Rekordstort pengebeslag av Tolletaten

Tolletaten opplyser i en pressemelding tirsdag kveld at de andre helgen i april beslagla 4,2 millioner svensk kroner, etter å ha stoppet et norskregistrert kjøretøy med to personer ved en grenseovergang på Østlandet.

I bilen fant de flere plastposer som inneholdt bunker med svenske sedler.

Tollevesenet mener det er organiserte kriminelle nettverk som står bak smuglingen.

Beslaget på fire millioner kroner er et av Norgeshistoriens største valutabeslag