Jensen får medhold etter pengekrangel med Spesialenheten

Eirik Jensen og Spesialenheten møttes fredag i retten, fordi den korrupsjonsdømte politimannen vil ha tilbake penger Spesialenheten har tatt hefte i. Dette gjelder blant inntekter for bøker Jensen har skrevet for Kagge forlag.

I en kjennelse avsagt i Oslo tingrett får Jensen medhold i at Spesialenhetens hefte i den korrupsjonsdømte politimannens verdier må oppheves.

Bakgrunnen for pengekrangelen er at Spesialenheten har tatt hefte i verdier og fremtidige bokinntekter i forbindelse med etterforskningen av den korrupsjonsdømte politimannen.

I tiltalen mot Jensen la Spesialenheten til grunn at Jensen hadde gjort seg skyldig i korrupsjon, fordi han hadde mottatt over to millioner kroner fra narkodømte Gjermund Cappelen.

I dommen fra i fjor høst fant imidlertid Oslo tingrett det kun bevist utover enhver rimelig tvil at korrupsjonsbeløpet var på 667.800 kroner, som dermed ble inndragningsbeløpet.

– Får tilbake over én million kroner

Eirik Jensens forsvarer Arild Holden forklarer hva dagens kjennelse betyr:

– Utgangspunktet er at man har tatt beslag i verdier hos Eirik Jensen. Det er blant annet snakk om fast eiendom, lønnsmidler og en sparekonto. Det dreier seg om rundt to millioner kroner, noe mindre enn korrupsjonsbeløpet i tiltalen. I dommen heter det at det bare er grunnlag for om lag 660.000 kroner.

– Kjennelsen betyr at han får tilbake rådigheten over de midlene som er overskytende. Det er altså snakk om litt over en million kroner, deriblant bokinntektene fra Kagge, forklarer Holden.

Han sier Jensen er fornøyd med å få medhold i retten.

– Han er informert om dette, og mener dette er en riktig avgjørelse. Han er fornøyd med at han nå får rådighet til disse midlene, sier Holden tirsdag.

– Han ønsker å disponere de pengene ha har tjent på ærlig vis. Vitterlig har ikke dette noe med kriminalitet å gjøre. Dette er legalt så det holder, sa Holden til NRK fredag.

Spesialenheten anker

Assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, skriver i en SMS til NRK at Spesialenheten komer til å anke kjennelsen.

Kleppe var en av to aktorer i rettssaken mot Eirik Jensen. Fredag møttes de to igjen i et rettsmøte om pengetvisten i Oslo tingrett.

I fredagens rettsmøte argumenterte Spesialenheten for at vilkårene for å holde tilbake pengebeløpet fortsatt er oppfylt.

I kjennelsen kommer det blant annet frem at Spesialenheten mener det ikke er mindre sannsynlig at Jensen blir idømt et større inndragningsbeløp i ankesaken som er berammet til august i år.

Eirik Jensen og samboeren Ragna Vikre på boksestevnet «The Homecoming» i Sør Amfi i begynnelsen av februar. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Boksignering og boksekamp

Den korrupsjon- og narkodømte politimannen Eirik Jensen har de siste årene skrevet en rekke bøker, derav flere krimromaner, i tillegg til en bok om sitt eget liv som politimann.

I rettssaken mot Jensen og Gjermund Cappelen kom det frem at Spesialenheten jaktet på bokutbetalingene fra Kagge. Deler av pengene skal Jensen ha overført til en konto som var ukjent for Spesialenheten for politisaker.

Før jul signerte Jensen bøker til støttespillere på en kafé i Oslo, sammen med representanter fra Kagge forlag. Til NRK sa Jensen at det kom til å bli en spesiell jul.

– Den største forskjellen for min del er at jeg tidligere har vært en støttespiller for andre, mens det nå er jeg som trenger støtte.

Boksigneringen var den første offentlige opptredenen til Jensen etter den knusende dommen på 21 års fengsel i Oslo tingrett i september i fjor. Jensen har anket dommen, og en ankesak er ventet i august i år.

I februar var Jensen og samboeren Ragna Vikre også til stede i salen under boksearrangementet «The Homecoming» i Sør Amfi i Arendal, der bokseren Kai Robert Havnaa var hovedattraksjonen.