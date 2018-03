– Det er en grov anklage rettet mot Arbeiderpartiet om at vi skal være mer opptatt av rettighetene til terrorister enn nasjonens sikkerhet. At det kommer fra landets justisminister, mener jeg er trist og et veldig lavt nivå, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

Det var i går morges justisminister Sylvi Listhaug postet innlegget på sin Facebook-side.

Over et bilde av maskerte, tungt bevæpnede krigere med patroner hengende rundt kroppen, anklager justisministeren Arbeiderpartiet for å mene at «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» – etterfulgt av «lik og del».

I kommentarfeltet under Listhaugs innlegg er det flere som anklager Arbeiderpartiet for å verdsette terrorister fremfor lovlydige borgere.

– Grov anklage rettet mot et parti som har opplevd terrorisme

Ap-lederen reagerer kraftig på Listhaugs ord- og bildebruk.

– Jeg mener den er nedverdigende. Og det er rettet mot et parti som har erfart hva terrorisme er, sier Støre.

I likhet med flere i kommentarfeltet under Listhaugs innlegg, reagerer han også på timingen for innlegget.

– Det ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, vi bekjemper terror, og vi står sammen i Stortinget om kraftfulle tiltak mot terror. Å da komme med et slikt utspill, mener jeg er nedslående, sier han.

– Hvorfor kobler du innlegget til 22. juli?

– Listhaug retter en anklage mot Ap, som har vært rammet av terror, og som har stått opp for å bekjempe terror, med en påstand som er grovt urimelig. Å uttale seg på denne måten, mot Arbeiderpartiet og alle våre medlemmer, er uverdig for en justisminister i Norge.

Støre har også gått i rette med Listhaug på Facebook i dag. I en innlegg på Ap-lederens Facebook-side beskriver han Listhaugs innlegg som opprørende.

«Det er opprørende. Og veldig trist. Landets justisminister poster dette innlegget som får stå time etter time uten at landets statsminister sier et ord. Begge gjør de seg fra tid til annen alvorlige og verdige når de advarer mot netthets og krenkende ytringer. Det betyr så lite når Listhaug og hennes Frp-kolleger spinner i vei på denne måten.»

Fikk nei til å frata fremmedkrigere passet

Bakgrunnen for Sylvi Listhaugs innlegg er et forslag som ble behandlet i Stortinget denne uken. Høyre og Frp ønsker å frata personer som mistenkes å utgjøre en trussel mot nasjonale interesser, det norske statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

NRK meldte torsdag at forslaget ikke får flertall, da det verken får støtte av opposisjonspartiene eller av regjeringspartner Venstre.

Allerede da anklaget Frp Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å verne mulige terrorister enn landets sikkerhet.

Uverdig i en poltisk debatt, mener Støre.

– Vi er enig i at vi skal kunne frata folk statsborgerskapet, men vi mener det må skje innenfor rettsstatens rammer. Den type utspill, med den type påstander og anklager mot meningsmotstandere, hører etter min mening ikke hjemme i vår debatt. Hvis det er det nivået justisministeren – og statsministeren ved sin stilltiende aksept – legger seg på, mener jeg det er trist.

Krever svar fra statsministeren

Nå krever Støre svar fra statsminister Erna Solberg på om Listhaugs innlegg er uttrykk for regjeringens syn.

– Listhaug er landets justisminister, og da må man spørre sjefen hennes om hun også stiller seg bak dette, om dette er regjeringens syn, sier Støre.

– Hennes regjeringspartner Venstre er jo enig med Arbeiderpartiet i denne saken, så det betyr at anklagene som Sylvi Listhaug retter mot Ap i denne saken, retter hun også mot sin regjeringspartner.