Havnaa seiret på knockout

De to første opprinnelige motstanderne til Havnaa måtte melde forfall. Like før stevnet ble derfor Daniel Vencl hentet inn som motstander.

Tsjekkeren hadde i realiteten ingen sjanse mot Havnaa.

Nordmannen vant på knockout i andre runde etter et susende høyreslag, som sendte tsjekkeren i bakken.

– Visste at han var rystet

Vencl kom seg på beina igjen, men da valgte dommer å avbryte kampen. Det ble dermed en kort forestilling for publikum i Arendal.

– Jeg kjente det med en gang, og jeg visste at han var rystet. Da var det bare å følge opp. Jeg hadde aldri sluppet ham av kroken, sa Havnaa til Viasat 4.

RØRT VINNER: Kai Robin Havnaa takket publikum. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Havnaa står nå med 12 seirer av 12 mulige. 10 av disse har kommet på knockout.

– Jeg har prøvd å forestille meg dette her, men det ble sterkere enn det jeg hadde trodd. Jeg svimte nesten av på vei inn her. Tusen hjertelig takk, sa Havnaa til publikum etter kampen.

– Jeg håper at neste gang jeg står her og jubler foran dere, så er det med et tittelbelte i hendene, sa bokseren videre.

God norsk boksing

29-åringen skulle i utgangspunktet møte kroaten Marino Goles, men etter at han trakk seg ble Gezim Tahiri hentet inn som ny motstander.

Like før stevnet kom så nyheten av at Tahiri måtte trekke seg fra boksestevnet som følge av en bilulykke.

Hadi Srour, Kevin Melhus, Simen Nysæter og Tim-Robin Lihaug vant for øvrig også sine kamper på stevnet i Arendal.