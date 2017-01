Frustrert Jensen til aktor: – Du kan ikke angripe meg med dette!

Oslo tingrett, rettsal 250, klokken kvart på fire.

Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen har sittet ni dager i vitneboksen. De siste dagene har aktor Kristine Schilling gått detaljert gjennom en rekke av de over 1500 kontakthendelsene Spesialenheten for politisaker har funnet mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

På et tidspunkt får den pensjonerte 59-åringen nok.

– Når man har 1500 SMS-er, er det vel ikke forventet at man skal si noe detaljert om alt. I en pågripelsessituasjon er ikke hodet helt med. Jeg hadde håndjern på ryggen og sa da at jeg hadde lært, nærmest roper Jensen mot aktor Schilling.

– Du kan ikke bruke dette bruke til å angripe meg, dette er helt legalt!

– Spurte om snekkerkontakt

Jensen har gjennom hele mandagen blitt pepret med spørsmål om diverse kontantinnskudd og kontakt med Cappelen gjennom 2011 og 2012. Spørsmålene som får begeret til å renne over for 59-åringen er knyttet til oppussing av Jensens eiendom i Sverige sommeren 2012.

August dette året sender Jensen en SMS til Cappelen, der han blant annet spør om «snekkerlaget til Cappelen» har mye å gjøre.

Til tross for lunkne tilbakemeldinger fra Cappelen, som sier Jensen «må ordne dette lokalt», spør Jensen etter hvert om navnet på en snekker.

I retten mandag svarte Jensen først at det ikke var noe mystisk med kontakten.

– Jeg spurte om han hadde en snekkerkontakt, og det hadde han ikke. Jeg fikk tak i andre.

Aktor Schilling lurte på hvorfor det var naturlig å spørre Cappelen om dette.

Jensen har tidligere fortalt at det meste av kontakten med bærumsmannen i denne perioden enten var knyttet til informasjonsinnhenting, eller den feilslåtte oppstarten av Cappelens snus-selskap «Pure Nordic».

– Det er vel for å få et innspill til om han kjente noen. Jeg har funnet ut at dette er dumt, så jeg gjør det ikke igjen, sier Jensen.

– Jeg gjorde et feilvalg

Aktor Schilling er imidlertid ikke fornøyd med svaret. Hun peker på at Jensen i avhør har sagt at han allerede etter oppussingen av badet i 2005 skjønte at det var en dårlig idé å be Cappelen om håndverkertjenester.

– I avhør sa du at du hadde lært av oppussingen i 2005. Hva er det du har glemt nå, i 2012?

Dette fører til at Jensen blir kraftig irritert. Han viser til at det var vanskelig å svare presist i avhør.

– Det jeg siktet til var et jeg gjorde noe dumt ved å ta i mot telefonnummeret, noe som førte til beskyldninger, sier Jensen.

Spesialenheten for politisaker det var Cappelen som betalte for oppussingen av Jensens bad til en verdi av nesten 300.000 kroner i 2005/2006. Jensen benekter dette, men har i avhør sagt at han uansett ikke var fornøyd med kvaliteten til arbeidet til rørleggeren Cappelen satte ham i kontakt med.

Rørleggeren i 50-årene ble senere dømt til 13 år fengsel som en del av Cappelens narkotikanettverk.

Aktor Schilling spurte tirsdag om grunnen til at Jensen igjen spurte Cappelen om hjelp til håndverkstjenester i 2012, var at han håpet på at dette ville gjøre arbeidet billigere.

– Nei, svarer Jensen kontant.

– Er det greit for polititjenestemenn å spørre en kilde om en håndverker?

– Jeg gjorde et valg, og det var et feilvalg. Jeg synes jeg har svart godt nok om dette, sier Jensen.

– Snekkerlag er ikke kode. Snekker er kode

Aktor Schilling gir seg imidlertid ikke med dette, og stiller flere spørsmål knyttet til SMS-en der Jensen etterspør et navn på en snekker.

– Når du spør han om det er noe nytt, og han sier nei, er det knyttet til omfanget av oppussingen av den nye eiendommen?

– Nei, det er ikke sånn. Det er en kodet melding. Cappelen hadde ikke noe med det som skjedde hjemme hos meg, svarer Jensen.

Dette svaret vekker undring hos tingrettsdommer Kim Heger.

– Først spør du om snekkerlageret: Da er det snekkerarbeid du mener. To dager etter spør du om en snekker: Da er det kode?

– Ja. Når jeg ser det løsrevet nå er jeg sikker på det, sier Jensen.

– Jaja, svarer Heger, som kort tid etter hever retten.

– Han gleder seg til han er ferdig

Helt siden rettssakens andre dag, for nesten to uker siden, har Eirik Jensen sitttet i vitneboksen i Oslo tingrett. Etter å ha brukt noen dager på sin frie forklaring, har Spesialenheten tatt over, med tidvis svært detaljerte spørsmål om kontantbruk, SMS-er og økonomi.

Jensens forsvarer John Christian Elden har forståelse for klientens frustrasjon.

– Jensen har forklart mye om håndverkere, og jeg skjønner dommeren når han spør om hvorfor dette er viktig. Det er blitt vel mye detaljer som han føler han har svart på.

Rettssaken er mot Eirik Jensen ar allerede flere dager på etterskudd. Først senere denne uken skal Gjermund Cappelen innta vitneboksen, flere dager etter den opprinnelige planen.

Elden stor Jensen ser fram til å overlate sin plass i vitneboksen til noen andre.

– Jeg tror Jensen gleder seg til han er ferdig med utspørringen om noen dager.