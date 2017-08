– Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg, sier Listhaug til NRK.

Hun oppfordrer derfor vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet.

– Disse er med på å ta opp plasser fra reelle flyktninger som faktisk har krav på og bruk for beskyttelse, sier Frp-kronprinsessen.

«Toppen av isfjellet»

Ifølge Justisdepartementet har UDI for tiden 78 enkeltsaker gående mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reiser til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold her.

Disse risikerer alle å miste oppholdstillatelsen i Norge.

– Jeg tror disse sakene bare er toppen av isfjellet, og at nok mange flere misbruker vårt system og får opphold i Norge selv om de ikke trenger det. Derfor er det så viktig at folk flest følger med og varsler UDI hvis man mener noen prøver å lure norske myndigheter, sier Listhaug.

– Hadde ringt noen bjeller

Frp-statsråden, som selv er utdannet lærer, mener særlig voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å melde fra.

– Dersom en lærer får høre at et barn har vært på ferie i et land familien har flyktet fra, så ville nå i alle fall jeg reagert.

– Når barn kommer på skolen og forteller hva de har gjort i sommer, mener du?

– Ja, og da forteller at det har vært i et land familien har flyktet fra? Da hadde det i hvert fall ringt noen bjeller hos meg, sier Listhaug.

– Men hvordan kan folk vite hvem som har lov til å reise og ikke?

– Hvis man mistenker noe må både lærere og andre ringe UDI, ikke meg, men UDI, så vil jo de undersøke saken. De vil jo vite hvilket oppholdsgrunnlag og beskyttelsesstatus de enkelte flyktningene eller familiene som det blir tipset om har.

KrF-Hareide: – Er angiveri en norsk verdi?

KrF-leder Knut Arild Hareide har støttet regjeringens innstramminger i regelverket for flyktninger, men reagerer likevel sterkt på dette Listhaug-utspillet.

– Det skal ikke være lov å ha den type ferier, men vi kan jo ikke oppfordre til angiveri. Det statsråden bygger opp til her skaper skepsis og mistillit, og jeg er redd innvandrere ikke tør å delta aktivt i vårt samfunn, når statsråden ønsker et angiversamfunn, sier Hareide.

BEKYMRET: Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug skaper et «angiversamfunn» med sitt siste utspill. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Han stempler utspillet som drøyt selv til henne å være, og mener det er tydelig at Frp-kronprinsessen er i valgkampmodus.

– En viktig verdi i det norske samfunnet er tillit, og dette bygger tilliten ned. Det er fristende å spørre Sylvi Listhaug: Er angiveri en viktig norsk verdi?

Konfrontert med spørsmålet fra Hareide svarer Listhaug ja.

– Ja, jeg mener jo at det å ta vare på våre velferdsordninger og rettferdigheten i vårt system er en veldig viktig norsk verdi. Det er ikke bærekraftig å tillate at folk lurer oss, de pengene må vi heller bruke på noen som faktisk trenger beskyttelse.

Solberg sammenligner med tjuvfiske

Listhaugs sjef, statsminister Erna Solberg (H), stiller seg bak sin statsråd.

- SOM TJUVFISKE: Erna Solberg, her fotografert på Orrestranden på sin nylig avsluttede vestlandsturné, stiller seg bak Listhaugs oppfordring. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Har du asyl på beskyttelsesgrunnlag så har du ikke lov å reise til hjemlandet. Det kan finnes særskilte unntak, men da må de som reiser varsle myndighetene. Vet man helt konkret at noen planlegger å reise til sitt hjemland, så bør man varsle utlendingsmyndighetene, sier Solberg og legger til:

– Vi oppfordrer i mange andre sammenhenger folk om å melde fra om svart arbeid, tjuvfiske og annet i vårt samfunn som bryter reglene.

Tidligere justisminister og fungerende justispolitisk talsperson i Ap, Knut Storberget, mener det i hovedsak bør være opp til myndighetene selv å bringe fakta på det rene i slike saker, men skriver dette til NRK:

– Uten å oppfordre til angiveri, bør det fortsatt være slik at når vi mener myndighetene ikke blir gitt riktig fremstilling av en sak, så er det riktig å si fra til myndighetene om dette.

NOAS: – Mistenkeliggjøring

Asylsøkernes egen forening, NOAS, opplyser at det kan finnes mange forskjellige grunner til at noen med oppholdstillatelse i Norge velger å foreta reiser til hjemland de har hevdet de trenger beskyttelse fra.

ADVARER: Ann-Magrit Austenå i NOAS mener Listhaug-utspillet mistenkeliggjør flyktninger. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg vil advare mot en oppfordring som jeg oppfatter som en mistenkeliggjøring på generelt grunnlag av besøk tilbake i hjemland, dersom man ikke kjenner bakgrunnen for det. Det kan være en siste mulighet til å farvel med en nær slektning eller det kan være for å delta i en begravelse at noen tar den sjansen selv om det ikke er lov, sier generalsekretær Ann-Magrit Austanå.

– Listhaug, som er ansvarlig både for innvandring og integrering, bør tenke gjennom hvilken virkning de utspillene hun kommer med har i forhold til integrering, trygghet og mistenkeliggjøring, sier hun.

