Cappelen vitnet mot narkotikanettverket: – Jeg har sagt mye her i dag

Aktor Hulda Karlsdottir mener saken mot Cappelens nettverk er styrket som følge av dagens vitnemål. Foto: Martin Zondag / NRK

Fredag betyr rettsfri i rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett. For Cappelens del betyr det at han fikk tid til å vitne i ankesaken mot sine tidligere samarbeidspartnere i Borgarting lagmannsrett.

Fem menn i alderen 40 – 65 år sitter i tiltalebenken. I 2015 ble alle fem dømt for oppbevaring og/eller kjøp og salg av hasj sammen med Cappelen i Asker og Bærum tingrett, tre av dem etter den såkalte mafiaparagrafen. De fem har anket dommene på mellom fem og et halvt år og 16 år i fengsel til lagmannsretten, i håp om å få lavere straff.

I så måte var attesten deres tidligere sjef og samarbeidspartner ga fredag til liten hjelp. Aktor Hulda Karlsdottir mener derimot at saken mot dem fem tiltalte er styrket som følge av Cappelens vitnemål.

– Jeg var forberedt på at han skulle si at han ikke ønsket å forklare seg. Men for meg var det viktig å få stilt spørsmålene, og også se hva han ikke vil svare på. Men sånn som han forklarer seg nå, så er det til støtte for saken i større grad enn det han fortalte i tingretten, sier Karlsdottir til NRK.

Erling Lyngtveit (t.v.) representerer den tidligere brusselgeren i 60-årene, beskrevet som Cappelens høyre hånd. I midten advokat Ingrid Eckhoff, som representerer den hedmarksmannen i Cappelens nettverk. Til høyre Johnny Veum, som representerer en rørlegger i 50-årene som jobbet på Eirik Jensens bad. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Isfront

De fem på tiltalebenken er «kumpanene» Cappelen tekstet med for å skaffe «Donald-blader» eller «tegneserier» – to av flere kodeord for penger. Cappelen forklarte at flere av de tiltalte bisto i møtene med søkklasta hasjkurerer fra Spania, Nederland og Danmark. Hasjen ble oppbevart i hasjlagre, mens Cappelen var administrerende direktør i hasjvirksomheten, en pengemann som nesten aldri tok i hasjen selv.

Cappelen ankom rettssalen like etter klokken ni, iført en blå genser med hvit skjorte under. 50-åringen inntok vitneboksen uten å hilse på sine tidligere businesspartnere og venner.

Med lav stemme svarte Cappelen deretter på aktor Hulda Karlsdottirs spørsmål om kontakten med de middelaldrende mennene i nettverket.

– Var dette betrodde personer, folk du stoler på, ville Karlsdottir vite.

– Ja, var det korte svaret fra Cappelen, som tidligere har gitt uttrykk for at det er ubehagelig å snakke om de tidligere kollegaene.

Fakta om ankesaken mot Cappelens nettverk Ekspandér faktaboks I november 2015 ble Gjermund Cappelen kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffutmålingen mot Cappelen er utsatt til etter at saken om innførsel av 17 tonn hasj er ferdigbehandlet i Oslo tingrett. Seks andre ble også dømt i Asker og Bærum tingrett. Fem av disse anket straffene, og skal møte i Borgarting lagmannsrett 31. januar: «Brusselgeren» (64): Av aktor omtalt som «China», men Cappelen hevder dette viser til noen andre. Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen.

(64): Av aktor omtalt som «China», men Cappelen hevder dette viser til noen andre. Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen. «Rørleggeren» (52): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen.

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen. «Helsearbeideren» (63): Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Også kalt «BC», for fordi han gikk med blå caps, eller «Kameraten». Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Også kalt «BC», for fordi han gikk med blå caps, eller «Kameraten». Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen. «Karatelæreren» (46): Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder. «Hedmarksmannen» (49): Omtalt som «Landcruiser» i regnskapet. Arbeidsledig. Dømt for kjøp av 200 kilo hasj, men mener selv det er langt mindre. Politiet fant også to ladde pistoler ved pågripelse. Asker og Bærum tingrett mener han var «hovedmannen i sin egen virksomhet». Dømt til ni år i fengsel. Kilde: NRK

Tok med 64-åring på «businessturer»

En av dem Cappelen fredag sa mer om enn han gjorde i tingretten, er en tidligere brusselger (64). 64-åringen blir i tingrettsdommen fra 2015 omtalt som Cappelens «mest betrodde mann» og «høyre hånd».

Mannen har tidligere ikke villet forklare seg for politiet, men har har erkjent delvis straffskyld i lagmannsretten.

Cappelen sier han ble kjent med den tidligere brusselgeren i 2005. Etter dette dro de to på en rekke utenlandsturer, noe som også var tema i tingretten. Cappelen fortalte fredag at 64-åringen også var «delvis involvert» i møter med leverandører.

– Vi har vært i Amsterdam, Spania, rundt omkring. Han har vært med når jeg har holdt på med businessen min. Han har testet hasj, prøverøyket, og gjort noen småting, sier Cappelen.

Han forteller at 64-åringen røyket mye hasj, og at hans kvalitetsvurderinger kunne være helt avgjørende for om et produkt ble kjøpt inn eller ikke.

– Har sagt mye her i dag

64-åringen forklarte i tingretten at et sentralt møte med en av de andre medtiltalte i saken skyldes at han skulle teste en bil. Påtalemyndigheten mener imidlertid møtet skyldtes hasjvirksomhet, noe Cappelen langt på vei bekreftet fredag.

– Da har jeg satt de to i forbindelse med hverandre, for at brusselgeren skulle hente hasj. Jeg var ikke klar over at de også byttet bil, sa Cappelen, som samtidig ikke vil bekrefte påtalemyndighetens oppfatning om at 64-åringen går under kallenavnet «China» i Cappelens narkotikaregnskap.

– Jeg har sagt veldig mye om NN her i dag. Hadde han vært China, hadde jeg sagt det også.

HASJ: Politiets beslagsbilder i Cappelen-saken. Foto: Tore Meek, Meek, Tore / NTB scanpix

– Har egne interesser

Erling Lyngtveit representerer den tidligere brusselgeren, som nå har erkjent straffskyld for mer enn han gjorde i Asker og Bærum tingrett. Lyngtveit forteller at hans klient likevel ikke er helt enig i den fremstillingen Cappelen fredag ga av 64-åringens rolle i nettverket.

– Hvordan opplever din klient å høre Cappelens forklaring her i dag?

– Han forstår at Cappelen har egne interesser å ivareta. Rent menneskelig sett forstår han det jo. Men en del av det som fremkommer, mener han ikke er riktig.

– Er det store sprik mellom det han selv forteller og det Cappelen sier?

– Det er sammenfall mye, men når det gjelder omfang og volum må man vel kunne si at Cappelen går noe lengre.

Fra en garasje i Sørkedalsveien i Oslo fjernet politiet 109 kilo hasj i desember 2013. Det ble begynnelsen på slutten for Cappelens narkotikaliga. Foto: Håvard Hagen / NRK

Ikke aktuelt med tilleggstiltaler

Cappelen ble i Asker og Bærum tingrett kjent skyldig i oppbevaring og salv av 1,4 tonn hasj. I Oslo tingrett er han tiltalt for innførsel av nesten 17 tonn, men har i avhør erkjent innførsel av opp mot 25 tonn.

På direkte spørsmål fra aktor Hulda Karlsdottir bekreftet at han har hatt befatning med langt større mengder hasj enn det Asker og Bærum la til grunn i sin dom.

Selv om Cappelen fredag også gikk lengre i å snakke sine tidligere medhjelpere inn i saken, blir det likevel ikke aktuelt å ta ut nye tiltaler mot de fem middelaldrende mennene.

– Cappelen har forklart seg for politiet tidligere, om kvantum og den type ting, den forklaringen han kommer med i dag, endrer ikke tiltalebeslutningen som sådan. Den gjør det heller ikke nødvendig å ta ut ytterligere tiltaler, sier Karlsdottir.

– Kan gjøre meg noen tanker

Etter det NRK forstår knytter flere av forsvarerne til de tiltalte i lagmannsretten det at Cappelen nå forteller mer nettverket, til det at han ønsker å oppnå en strafferabatt. Cappelen vil først få utmålt en samlestraff etter at innførselssaken i Oslo tingrett er ferdigbehandlet.

– Jeg kan gjøre meg noen tanker om dette, men han får svare for det selv. En av grunnen er nok at de tiltalte selv har forklart seg mer inn i saken enn de gjorde i tingretten, hvor de nektet det meste, sier aktor Karlsdottir til NRK.

Cappelen selv ønsket ikke å gi kommentarer til pressen eller å bli tatt bilde av fredag. Mandag må han igjen møte i Oslo tingrett, der saken mot ham og politimannen Eirik Jensen fortsetter bak lukkede dører. Etter dette skal Spesialenheten og Eirik Jensens forsvarere stille spørsmål til det som etter alt å dømme er en av norgeshistoriens hasjsmuglere.

VIDEO: Se politiets egne bilder fra beslaget i narkoligaens hasjlager. Totalt 109 kilo hasj ble funnet i en garasje i Sørkedalsveien. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se politiets egne bilder fra beslaget i narkoligaens hasjlager. Totalt 109 kilo hasj ble funnet i en garasje i Sørkedalsveien.