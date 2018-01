NRK erfarer: Her er alle statsrådene i Solbergs blågrønne regjering

Når Erna Solbergs utvidede regjering går ut på Slottsplassen onsdag ettermiddag, presenterer hun fem helt nye statsråder, og fem som som har fått endret ansvar og ny tittel. I tillegg fortsetter ti medlemmer av regjeringen som før.

Etter det NRK erfarer er dette hele Erna Solbergs nye regjeringslag:

De fem nye statsrådene:

Trine Skei Grande (V) blir kulturminister

Ola Elvestuen (V) blir klima- og miljøminister

Iselin Nybø (V) blir statsråd for forskning- og høyere utdanning

Nikolai Astrup (H) blir bistandsminister i Utenriksdepartementet

Åse Michaelsen (Frp) blir statsråd for eldre-saker i Helsedepartementet

Disse får nye ansvarsområder:

Torbjørn Røe Isaksen (H) blir næringsminister

Jan Tore Sanner (H) blir kunnskaps- og integreringsminister

Sylvi Listhaug (Frp) blir justis- og innvandringsminister

Monica Mæland (H) blir kommunalminister

Linda Hofstad Helleland (H) blir barne- og likestillingsminister

Disse fortsetter som før:

Erna Solberg (H) er statsminister

Siv Jensen (Frp) er finansminister

Ine Marie Eriksen Søreide (H) er utenriksminister

Bent Høie (H) er helse- og omsorgsminister

Anniken Hauglie (H) er arbeids- og sosialminister

Ketil Solvik-Olsen (Frp) er samferdselsminister

Jon Georg Dale (Frp) er landbruks- og matminister

Per Sandberg (Frp) er fiskeriminister

Terje Søviknes (Frp) er olje- og energiminister

Frank Bakke-Jensen (H) er forsvarsminister

Dette betyr at regjeringen etter utvidelsen vil bestå av ti kvinner og ti menn. Ti regjeringsmedlemmer er fra Høyre, syv fra Frp og tre fra Venstre.

NRKs opplysninger innebærer også at fire statsråder forlater regjeringen.

Disse er: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), justisminister Per Willy Amundsen (Frp), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland (H).

Sistnevnte går i så fall inn i historiebøkene som en av tidenes kortest sittende statsråder. Berger Røsland ble utnevnt så sent som 20. oktober i fjor, da Børge Brendes avgang som utenriksminister utløste tre følge-endringer i regjeringen.

Bytter ut EU-minister med bistand

Statsrådsposten som EU- og EØS-minister avvikles, og Utenriksdepartementet får etter det NRK erfarer i stedet en bistandsminister i tillegg til utenriksministeren.

KORTVARIG: Marit Berger Røsland (t.h.) ble utnevnt til EU- og EØS-minister for under tre måneder siden. Onsdag går hun av. Foto: NRK

– Dette skyldes ikke at Marit Berger Røsland har gjort en dårlig jobb, for det har hun slett ikke. Det skyldes at feltet ikke er stort nok. Det er viktigere for Utenriksdepartementet å få på plass en bistandsminister enn å beholde en marginal post. Departementets budsjett er nesten utelukkende bistandspenger, og bistandsorganisasjonene har samlet krevd en egen statsråd for feltet, sier politisk kommmentator i NRK, Magnus Takvam.

Nikolai Astrup (39) fra Oslo blir Solbergs første bistandsminister. Han leder i dag finanskomiteen på Stortinget, og har tidligere vært Høyres talsperson for transport og for energi- og miljø.

Statsministeren skal ifølge NRKs opplysninger være imponert over innsatsen Astrup har lagt ned på Stortinget de siste åtte årene.

Posten som innvandrings- og integreringsminister, som Sylvi Listhaug har innehatt, blir også avviklet. Porteføljen blir etter det NRK erfarer nå delt mellom to statsråder.

Listhaug tar med seg innvandrings-ansvaret når hun nå blir justisminister, mens Jan Tore Sanner tar med seg ansvaret for integreringen når han nå blir kunnskapsminister.

Høyre og Frp bytter felt

BLIR VÆRENDE: Linda Hofstad Helleland skal fortsette som statsråd, men bytter felt fra kultur til barn og likestilling. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Det eneste byttet som skjer på tvers av Høyre og Frp er at Linda Hofstad Helleland (H) overtar som barne- og likestillingsminister for Solveig Horne (Frp).

Helleland er i dag kulturminister, men må ut av det kontoret for å gi plass til Venstre-leder Trine Skei Grande. Horne på sin side forlater regjeringen etter fire år, og blir vanlig stortingsrepresentant for Frp.

For Høyre er det så langt NRK forstår viktig å beholde Helleland som statsråd spesielt fordi hun er av svært få Høyre-profiler fra Trøndelag.

Interiørarkitekt blir historisk eldre-minister

Til gjengjeld for posten Høyre overtar har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å opprette en egen statsråd for eldre-saker. Det var en statsrådspost partiet etterlyste så tidlig som i 2009, lenge før de selv kom i regjering.

SØRLANDS-ALIBI: Som den første noengang får Frps Åse Michaelsen jobben med å være statsråd for eldre. Foto: Svein Sundsdal / Nrk

Norges første eldre-minister blir Frps egen Åse Michaelsen. 57-åringen fra Mandal tok ikke gjenvalg til Stortinget i fjor, men representerte Vest-Agder der fra 2005 til 2017. Hun har aldri sittet i stortingskomiteen som har ansvar for eldreomsorg, og er opprinnelig utdannet interiørarkitekt.

Ifølge kilder har det vært viktig for Høyre og Frp å ved denne korsveien finne en ny statsråd fra Sørlandet. Landsdelen leverer mange borgerlige stemmer ved hvert valg, men har ikke vært representert rundt Kongens bord siden Tine Sundtoft (H) gikk av som miljøminister i 2015.

Eldre-statsråden blir plassert i Helse- og omsorgsdepartement, noe helseminister Bent Høie etter det NRK får opplyst skal være positiv til.

Tre ferske Venstre-statsråder

Tidligere tirsdag fikk NRK bekreftet at Venstre får tre statsråder. Disse er Trine Skei Grande (48) som blir kulturminister, Ola Elvestuen (50) som blir klima- og miljøminister og Iselin Nybø (36) som blir en av to statsråder i Kunnskapsdepartementet.

Som partileder har Grande kunnet velge fritt hvilken statsrådspost hun selv ønsket, med unntak av postene som finansminister eller utenriksminister, skrev VG mandag.

Venstre-nestleder Elvestuen er inne i sin andre periode som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og overtar som klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H) som går ut av regjeringen.

Iselin Nybø mistet stortingsplassen etter valget sist høst, men ligger an til et realt comeback når hun overtar halve Kunnskapsdepartementet onsdag.

NRK får bekreftet at departementet deles i to, og at Nybø trolig får tittelen forsknings- og høyere utdanningsminister. Samtidig skal Høyre beholde en kunnskapsminister med ansvar for barnehager og skoler.

Sanner, Røe Isaksen og Mæland flytter på seg

Etter det NRK erfarer blir nåværende næringsminister Monica Mæland ny sjef for det som til nå har vært Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nøyaktig hvilken tittel hun får der er fortsatt uklart, da NRKs kilder antyder at departementet vil få noe endrede oppgaver.

SUPER-MINISTER 1: Høyres nestleder Jan Tore Sanner skal styre både skolene, barnehagene og hele integreringspolitikken som ny kunnskaps- og integreringsminister. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Det betyr at kommunereformens far, Jan Tore Sanner, bytter felt.

Sanner har på sett og vis fullført sitt prosjekt som kommunalminister, og skal etter det NRK får opplyst nå til Kunnskapsdepartementet. Høyre-nestlederen overtar dermed ansvaret for et av Høyres viktigste politikkområder.

Sanner får samtidig ansvar for å følge opp det som i regjeringens ferske plattform blir omtalt som et «integreringsløft», og en mulig tittel blir derfor kunnskaps- og integreringsminister.

Dermed skal også dagens kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), flytte på seg. Etter det NRK erfarer er det etter eget ønske. Røe Isaksen fra industrikommunen Porsgrunn blir Norges nye næringsminister, og overtar der etter Monica Mæland.

Mer makt til Listhaug

SUPER-MINISTER 2: Frps Sylvi Listhaug rykker opp og blir både justis- og innvandringsminister fra og med onsdag, etter det NRK erfarer. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Som NRK skrev mandag går det mot mer makt til omstridte Sylvi Listhaug (Frp). Hun har i dag ansvar for innvandring- og integrering i Justisdepartementet.

Etter det NRK får opplyst skal Listhaug overta justisminister Per-Willy Amundsens ansvar for politi, rettsvesen og beredskap.

Samtidig skal hun beholde ansvaret for innvandring. En sannsynlig ny tittel er justis- og innvandringsminister, slik NRK skrev allerede mandag.

Dette innebærer også at Per-Willy Amundsen går ut av regjeringen.

Samtidig flyttes integrerings-porteføljen, altså ansvaret for de innvandrerne og flyktningene som allerede er kommet til landet, ut av Listhaugs departement og over til Jan Tore Sanner og Kunnskapsdepartementet, som nevnt over.

Det skal være både Erna Solbergs og Trine Skei Grandes håp at dette grepet skal bidra til å dempe konfliktnivået mellom Venstre og Frp i innvandrings- og integreringspolitikken.

– Rotevatn skal holde Listhaug i tøylene

En av de mange som har vært spekulert i - men som ikke blir statsråd i denne omgang, er Venstres stjerneskudd Sveinung Rotevatn.

NÅDDE NESTEN OPP: Venstres Sveinung Rotevatn ble ikke statsråd, men får bli statssekretær for Frps nye justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Jon Olav Nesvold / NPK

Han blir i stedet statssekretær i Justisdepartementet, under den nye justisministeren Sylvi Listhaug. Departementet skal også ha ansvar for innvandringspolitikken.

30-åringen fra Nordfjordeid falt ut av Stortinget i høst fordi utjevningsmandatet han var innvalgt på fra 2013-2017 gikk til KrF ved valget i høst. NRK er kjent med at Trine Skei Grande personlig har vært opptatt av at partiet likevel skal ta vare på Rotevatn, som av mange blir sett på som en fremtidig Venstre-leder.

– Han er tenkt som Venstres mann der og de håper vel han skal holde Listhaug litt i tøylene eller i det minste bygge bro og bidra til mindre spenning mellom Frp og Venstre på et krevende felt, sier en sentral kilde.