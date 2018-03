Her er syv skandaler Hareide og KrF har tilgitt Listhaug og Frp

Mandag skal KrFs landsstyre og stortingsgruppe formelt ta stilling til om de lenger har tillit til justisminister Sylvi Listhaug (Frp) eller ikke.

Dersom KrF bestemmer seg for å tilgi Listhaug og Frp, vil det ikke være første gang det skjer.

Partiet har en rekke ganger de siste par årene funnet seg i å måtte tilgi Frp av hensyn til husfreden på borgerlig side.

Her er syv eksempler på saker som i KrF blir trukket frem som spesielt provoserende:

Statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har svart med å gi Listhaug mer makt. Da regjeringen ble utvidet med Venstre i januar, gjorde de Listhaug mektigere enn noen gang.

Fra å bare ha ansvaret for innvandring, ble hun forfremmet til justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Etter dette har Listhaug fortsatt å provosere KrF:

– Har gitt siste sjanse litt for mange ganger

Kilder NRK snakker med i KrF søndag, mener det faktum at partiet har gitt Listhaug og hennes partifeller i Frp forlatelse for sine «synder» så mange ganger før, taler mot at de bør gjøre det denne gangen.

– Det handler om at man må trekke en grense et sted og stå for noe, hvis ikke står vi der som en lodott uten injuriende kraft, sier en sentral partikilde.

– Knut Arild har gitt Frp og Listhaug en siste sjanse litt for mange ganger allerede, og det antar jeg han kjenner på nå, sier en annen kilde.

Kilder til NRK: – Solberg kaster seg selv foran toget

Søndag meldte NRK at Erna Solberg ifølge regjeringskilder er klar til å stille kabinettsspørsmål og gå av, dersom flertallet på Stortinget vedtar mistillit mot Listhaug.

I KrF er stemningen svært spent etter signalene om at statsministeren heller vil ta med seg hele regjeringen og gå av, enn å bytte ut Sylvi Listhaug.

– Jeg tror mange i partiet synes det er forkastelig av statsministeren og Høyre å forsøke å tvinge frem en regjeringskrise. Det er Erna Solberg som selv velger å kaste seg foran toget når hun ikke bruker mulighetene hun har fått til å fjerne eller flytte på Listhaug, sier en stortingskilde til NRK.

– Hvis vi skulle havne på å støtte et mistillitsforslag, så er det da opp til statsministeren hva hun velger å gjøre. Da er det ikke vi som feller regjeringen, det er det eventuelt statsministeren som velger å gjøre det selv, sier fylkesleder i Østfold KrF, Brynjar Høydebråten, til VG.

KrFs fremste Oslo-politiker Erik Lunde sa noe tilsvarende til NRK tidligere søndag:

– Hva som kan bli konsekvensene og hva Erna gjør er selvsagt et element i vurderingene rundt hva slags mandat KrFs stortingsgruppe bør få. Men det vi må ta stilling til er om Listhaug har vår tillit eller ikke, sa Lunde.

KrF bestemmer seg mandag

Mistillitsforslaget mot Listhaug, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt SV, MDG og Rødt går inn for, skal voteres over i Stortingssalen tirsdag.

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre kommer til å stemme mot mistillitsforslaget og erklære tillit til Listhaug som justisminister.

KrF vipper flertallet og skal mandag bestemme seg for hva de vil gjøre.

– Jeg forstår veldig godt at Ap vil stemme for mistillit. Ap og AUF og det de opplevde 22. juli har stått i en meget krevende situasjon, og så har de nettopp ikke brukt 22. juli i politisk retorikk. Så opplever man da at landets justisminister angriper dem for nettopp å svikte i terrorens sak, sa Knut Arild Hareide i Debatten på NRK torsdag.

Han varslet samtidig at KrF vil gjøre en grundig vurdering av saken før de stemmer for eller mot mistillitsforslaget.

– Jeg kjenner på et stort ansvar og et alvor i denne saken. Det tror jeg hele KrF opplever nå. Vi skal diskutere dette grundig før vi lander, sa Hareide til NRK fredag.

Etter det NRK forstår vurderer Knut Arild Hareide den siste ukes bråk rundt Listhaug som den verste runden noen gang. Og «runder» har det vært nok av.

Av de syv tidligere sakene som listes opp øverst i denne artikkelen, er det noen som trekkes frem som mer alvorlige og ødeleggende enn andre, når man ber kilder i KrF om å sammenlikne.

Har godtatt og tilgitt mange ganger før

En av de med verste episodene sett med KrF-øyne skriver seg til februar 2015. Da leverte Frp-nestleder Per Sandberg en kraftsalve av de sjeldne på direkten i Politisk kvarter:

GIKK HARDT UT: Frp-nestleder Per Sandberg lagde storm med sitt angrep på KrF i februar 2015. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– KrF har et meget stort ansvar for at tusenvis av unge mennesker født og oppvokst i Norge lever i frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. KrF har et enormt ansvar for at vi rekrutterer titalls unge mennesker som er født og oppvokst i Norge og reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner. Driver med krigshandlinger og massakrerer barn og kvinner der ute. Dette er det KrF som har ønsket og resultatet ser vi i dag, sa Sandberg.

Uttalelsen utløste et skred av reaksjoner, og Knut Arild Hareide måtte be Sandberg beklage flere ganger. Sandberg beklaget etterhvert, men med store forbehold. Det fikk Hareide til å slå fast at han hadde mistet tålmodigheten med Sandberg, men saken fikk ingen politiske konsekvenser, selv om enkelte fylkesledere mente KrF burde brukt anledningen til å bryte med Frp.

Da Sylvi Listhaug i valgkampen i fjor uttalte at «Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen», rant begeret på nytt tilsynelatende over for KrF, og Hareide slo fast at avstanden mellom KrF og Frp var tydeliggjort.

I tillegg har KrF ved flere konkrete anlendinger reddet Solberg-regjeringens eksistens. Da resten av opposisjonen på Stortinget erklærte mistillit mot daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) for hans oppfølging av asylbarn, nøyde KrF seg med å gi Anundsen sterk kritikk. Slik unngikk de å utløse regjeringskrise.

Da Høyre-Frp-regjeringen anført av Frp nektet støttepartiene KrF og Venstre å røre den mye omtalte bil-pakken under budsjettforhandlingene høsten 2016, så KrF rødt. Partiet valgte å markere misnøye over forhandlings-ultimatumet gjennom å først stemme for sitt eget budsjettforslag, men sikret deretter regjeringen flertall også den gangen.