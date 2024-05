Regjeringen trekker millionbeløp fra Rogaland

Det skjer etter at fylkeskommunen ikke trakk tilbake det omstridte nei-til-gratisferje-vedtaket før fristen.

Nå varsler distrikts og kommunalminister, Erling Sande overfor NRK, at 9,2 millioner vil bli trukket fra Rogaland fylkeskommune på årets statsbudsjett.

Fylkeskommunen ønsket heller å bruke pengene, som ifølge regjeringen skulle gå til gratis ferje, på å opprettholde et godt kollektivtilbud i fylket.

Fylkesordfører Ole Ueland fra Høyre argumenterte med at det ville være bedre om man må betale litt for ferjer, enn at man må kutte i rutetilbudet.

Ueland sier til NRK at 9,2 millioner er et mye lavere beløp enn det gratisferje-ordningen koster for Rogaland, og at summen for tapte billettinntekter egentlig ligger på rundt 22 millioner kroner.