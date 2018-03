– Vi har naturlig nok diskutert mistillitsforslaget som ligger til behandling i Stortinget, men jeg har ingen ting å melde på bakgrunn av det møtet, sier partileder Knut Arild Hareide på vei ut fra gruppemøtet.

Han vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt stortingsgruppen har konkludert i saken eller om partiets fylkesledere nå skal ta stilling til saken.

På vippen

KASTET OLEMIC: Her forklarer Knut Arild Hareide (KrF) hvorfor han ikke har tillit til Olemic Thommessen som stortingspresident. Nå kan partiet avgjøre fremtiden til nok en toppolitiker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er andre gang på kort tid at KrF kan få siste ord i skjebnen til fremtredende politikere. Forrige uke ble de tungen på vektskålen som tvang Olemic Thommessen (H) til å trå av som stortingspresident.

Nå kan de også havne på vippen i mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

TVILER: Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg tror KrF sier nei til mistillitsforslaget, men sier hun er usikker.

Mens KrF-representant Geir Jørgen Bekkevold i går kveld ba Sylvi Listhaug om å trekke seg, er det mange signaler fra KrF som tyder på at partiet vil si nei til mistillit, ifølge Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg.

– Hvis stortingsflertallet erklærer mistillit, kan det i ytterste konsekvens bli regjeringskrise. Det er det KrF frykter, sier hun til NRK.

– Listhaug har helt tydelig svekket tillit i KrF, men jeg tror mange tenker at hun til slutt ba om unnskyldning i går, og at den blir akseptert. Det virker som at KrF kan komme til å si nei til mistillitsforslaget, men jeg er mindre sikker på det enn jeg var i går kveld, utdyper hun.

Aalborg trekker fram den lange listen med kontroversielle utspill fra Listhaug. Flere av dem har vært rettet mot KrF – som da hun sa at Knut Arild Hareide sleiket imamer oppetter ryggen og at partiet kun var opptatt av mer penger til bistand, ikke hvordan bistanden skulle brukes.

– Jeg tror ikke det er noe stort ønske i KrF om at Listhaug skal fortsette. Det er også en myte at mange KrF-velgere er glad i Listhaug. De klare tallene fra Medborgerundersøkelsen i fjor viser at det store flertallet av dem ikke er det, sier hun.

– En gudinne i Frp

GUDINNE: Jan Arild Snoen sier Sylvi Listhaug har høy stjerne i Frp. Foto: NRK

Forfatter og Minerva-skribent Jan Arild Snoen sier det vil bli vanskelig for Frp å fortsette i regjering dersom Sylvi Listhaug tvinges til å gå av.

– Sylvi Listhaugs støttespillere i Frp dyrker henne som en gudinne. Hun representerer grasrota og de som skal kunne snakke på en annen måte enn Høyre-folk. Det er vanskelig for Siv Jensen å la henne gå uten at det skaper store interne problemer, sier han.

Snoen, som selv har vært medlem i både Frp og Høyre, kan ikke se for seg hvordan Erna Solberg kan veie opp for en eventuell Listhaug-avskjed.

– Frp har allerede sentrale plasser i regjeringen. Man kunne gitt dem mer i budsjettforhandlingene, men nå er det mindre penger å ha det moro med der også. Så jeg har problemer med å se grepet som kunne kompensere for det, sier han.

Mulig flertall

I går fikk Listhaug sterk kritikk – den strengeste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd, uten å erklære mistillit – etter at hun på Facebook sa at Arbeiderpartiet mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

– Etter å ha hørt justisministeren i dag, hvor hun nærmest blir slept til en unnskyldning som det kan settes spørsmålstegn ved – og sett opp mot en uke der man har insistert på at Ap er mer opptatt av terroristenes sikkerhet enn nasjonens sikkerhet, så kan ikke Ap stemme nei til mistillit, sa Støre etter det anspente stortingsmøtet.

UNNSKYLD: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sa torsdag unnskyld åtte ganger i stortingssalen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I tillegg til Ap har SV og MDG sagt at de støtter Rødts mistillitsforslag. KrF og Senterpartiet har fortsatt ikke bestemt seg. Sier de også ja, er det flertall i stortingssalen.

– Denne gangen oppførte statsråden seg utenfor det som vi kaller god folkeskikk. Vi lærer barna våre at de skal si unnskyld. Hvor vanskelig kan det være å bare si «denne gangen gikk vi for langt», i stedet for å komme med disse omkrokene og krinkelveiene, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra Stortingets talerstol i går.

Senterpartiet skal også ta stilling til mistillitsforslaget fredag. Mistillitsforslaget skal behandles i Stortinget tirsdag neste uke.