Jensen: – Jeg gjorde forberedelser, om jeg ikke skulle orke mer

Aktor Kristine Schilling har flere ganger kommet med spørsmål som har fått den pensjonerte polititoppen til å reagere kraftig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Utspørringen av Eirik Jensen er inne i sin ellevte dag. Aktor Kristine Schilling har vært gjennom tidslinjen for tiltalen, perioden 2004 til 2013, og er nå over på generelle temaer.

Schilling kom blant annet tilbake til et tema hun har vært innom tidligere i rettssaken også, utbetalinger fra Kagge forlag i forbindelse med Jensens bokutgivelser. Ifølge Schilling har Jensen fått utbetalt til sammen 375.000 kroner fra Kagge forlag.

Aktor spør i retten hvorfor pengene ble overfør til to kontoer som stod i navnet til Jensens søster. Kontoene er opprettet i 2014 og 2015 og hadde Jensen som disponent.

– Det ble betalt til to kontoer. Hvem stod disse kontoene på?

– De stod på meg, svarer Jensen.

– Ikke din søster, med deg som disponent?

– Jo, det er helt riktig.

– Er du frekk?

Det er tidligere kjent at Spesialenheten for politisaker har tatt hefte i fremtidige utbetalinger fra Kagge forlag, som en del av påstand om inndragelse av penger i tiltalen. Aktor Schilling spør Jensen i retten om han opprettet kontoer som stod i søsterens navn fordi han ville gjemme pengene.

– Hvorfor opprettet du konto i din søsters navn?

– Hvis jeg tok livet av meg, skulle hun disponere det og gi dem til mine barn.

– Men ville ikke de arvet deg uansett, lurer Schilling.

Dette får Jensen til å reagere voldsomt.

– Er du frekk? Etter dette jeg har gjennomgått her, har jeg ikke vært særlig god i hodet. Det er tungt å bli grillet på hvorfor jeg gjorde det, sier Jensen.

– Hun er ganske kynisk

På dette tidspunkt bryter tingrettsdommer Kim Heger inn og spør om ikke aktors logikk stemmer. Heger påpeker at pengene uansett ville gå til Jensens barn, uavhengig av hvilke kontoer pengene står på.

– Hun er ganske kynisk, men jeg tenkte ikke sånn da. Jeg tenkte på barna mine.

– To måneder før den første kontoen ble opprettet bestred du og din advokat inndragningskravet. Ser du nå at dette ser ut som et forsøk på å unndra midler, spør aktor.

– Nei, jeg kan ikke se det sånn, sier Jensen.

– Gleder seg til å være ferdig

Også tidligere denne uken hadde Jensen et voldsomt utbrudd mot aktor.

– Du kan ikke dette bruke meg til å angripe meg, dette er helt legalt, nærmest ropte Jensen på tirsdagen, da han ble spurt om tekstmeldinger om håndverkere.

Det utviklet seg også til noe som lignet et munnhuggeri da aktor samme dag begynte å stille spørsmål om Jensens barn. Han reagerte til slutt åpent og sa han ikke likte at barnas adresser og personlige opplysninger ble nevnt i åpen rett.

Rettssaken er mot Eirik Jensen ar allerede flere dager på etterskudd. Først neste uke skal Gjermund Cappelen innta vitneboksen, flere dager etter den opprinnelige planen.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sa på tirsdag at Jensen ser fram til å overlate sin plass i vitneboksen til noen andre.

– Jeg tror Jensen gleder seg til han er ferdig med utspørringen om noen dager.