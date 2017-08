Listhaug mener KrF-lederen er for feig til å konfrontere mennesker med ekstreme meninger og holdninger.



– Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sier Listhaug.

–​ Mener du virkelig at Hareide sleiker imamer oppetter ryggen?

–​ Nei, men jeg har ikke registret at KrF har gått aktivt til verks når man deler scene med personer med ekstreme meninger og konfronterer dem med den type holdninger. Det må vi begynne med. Det må være flere enn meg som gjør.

Hun viser til at hun selv møtte opp i Løvens hule for å snakke med imamer og ta opp temaer som steining og blasfemi, og etterlyser mer handling fra Hareide.



– Du tør jo ikke å ta i grøten engang, sa hun til KrF-lederen under dagens valgpolitiske debatt.

– Meningsløse anklager

– Det er bra at Listhaug tar et tydelig oppgjør med radikal islam, på lik linje med det KrF har gjort. Jeg har vært tydelig på dette de siste årene. Det vet Listhaug godt, og derfor blir disse anklagene helt meningsløse, sier Knut Arild Hareide til NRK.

Hareide sier han har tatt opp temaet i landsmøtetaler og vært i mange møter med muslimer som han ikke har hatt behov for å ta opp slike temaer med.



– Jeg har vært tydelig på dette budskapet. Det er viktig at vi står opp mot grusomme holdninger knyttet til den ekstreme islamismen. Det ansvaret har jeg tatt. Dette er vi faktisk enige om, sier Hareide.

Hør hele debatten fra Politisk kvarter her:

Mener Listhaug kun sprer frykt

KrF-lederen mener Listhaug mangler en kristen forståelse og nestekjærlighet i måten hun omtaler medmennesker på:

– Det handler om den frykten hun som statsråd bruker i jobben hun har for å få frem budskap, sier Hariede.



Det avviser Listhaug, som mener KrF fører en alt for naiv innvandringspolitikk:

– Det jeg tar opp er helt reelle problemstillinger, og handler om å ha et famtidsmessig perspektiv om å bevare Norge. Verdiene samfunnet vårt er bygd på er under press og det vil øke i takt med en økt innvandring, sier Listhaug.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Uenige om nødhjelp

Partiene er også sterkt uenige om hvordan man skal bekjempe verdens fattigdom. Hareide mener FrPs bistandspolitikk ikke henger på greip.

– Det er ikke noe parti som har kuttet mer i bistand eller fattigdomsbekjempelse enn Frp. I deres alternative budsjett ligger det et titalls milliarder i kutt til fattige. Det er ingen sammenheng i det de sier, mener Hareide.



Listhaug mener man i dag bruker mye penger på å hjelpe både fattige og folk i nød.

– For meg er det viktigst å hjelpe flest mulig i nærområdene der de er. Dessuten ser vi at mye bistandpenger ikke når frem til de som trenger de. Vi har sett flere rapporter som viser at pengene går rett i lomma på diktatorer. Jeg mener vi må hjelpe folk der de er, svarer innvandringsminsteren.