Jensen og Spesialenheten i retten igjen: Krangler om Jensen-penger

Fredag møtte Spesialenheten for politisakers assisterende sjef Guro Glærum Kleppe Eirik Jensen og hans forsvarer Arild Holden i et rettsmøte om Jensens beslaglagte verdier, deriblant fremtidige bokinntekter

– Jensen avgav en forklaring for retten. Han la vekt på sin situasjon i dag. Han ønsker å disponere de pengene ha har tjent på ærlig vis. Vitterlig har ikke dette noe med kriminalitet å gjøre. Dette er legalt så det holder, sier Holden til NRK.

– Allerede dekket inn

Holden forklarer at Spesialenheten har tatt hefte i bankkonti, lønnskrav, og så videre i forbindelse med etterforskningen av den tidligere politimannen. Det er denne heftelsen Holden begjærte opphevet.

Eirik Jensen signerer en bok til advokat Sigurd Klomsæt på en kafé i Oslo i desember. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Advokaten viser til at Oslo tingrett har gjort en grundig behandling av de samme kravene. Spesialenheten mente Jensen var skyldig i heleri for over to millioner kroner, men retten fant det bare bevist at summen var litt over 660.000 kroner.

– Det er tatt beslag i alle hans lønnsinnganger. Essensen er at vi mener Oslo tingrett må ta sin egen avgjørelse i straffesaken til etterretning, sier Holden.

– Tidligere har man besluttet et hefte kun ut fra dokumenter, nå ligger det til grunn en full gjennomgang av økonomien hans. De har sikkerhet på andre måter allerede, så kravet er allerede dekket inn.

– Vi ber om at det fremtidige heftet begrenses til 667.000 i takt med dommen. Alt ut over dette må han få utbetalt.

Det var berammet en hel dag til fredagens rettsmøte, der Jensen var til stede. Likevel skal det bare ha vart et par timer. Oslo tingrett opplyser at en avgjørelse i saken trolig ikke kommer før mandag.

22. desember i fjor gjorde Eirik Jensen sin første offentlige opptreden etter rettssaken, da han signerte sine egne bøker på en kafé i Oslo. Du trenger javascript for å se video. 22. desember i fjor gjorde Eirik Jensen sin første offentlige opptreden etter rettssaken, da han signerte sine egne bøker på en kafé i Oslo.

Signerte bøker i romjulen

Kleppe var en aktorene i rettssaken mot Jensen i tingretten, som endte med at den tidligere politimannen ble dømt til 21 års fengsel.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å nå assisterende sjef i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe fredag, uten hell.

Den korrupsjon- og narkodømte politimannen Eirik Jensen har de siste årene skrevet en rekke bøker, derav flere krimromaner, i tillegg til en bok om sitt eget liv som politimann.

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, møtte fredag Eirik Jensen igjen i tingretten. Bildet er fra rettssaken i fjor.

I romjulen signerte Jensen bøker til støttespillere på en kafé i Oslo, sammen med representanter fra Kagge forlag. Til NRK sa Jensen, som venter på ankesaken, at det kom til å bli en spesiell jul.

– Den største forskjellen for min del er at jeg tidligere har vært en støttespiller for andre, mens det nå er jeg som trenger støtte, sa Jensen.

Jensen er ikke ilagt noen restriksjoner og kan dermed bevege seg fritt før ankesaken, som er berammet til august i år. Likevel mente narkodømte Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe at det var rart at Jensen kunne signere bøker i mellomtiden.

– For en gal, gal verden vi i. Ja, det er penga som rår, sa de Vibe i desember.

Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe og Eirik Jensens forsvarer Arild Holden møttes fredag i Oslo tingrett. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Skurk i 20 år uten å tjene noe særlig

I rettssaken mot Jensen og Gjermund Cappelen kom det frem at Spesialenheten jaktet på bokutbetalingene fra Kagge. Deler av pengene skal Jensen ha overført til en konto som var ukjent for Spesialenheten for politisaker.

Under innledningsforedraget i rettssaken ble det kjent at Spesialenheten hadde tatt hefte i Jensens bolig, bankinnskudd og en utbetaling fra Oslo politidistrikt, i tillegg til framtidige utbetalinger fra Kagge forlag.

John Christian Elden er en del av Jensens forsvarerteam, sammen med Arild Holden. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dette skal ha kommet overraskende på Jensen, som på rettssakens første dag opplyste at han var uten formue utover de verdiene politiet hadde tatt heftelse og beslag i.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra forlaget fredag.

Eirik Jensens andre forsvarer, John Christian Elden, forklarte i desember at Jensen ikke måtte bli frikjent i ankesaken for å få tilbakebetalt bokpengene.

– Nei. Inndragningen tingrettens dom var svært begrenset. De har beslag fra før som dekker det og vel det, dersom dommen blir stående. Det er jo en av absurditetene i dommen at han angivelig skal ha vært skurk i 20 år, uten å tjene noe særlig på det.