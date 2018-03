Støre: Vi kommer til å bruke 22. juli mer

Arbeiderpartiet har blitt beskyldt for å slå politisk mynt på Sylvi Listhaugs facebookinnlegg ved å koble det opp mot terrorangrepene på Utøya 22. juli 2011.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner beskyldte tidligere i uka Ap for å trekke 22. juli-kortet, men beklaget senere uttalelsene.

– Vi kommer til å bruke det mer. Det har aldri vært brukt i en politisk debatt. Vi har vært for varsomme med å peke på sammenhengene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i Debatten på NRK i kveld.

KrF: Forstår Støre

Arbeiderpartiet sluttet seg i dag til Rødts mistillitsforslag mot ministeren sammen med SV.

Krf-leder Knut Arild Hareide har sammen med resten av opposisjonen stilt seg bak et forslag om å fremme sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug. Hareide ville i Debatten i kveld ikke si hva hans parti kommer til å falle ned på.

– Men jeg forstår veldig godt det Arbeiderpartiet har gjort i dag. Arbeiderpartiet og AUF og det de opplevde 22. juli har stått i en meget krevende situasjon, og så har de nettopp ikke brukt 22. juli i politisk retorikk, sier Hareide.

– Så opplever man da at landets justisminister angriper dem for nettopp å svikte i terrorens sak. Derfor har jeg en forståelse for Arbeiderpartiets vurdering, sier KrF-lederen

– Til forveksling likt ytre-høyre-propaganda

Audun Lysbakken (SV) mener Listhaugs innlegg nører opp under konspirasjonsteorien om at Arbeiderpartiet er landsforrædere som er villige til å sette Norges frihet og sikkerhet til side.

– Disse teoriene finner vi dessverre også i Sylvi Listhaugs kommentarfelt. De som sprer disse teoriene er farlige og må ikke legitimeres, og de har allerede inspirert et terrorangrep med forferdelige konsekvenser i Norge.

– Det var et politisk terrorangrep, og da blir det ekstremt alvorlig å legitimere den type retorikk som miljøer som sprer konspirasjonsteorier bruker. Det Listhaug la ut forrige fredag var til forveksling likt den type propaganda, sier Lysbakken.

Parlamentarisk leder i Frp Hans Andreas Limi erkjenner at det finnes mye slik retorikk i kommentarfeltene på Listhaugs facebookside:

– Jeg ser også kommentarer som går i motsatt retning og er like graverende. Listhaug og Frp har vært tydelig på at denne type formen for sjikane på nettet tar vi sterk avstand fra.

Mistillitsforslag

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren måtte i dag opp på Stortingets talerstol fire ganger for å be om unnskyldning for et innlegg på Facebook.

I innlegget beskyldte hun Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet.

Men selv etter å ha fått unnskyldning hele åtte ganger, var Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre fortsatt ikke overbevist om at det var ektefølt fra Listhaugs side. Ap-lederen opplyste i etterkant at de slutter seg til Rødts mistillitsforslag mot statsråden.

– Jeg mener vi skal ta imot en unnskyldning, men en unnskyldning kan ikke sies «unnskyld'a», sånn som ungene gjør i skolegården. Den må være troverdig. Og Listhaug har blitt drevet fra skanse til skanse denne uken og ble presset til det mer enn det var ektefølt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Tidligere i dag kunne NRK fortelle at det er politisk flertall på Stortinget for å vedta sterk kritikk, såkalt daddelkritikk, mot Listhaug.

Hans Andreas Limi mener Støre har fått det han har etterspurt.

– Jeg registrerer at de ønsket en unnskyldning. Den fikk de i dag. Det var ingen tvil om at det var en uforbeholden unnskyldning og beklagelse av form og innhold. Da er det oppsiktsvekkende at man likevel beveger seg mot et mistillitsforslag, sier Limi.