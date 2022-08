Gjermund Cappelen er lauslaten frå fengsel

I juni 2020 blei Cappelen dømt til 13 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av narkotika.

Hasjsmuglaren slepp no ut fordi han har sona ferdig minst to tredelar av straffa si.

Det var Nettavisen som omtalte saka først.

– Har behov for ro

Gjermund Cappelen sin advokat, Kaja de Vibe Malling, seier i ein e-post til NRK at Cappelen ikkje ynskjer å stilla til intervju i samband med lauslatinga.

– Han har i tida framover behov for ro, for sin eigen del og ikkje minst for familien, skriv advokaten.

I e-posten skriv ho blant anna at Cappelen ikkje ynskjer publisitet med omsyn for borna.

«Hans mindreårige barn har vært utsatt for et stort press helt fra pågripelsen og fram til i dag», skriv ho.

«Det er viktig at han får tid til å reetablere seg i samfunnet, og det er grunn til å tro at medieomtale i forbindelse med løslatelsen bare vil vanskeliggjøre den prosessen han og familien nå skal gjennom», skriv ho vidare.

Håpar Cappelen vil endra forklaring

Cappelen blei pågripen i ein hemmeleg aksjon i desember 2013. Han blir seinare sikta for grov narkotikabrotsverk.

Først i juni 2020 blei han i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj, etter å ha først blitt dømt til 15 års fengsel i tingretten tre år tidlegare.

I dommen som blei lagt fram i juni 2020 blei politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

I ein sms til NRK skriv John Christian Elden, advokaten til Eirik Jensen:

«Jeg håper at hans løslatelse og slutt på behovet for påtalemyndighetens velvilje, kan medføre en endring i hans forklaring, og ønsker han ellers lykke til som fri mann», skriv han.

«Når hovedmannen er ute, borger jo det uansett for en raskere løslatelse for Jensen», skriv han vidare».

Fekk strafferabatt

Normalt vil ei straff for slike grove narkotikalovbrot medføra ei straff på 21 års fengsel, men Cappelen fekk åtte års strafferabatt fordi han samarbeida med politiet.

Cappelen har erkjent at han var med på å smugla tonnevis med hasj til Noreg sidan starten på 1990-talet og har forklart at den tidlegare politileiaren Eirik Jensen gjorde det mogleg for han å unngå å bli tatt av politiet.

Nettavisen skriv at 56-åringen blei lauslaten frå Berg fengsel i Tønsberg, som er eit lågtryggleiksfengsel.