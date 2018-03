– Erna vil markere at grensen er nådd, og at de ikke kan akseptere at Stortinget skal bestemme hvem som skal sitte i regjeringen, sier kilder nær regjeringsapparatet til NRK.

Ifølge VG, som først omtalte utviklingen, har Solberg sagt fra om dette til KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helga, sier Hareides kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i en SMS til NRK.

Statsministerens kontor har foreløpig ikke kommentert saken.

Kabinettsspørsmål Ekspandér faktaboks Et kabinettsspørsmål er regjeringens fremste pressmiddel overfor Stortinget. Det skjer ved at de truer med å gå av dersom de ikke får flertall for sitt syn.

I Norge har det vært brukt en rekke ganger. Både regjeringen til Kåre Willoch i 1986 og til Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte. Kilde: Store norske leksikon

– Setter hardt mot hardt

KrFs landsstyre skal mandag bestemme seg for om de vil støtte mistillitsforslaget mot Listhaug.

Går de inn for det, vil statsministeren gå på Stortingets talerstol tirsdag og stille kabinettsspørsmål, ifølge kildene. Det betyr at regjeringen vil gå av dersom et flertall på Stortinget fortsatt ønsker å felle Listhaug.

Karin Bjørkhaug (KrF). Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Hvis dette stemmer, så viser det at statsministeren vil sette hardt mot hardt. Jeg mener det ville vært en bedre løsning om Solberg hadde ordnet opp i dette før tirsdag og unngått mistillitsforslag, sier sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug (KrF) til NRK.

Partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan vil ikke kommentere om nyheten vil påvirke partiets vurdering.

– Vi skal forholde oss til helheten mandag. Jeg oppfatter dette som rykter. Statsministeren har selv sagt at hun ønsker å informere Stortinget om regjeringens avgjørelse id etter spørsmålet når den tid kommer, sier han til NRK.

Frp-ere vil ikke flytte på Listhaug

Hans Andreas Limi (Frp). Foto: NRK

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har sagt at de ville akseptert at Listhaug fortsetter i regjeringen, dersom Erna Solberg hadde flyttet henne til et annet departement.

– Det er ikke sånn at Jonas Gahr Støre bestemmer sammensetningen av vår regjering. Det er statsministeren som håndterer dette, sa Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NRK i går.

– Hva om dette ender med at regjeringen må gå av?

– Jeg håper vi unngår den situasjonen, og at alle bidrar til at vi unngår en tilspisset situasjon, sa Limi.

Skepsis i KrF

Flere KrF-ordførere sa lørdag til NRK at de er bekymret for å utløse en regjeringskrise, siden partiet for tiden jobber med å finne ut av hvordan de skal posisjonere seg i norsk politikk.

Partiet gikk til valg på å støtte Solberg som statsminister, uten å selv ville gå inn i regjeringen.

– Det vil være spesielt å skulle felle en borgerlig regjering og bidra til ei rødgrønn regjering, sa Rømskog-ordfører Thor Håkon Rømberg.

Omstridt Facebook-innlegg

Rødt fremmet mistillitsforslag mot Listhaug etter at justisministeren la ut et kontroversielt Facebook-innlegg 9. mars.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.» skrev Listhaug i innlegget. Det har skapt sterke reaksjoner, og Listhaug måtte torsdag si unnskyld fra Stortingets talerstol.

Mistillitsforslaget skal behandles i Stortinget tirsdag.