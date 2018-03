Listhaug viste fram blomsterstøtten – journalister fikk ikke stille kritiske spørsmål

Fredag ble det kjent at Senterpartiet støtter mistillitsforslaget mot Listhaug fra Rødt, og at KrF har kalt inn til ekstraordinært landsmøte for å diskutere Listhaugs skjebne.

Etter Listhaug la ut det omstridte Facebook-innlegget for ei uke siden, har hun vært ordknapp om saken imøte med pressen.

Men hun tilbød sin unnskyldning i Stortinget torsdag. En unnskyldning opposisjonen ikke var fornøyd med.

Like etter det ble kjent at Frp forbereder krisemøte mandag, inviterte Listhaug pressen til å se på alle blomstene hun har fått fra støttespillere de siste dagene.

Før blomsterseansen fikk NRKs journalist på stedet beskjed om at det var uaktuelt å stille statsråden spørsmål om mistillitsforslaget eller kritikken mot henne. NRKs journalist aksepterte ikke kravet, og fikk dermed ikke møte Listhaug.

– Flere hundre blomsterbuketter med nydelige kort er kommet i dag. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg er rørt av all denne støtten, skriver Listhaug på SMS til NRKs journalist, via sin rådgiver Espen Teigen.

NRK melder følgende to spørsmål til Listhaug:

Hvordan forholder hun seg til kritikken og mistillit fra partiene?

Er det aktuelt å trekke seg for å redde regjeringa?

– Det har vært noen tøffe dager. Jeg har ingen øvrige kommentarer til dette nå, svarer Listhaug på SMS.

«Støtt Listhaug under heksejakten»

Flere privatpersoner har spredt ei melding på sosiale medier der det oppfordres til å sende blomster til Listhaug.

På Facebook-gruppa «Vi som støtter Sylvi Listhaug» deler en kvinne adressen til justisdepartementet og skriver: «Klarer vi å lage tidenes største blomsterkampanje? Jeg tror det».

«Send blomster og støtt Listhaug under heksejakten på henne», skriver en annen.

Blomsterkampanjen er også delt på ei innvandringskritisk Facebook-side ved navn «Slå ring om Norge».

På støttesidene til Listhaug deles det også mange meninger om situasjonen. Blant annet grove karakteristikker av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre varsla torsdag at Ap vil støtte et mistillitsforslag mot Listhaug.

Etter bilder av Listhaugs blomster kom ut, delte Eskil Pedersen, tidligere leder i AUF, et bilde av blomsterhavet utenfor Oslo domkirke etter 22. juli.