludert i regjeringens koronapakke til museene. – Det oppleves som om de samiske museenes arbeid ikke anerkjennes, og blir neglisjert. Det provosere, sier han. Foto: Vaino Rensberg / NRK

Sametinget har orientert regjeringen om at samiske museer i sommer tapte inntekter for om lag 1,6 millioner kr på grunn av pandemien.

Sametingsråd Henrik Olsen tolker statssekretærens uttalelse slik:

– Jeg leser dette som en innrømmelse om at de har glemt oss, men den satt nok langt inne.

Lovnaden om at de skal se på dette på nytt, er noe som heller ikke automatisk ender med positivt resultat, påpeker Olsen.

– Sametinget må nok følge opp dette tett. De pengene kommer ikke automatisk på plass, sier han.

– Samisk kulturliv skal få hjelp

Sameminister Linda Hofstad Helleland har derimot større forventninger til at dette ender bra for de samiske museene.

SAMEMINISTER: Linda Hofstad Helleland har ansvar for å koordinere samiske saker i regjeringen. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Jeg er veldig glad for at Sametinget og Kulturdepartementet skal snakke sammen. Og se på hvordan man i fellesskap kan hjelpe de samiske kulturinstitusjonene, sier hun.

Regner du da med at de samiske museene får koronastøtte?

– Altså, det som er viktig for meg er at når regjeringen hjelper kulturlivet, så skal det gjelde hele kulturlivet. Også i de samiske områdene, og de samiske institusjonene, sier Helleland.

Statsråden bekrefter at hun har hatt kontakt med Kulturdepartementet om denne saken.

Ikke optimist

Museumsdirektør Anne May Olli tar det ikke for gitt at det kommer koronapenger til samiske museer.

HÅPER PÅ ENDRING: Museumsdirektør Anne May Olli er ikke bortskjemt med gode nyheter for de samiske museene. Hun håper at samtalene mellom Sametinget o Kulturdepartementet ender med koronastøtte også til de samiske museene i Norge. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

De har opplevd mange skuffelser i forbindelse med statsbudsjettet.

– De finner sikkert en grunn til å ikke forta seg noe. At Sametinget må prioritere innenfor eget budsjett. Av erfaring er jeg ikke optimist, sier hun.

Olli viser også til at samiske museer også blir glemt av regjeringen når den inviterer norske museer til faglig påfyll (ekstern lenke).

Hun forventer at noen tar tak i dette slik at det hun kaller for diskriminering av samiske museer, tar slutt.

– Denne effektive segregeringspolitikken gjør at samiske museer ikke får den samme utvikling som norske kulturinstitusjoner, sier Anne May Olli.

– Vi er stadig kasteball

Sametingsråd Henrik Olsen nikker gjenkjennende til NRKs fire dager lange runde med departementene om korona-pakken.

– Dette at det samiske perspektivet glemmes når det skal tas økonomiske løft på forskjellige samfunnsområder opplever vi ofte. Vi er stadig kasteball i regjeringssystemet, sier han.

Sameministeren sier hun følger med på at de andre departementene ikke glemmer samene.

– Jeg tar noen telefoner for å sjekke at alle gjør hjemmeleksa si, sier Helleland.

Jobben hennes er å være forsvarer for det samiske inne i regjeringen, påpeker hun.