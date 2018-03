Sentral KrF-profil ber partiet stå løpet ut, og siterer dikt: «Annars är man bara en liten lort»

«Ibland måsta man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.»

Diktet er fra Astrid Lindgrens legendariske Brødrene Løvehjerte, men dukket søndag opp som et innlegg i den svært spente situasjonen rundt Sylvi Listhaugs og regjeringens skjebne.

Erik Lunde er KrFs gruppeleder og eneste representant i Oslo bystyre. Han er tidligere fylkesleder og medlem av partiets landsstyre, og var sentral i det mangeårige borgerlige byrådssamarbeidet i Oslo.

Lunde regnes som politisk nærmere Arbeiderpartiet enn Frp, men også som en av få ideologer i KrF. Han beskrives som en person Knut Arild Hareide lytter til.

Som en kommentar til diktet skriver han på Facebook: «Brødrene Løvehjerte var en av de fineste bøkene vi leste på skolen».

– Det vi må ta stilling til er Listhaug

– Jeg mener bare å si at folk ikke bør styres av frykt og bør kunne følge sin samvittighet uansett hva de mener om mistillitsforslaget, utdyper Lunde til NRK.

– Og selv mener du man bør stemme for og stå løpet ut - uavhengig av hva Erna Solberg da gjør?

– Hva som kan bli konsekvensene og hva Erna gjør er selvsagt et element i vurderingene rundt hva slags mandat KrFs stortingsgruppe bør få. Men det vi må ta stilling til er om Listhaug har vår tillit eller ikke.

– Hva synes du da om at Høyre og Frp nå forsøker å flytte fokus bort fra Listhaug og gjøre dette til et spørsmål om hvorvidt Erna Solberg bør være statsminister?

– Det er vel som forventet at dette er deres strategi, sier Lunde.

Flere KrF-tillitsvalgte har reagert positivt på innlegget, blant dem fylkesleder og landsstyremedlem Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane, og Hilde Ekeberg, som var partiets førstekandidat i Oppland ved valget sist høst.

– Skjebnedagen over alle skjebnedager

Stortinget skal tirsdag behandle mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Forslaget ble først fremmet av Rødt, men både Ap, Senterpartiet, SV og MDG har sagt de vil støtte mistilliten. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Med andre ord er det helt opp til KrF om Sylvi Listhaug (Frp) får fortsette som justisminister.

Erna Solberg har selv sagt at hun bare vil svare i Stortingssalen om hva regjeringen gjør dersom mistillitsforslaget mot Listhaug får flertall, men anonyme regjeringskilder sier søndag til både NRK og VG at Solberg da vil stille kabinettsspørsmål.

Dersom KrF stemmer for mistillitsforslaget etter at kabinettsspørsmål er stilt, må regjeringen gå av.

KrFs landsstyre møtes mandag klokken 12 for å diskutere saken.

Slik beskriver en sentral KrF-kilde situasjonen under et døgn før KrFs avgjørelse faller:

– Ordet skjebnedag misbrukes rett som det er, men mandag blir virkelig skjebnedagen over dem alle. Regjeringen har ikke vært nærmere å gå av siden den tiltrådte i 2013.

Høyre forsøker vri fokus bort fra Listhaug

De fleste kildene NRK snakker med i regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre søndag gir uttrykk for at de tror KrF føyer seg og tilgir Listhaug også denne gangen.

NRK vet at Høyres strateger før helgen bestemte seg for at partiet i tiden inn mot KrFs avgjørelse skal gjøre alt de kan for å gjøre striden rundt Sylvi Listhaug om til et spørsmål om hvorvidt Erna Solberg bør være statsminister.

Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim skriver dette i et Facebook-innlegg søndag, som også deles av mange andre Høyre-politikere: