Eirik Jensen løslates fra fengsel

Den tidligere politimannen blir nå løslatt fra Kongsvinger fengsel, der han soner en dom på 21 års fengsel.

Nå er han stemplet soningsudyktig og løslates fra fengsel i dag.

Advokat John Christian Elden. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side, sier den tidligere politilederens advokat, John Christian Elden, til VG.

Det var VG som først omtalte saken.

Løslatelsen vil i første omgang vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd.

Jensen blir løslatt fordi Kriminalomsorgen mener at helsen hans er for dårlig til at han kan sitte i fengsel.

Kriminalomsorgen bekrefter til NRK at de har innvilget straffavbrudd.

– Kriminalomsorgen region øst har innvilget midlertidig soningsavbrudd for Eirik Jensen, på grunna av hans helsesituasjon, sier Atle Syvertsen, seniorrådgiver i Kriminalomsorgen.

Han kan ikke gi flere detaljer på grunn av taushetsplikten.

Eirik Jensen har frem til nå sonet dommen på 21 år i Kongsvinger fengsel. Foto: Linda Vespestad / NRK

Samboer: – Fornuftig avgjørelse

Eirik Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, er glad for at samboeren nå blir løslatt.

– Dette er spektakulært. Jeg er veldig glad kriminalomsorgen har fattet en fornuftig avgjørelse, sier hun til NRK.

Hun sier at tiden Jensen har sittet i fengsel har vært vanskelig.

– Han er veldig redusert. Det jeg kan bidra med er å prøve å få han på beina psykisk og fysisk. Det siste halvannet året har han hatt det helt jævlig, sier Vikre.

Ragna Lise Vikre og Eirik Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dømt for grov korrupsjon

Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Høsten 2020 ble

Den tidligere politimannen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt.

Borgarting lagmannsrett mente at det er bevist at Jensen som polititjenestemann forsettlig mottok økonomiske fordeler av narkotikasmugleren Gjermund Cappelen.

Cappelen ble dømt til fengsel i 13 år. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha vitnet mot Jensen.