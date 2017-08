Hareide: – Avstanden mellom Frp og KrF er tydeliggjort denne uken

– Det jeg registrerer, er at det Knut Arild Hareide og mange andre politikere bruker tiden sin på, er å sleike disse (imamer, red.anm.) oppetter ryggen, istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger, sa innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) onsdag til NRK.

– Det er lettere å være i debatt med Sylvi Listhaug enn det er å være på Baluba, sa en sedvanlig replikk-kvikk Knut Arild Hareide da KrF avholdt sin nasjonale valgkampstart på lekelandet i Åsane i Bergen.

KrF hadde funnet ut at stedet skapte en passende ramme for lederens åpningstale, der velkjente KrF-ord som familie, verdier, barndom og trygghet sto sentralt.

Hareide trakk ikke minst frem tidsklemmen, som han nå vil ha en utredning for å la barnefamiliene slippe unna.

Men innimellom rutsjeturer og ballbingelek snakket Hareide også om forholdet til Frp og Sylvi Listhaug. Og det har ikke akkurat bedret seg den siste tiden.

– Det har blitt sagt noen ord som jeg mener ikke burde vært sagt, sier Hareide til NRK.

VIL UTREDE TIDSKLEMMEN: – Det er krevende å få hverdagen til å gå opp med jobb og familieliv. Hvorfor skal det være slik at en skal jobbe mest mulig akkurat når en har den mest hektiske delen av livet med tanke på familien? Vi ønsker en tidskontoordning som gir folk større fleksibilitet, sier Hareide. Foto: Synnøve Horvei / NRK

– Tydeliggjort avstand

Etter Listhaugs utspill rykket statsminister Erna Solberg (H) ut og kritiserte sin egen statsråd. Hareide setter pris på markeringen fra Solberg.

– Jeg er glad for at statsminister Erna Solberg har vært så tydelig på at hun også gjerne hadde sett at disse ordene ikke hadde falt. Nå får vi løfte fram de politiske sakene, men jeg er glad for den tydeliggjøringen fra statsministeren, sier Hareide.

Men også i de politiske sakene er det stor avstand mellom Frp og KrF, er Hareide opptatt av å fremheve.

KrF-lederen har den siste uken nesten til det kjedsommelige messet om at de ønsker en sentrum/høyre-regjering – uten Frp. Senest i en SMS-utveksling statsminister Solberg – slik hun nesten har fått for vane å gjøre – publiserte i sosiale medier.

– De politiske realitetene har vært der hele veien. Det er dem som gjør at vi mener det ikke er aktuelt å fremme en regjering der både KrF og Frp er med. Det er ikke slik at KrF og Frp ikke snakker godt sammen, men det er en stor avstand, og denne har blitt tydeliggjort denne uken, sier Hareide.

– Umulig med Frp-regjering

Han sier det er Frps retorikk i innvandringsdebatten som provoserer ham mest.

– Heller ikke vi sier at alle skal få komme hit, men vi skal ta vår andel av flyktninger i Europa. Vi trenger en felles dugnad, sier Hareide, som slår fast at det er umulig for ham å dele regjeringskontorer med Listhaug.

– Det er for stor politisk forskjell mellom partiene. Av respekt for denne forskjellen synes vi ikke at disse partiene kan danne regjering. Denne avstanden kan ikke være innenfor en regjering, sier KrF-lederen.