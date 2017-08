Hareide hardt ut mot Listhaug-forslag

Etter at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) uttalte til NRK at hun mener asylsøkeres menneskerettigheter må vike for å sikre sikkerheten til det norske folk, har flere politikere reagert kraftig.

Sist ut er Kristelig Folkpartis leder Knut Arild Hareide som i et innlegg på Facebook skriver at norske statsråder aldri kan sette menneskerettighetene til side, og at det er fullstendig uakseptabelt.

– Her mener jeg regjeringssjefen (Erna Solberg journ. anm.) må avklare om dette er regjeringens politikk eller et soloutspill fra statsråden, sier Hareide til NRK.

Han sier slike utspill er én av årsakene til at det er utelukket for KrF å sitte i regjering med Fremskrittspartiet.

– En statsråd er en statsråd 24 timer i døgnet, og hver gang hun uttaler seg så uttaler hun seg på vegne av regjeringen, sier Hareide.

Flere har reagert

Hareide sier Norge har en lang tradisjon med å løfte menneskerettighetene.

– Menneskerettighetene skal gjelde alle mennesker. Det er viktig at vi løfter dem, og ikke bryter dem ned. De kom som et resultat av andre verdenskrig, og er regler som vi er blitt enige om å bygge samfunnet vårt på, sier Hareide.

Tidligere i dag gikk Solbergs partikollega og helseminister Bent Høie ut og understreket at Høyre er på en annen linje enn Frp i dette spørsmålet.

– Høyre sitt standpunkt når det gjelder menneskerettighetene er at de er noe Norge respektere. Når det gjelder spørsmålet om å utvide gruppen som skal inn i lukkede mottak, har Høyre og Frp ulike standpunkt, slår Høie fast overfor NRK.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sa uttalelsene til Listhaug gjorde ham svært bekymret, mens Rødts partileder Bjørnar Moxnes i morges sammenlignet asylutspillet med nazistenes okkupasjon av Norge under andre verdenskrig.

– Skal ha kontroll

Det var i går at innvandrings- og integreringsministeren tok til orde for å sende asylsøkere med uavklart identitet på lukkede mottak.

– Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sa Listhaug.

Listhaug sa at det ikke var snakk om å bryte menneskerettigheter, men om å «utfordre internasjonale konvensjoner».

Listhaug fikk støtte av sin partileder Siv Jensen i Politisk Kvarter på NRK i morges.

– Som nasjon skal vi ha rett til å trygge borgerne våre mot farer. Det er ikke veldig radikalt å si at mennesker vi ikke aner hvem er, folk vi ikke aner noe om bakgrunnen til, at de vil vi ha kontroll på, fremholdt Jensen.

Akkurat nå er det rundt 1.600 personer i norske asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden og som derfor skulle ha reist ut av landet.