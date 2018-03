Her er 11 Listhaug-utspill som har satt fyr på Norge

Det har med jevne mellomrom brygget opp til storm rundt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Her er 11 av utspillene – i kronologisk rekkefølge – som har satt sinnene i kok hos Listhaugs meningsmotstandere etter at hun ble statsråd i Erna Solbergs regjering i 2013:

2014: Listhaug vil ha mer gris i norske fengsler

Sylvi Listhaug mente det måtte mer svin på menyen i norske fengsler. Foto: Patryk Smørdal / NRK

Sylvi Listhaug begynte sitt virke i regjeringen som landbruks- og matminister i 2013. Hun hadde knapt varmet stolen før hun gikk ut mot kutt i bruk av svinekjøtt i offentlige institusjoner blant annet på grunn av en økende andel muslimer i Norge.

– Vi har spist svinekjøtt i Norge gjennom alle år. Det blir helt feil å slutte med svinekjøtt fordi det har flyttet muslimer til Norge, sa landbruks- og matministeren til NRK den gangen.

Hør Listhaug på NRK Nyhetsmorgen (30 min. og 55 sek. ut i sendingen).

2015: «Godhetstyranniet rir Norge som en mare»

I november året etter hadde Listhaug byttet departement og blitt innvandrings- og integreringsminister. Da fikk reaksjoner på regjeringens forslag til flyktningbudsjett det til å renne over for statsråden.

I den forbindelse kom Listhaug med en skikkelig bredside mot flyktning- og innvandringsdebatten i Norge.

– Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare, sa hun – og stoppet ikke der:

Hun gikk også til frontalangrep på Den norske kirke og preses Helga Byfuglien som hadde ytret seg kritisk.

– Jeg ble rett og slett ganske opprørt. Fordi det hun gjør er å kaste seg inn i den politiske debatten, ta side. Den norske kirke burde være en kirke for alle, men nå føler man kanskje at det er politikk, og ikke så mye kristendom, som kommer i første rekke, sa Listhaug.

2015: «Jesus ville hjulpet flyktningene i nærområdet»

Litt senere samme måned fikk hun spørsmål på Dagsnytt 18 om hva hun trodde Jesus ville gjort for å hjelpe flyktningene fra Syria.

Listhaug mente han ville gjort akkurat det hun selv og Frp tok til orde for – han ville hjulpet flyktningene der de var.

Sylvi Listhaug (Frp) tror Jesus ville stilt seg bak hennes løsning på flyktninghjelp fra Norge. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) tror Jesus ville stilt seg bak hennes løsning på flyktninghjelp fra Norge.

2015: «Kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge»

Daværende innvandrings- og integreringsminister Listhaug avsluttet året med å slå fast i VG at innvandrere og flyktninger selv måtte ta ansvar for egen integrering.

– Den viktigste faktoren for god integrering er at utlendingen selv vil integreres. En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge. Det må stilles krav, og det gjør vi med dette forslaget. Det må få konsekvenser om man ikke oppfyller kravene, sa Listhaug til avisen.

I debatten som fulgte sa hun følgende til Aftenposten:

– Det er klart jeg er bekymret for mine barns fremtid. Hvis vi ikke får kontroll over antallet som kommer til Norge, kommer det til å bety at vi må kutte i velferdsordningene og velferdstjenestene som vi er blitt vant til.

2016: «Flyktninger må yte, ikke bare nyte»

Sylvi Listhaug startet 2016 der hun slapp 2015 – med et kontroversielt utspill som fikk meningsmotstanderne til å reagere.

I et intervju med Dagbladet sa statsråden med ansvar for innvandring og integrering dette:

– De som kommer til Norge kan ikke bare nyte, de må også yte.

Hun mente det ville koste den norske velferdsstaten for mye penger dersom man ikke klarte å få flyktninger ut i arbeid fort nok.

– Vi skal tenke med både lommeboka og hjertet, og lommeboka er viktig. Man kan gjerne være romantiker og tro alt går godt av seg selv, men da sier jeg bare lykke til – for det tror jeg ikke kommer til å gå særlig bra.

2016: Kastet seg i Middelhavet og ble «reddet» av norsk båt

Noen måneder senere var Listhaug på tur i Hellas for å se flyktningstrømmen med egne øyne.

Der snakket hun også med mannskapet på redningsskøyta Peter Henry von Koss som hadde reddet flere tusen flyktninger fra drukningsdøden.

I forbindelse med besøket valgte Listhaug å ikle seg en overlevelsesdrakt og hoppe i havet, for å føle på hvordan mannskapet på redningsskøyta driver redningsarbeid.

Da kritikken haglet fra blant andre SV-leder Audun Lysbakken, svarte Listhaug med motangrep på TV2:

– Lysbakken var på besøk på Lesvos i august i fjor – midt under valgkampen. Han var der for å sanke stemmer på disse tragediene. Skal man først snakke om PR-stunt, så var det ganske usmakelig, sa Listhaug til kanalen.

2016: «Lik og del» tvangsutsendelser

Listhaug avsluttet 2016 slik hun begynte året, med en kjempedebatt om eget utspill. Denne gangen la hun ut følgende melding på sin egen Facebook-profil:

Listhaug ba følgerne sine like og dele budskapet i en artikkel i New York Times, som handlet om streng norsk asylpolitikk og håndheving av tvangsutsendelser. Artikkelen fortalte om en syv år gammel afghansk gutt som hadde blitt tvangsutsendt fra Norge.

«Det har gått for langt nå. Selv ikke et barns sårbarhet og behov for vern betyr noe når Listhaug går for nye klikk,» skrev Guri Waalen Borch, leder i Alna SV, i en kronikk i Dagbladet.

2017: «Hareide sleiker imamer oppetter ryggen»

I 2017 var det stortingsvalg i Norge. Under valgkampen gikk Listhaug til frontalangrep på både KrF-leder Knut Arild Hareide og andre norske politikere etter en opphetet debatt på Politisk kvarter på NRK P2. Etter debatten detonerte hun en verbal bombe:

– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg han skal slutte med.

Noen dager senere gikk statsminister Erna Solberg (H) ut og kritiserte ordvalget til statsråden sin:

– Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre. Særlig ikke mellom to partier som samarbeider, sa Solberg til NRK.

– Er dette i tråd med din formaning om å føre en anstendig valgkamp?

– Nei jeg synes ikke det. Dette er et uttrykk som også jeg blir møtt med i debatten, og jeg synes ikke vi skal bruke det mot hverandre.

2017: Valgkamptur til Rinkeby for å se på «svenske tilstander»

Under én måned senere dro Sylvi Listhaug, med hele Presse-Norge på slep, til den belastede Stockholmsbydelen Rinkeby for gjøre seg kjent med såkalte «svenske tilstander».

Dagsrevyen Du trenger javascript for å se video.

I utgangspunktet skulle Listhaug også møte Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon, men hun avlyste møtet mens Listhaug satt på flyet til Stockholm.

I en e-post til VG begrunnet Franzon avlysningen slik:

«Det har blitt veldig tydelig at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-Joner i Sverige, noe som er rent nonsens»

Debatten etter Rinkeby-turen fikk til slutt statsminister Erna Solberg til å gå ut og si at hun ikke var enig i alt Listhaug hadde sagt på Sverige-turen sin.

Statsminister Erna Solberg (H) må kommentere utspill fra Sylvi Listhaug (Frp). Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg (H) må kommentere utspill fra Sylvi Listhaug (Frp).

2018: «Pedofile overgripere er monstre»

Kalenderen skriver bare midten av mars, men Listhaug har allerede klart å hisse på seg meningsmotstanderne flere ganger i år.

Blant annet da hun gikk ut og sa at pedofile overgripere er «monstre»:

Sylvi Listhaug (Frp) sier hun kaller en spade for en spade. Du trenger javascript for å se video. Sylvi Listhaug (Frp) sier hun kaller en spade for en spade.

– Dette er den verste typen forbrytelse man kan tenke seg. Å voldta barn, å sitte på nettet og bestille voldtekter av barn i andre land. Det kan ødelegge barn for livet, og det er helt forkastelig, sa justisministeren, og fortsatte:

– Det er mange som er ute etter å framstille gjerningsmennene som offer. Det er de ikke, de eneste ofrene her er barna.

Det fikk blant andre jurist Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, til å reagere:

– Det er fullt mulig å kalle en spade for en spade, uten å kalle et menneske som gjør forferdelige ting for et «monster». Det er en grunn til at vi har menneskerettigheter, de angår mennesker og ikke monstre. Dehumaniserende retorikk kan virke som en bagatell, men man skal være bevisst på hva man gjør når man bruker disse ordene, sa Kierulf.

2018: «Ap er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet»

Fredag forrige uke smalt det igjen. Da hadde et flertall på Stortinget stemt ned Høyre- og Frp-forslag om at det skulle være mulig å frata potensielle terrorister og fremmedkrigere sitt norske pass uten domstolbehandling først.

Tapet på Stortinget gjorde at Listhaug la ut følgende post på egen Facebook-profil:

Hverken Sylvi Listhaug eller hennes partileder Siv Jensen har ønsket å kommentere posten, men innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim i Frp mener Ap selv har pisket opp terrordebatten Facebook-posten har resultert i.

Statsminister Erna Solberg (H) ville lenge ikke kommentere Listhaugs siste utspill, men sa til slutt følgende til NRK:

– Jeg mener at dette var for tøft, det var over grensen.