NRK har tidligere skrevet om at noen uker før Jonas Aarseth Henriksen ble drept, tagget noen «Tyster Jonas» åtte steder i Hønefoss. NRK og andre medier valgte å sensurere at det også på flere av stedene hadde blitt tagget «Homo Mats» og «Homo Arne».

Taggingen ble gjort i begynnelsen av august. Mannen de prøvde å sende en beskjed til, var Mats Arne Pedersen. Han er gift med søsteren til Henriksen.

– Da vi oppdaget det første gangen, tenkte vi egentlig at nå driter de seg ut. Nå er dem helt på bærtur. Det er så barnslig at det tar helt kaka. Så da rista vi egentlig bare på huet, sier Mats.

Vært redd

Grunnen til at noen ville sende Mats en beskjed, tror han er fordi han dro rundt, både sammen med Jonas og alene, for å prøve å finne ut av hvorfor noen ville Jonas så vondt.

Jonas er med familien i hverdagen. Foto: Caroline Utti / NRK

Så den 17. august 2023 blir Jonas Aarseth Henriksen drept. Det tar mange uker før noen blir arrestert for drapet.

Totalt er nå fem menn siktet i saken. Alle fem nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

I disse ukene går tiden veldig sakte for familien. Og tanken sniker seg inn hos Ida. Søsteren til Jonas og kona til Mats.

Hva om noen kommer etter mannen hennes også?

– Jeg har vært mye redd, ja, sier Ida.

Les også Jonas-drapet: Politiet mener «hovedmann» bestilte minst elleve andre hendelser

Voldsalarmer

Når det skjer en alvorlig hendelse, som drap, gjør politiet alltid sikkerhetsmessige vurderinger. I denne saken valgte politiet å gi flere medlemmer av Jonas sin familie voldsalarmer.

– Du var redd noe skulle skje med Mats også?

– Ja, det var jeg. Det tok jo lang tid før noen ble pågrepet. Når det går så langt, så forteller det også veldig mye om de menneskene som har vært med på det her. Det er umulig å vite hva de er i stand til, sier Ida.

Holder Jonas levende med bilder

Midt på veggen mellom kjøkkenet og stua er det et stort bilde av Jonas. Det er det største blikkfanget når man kommer inn. Det har vært viktig for familien at Jonas er synlig og med i hverdagen.

Paret har to små barn. Ei jente på fire og en gutt på et år.

– Datteren vår savner Jonas veldig, og det er veldig tungt og hjerteskjærende å høre når hun forteller hvor urettferdig det er at hun ikke har en onkel lenger, sier Ida.

Pappa Mats Arne Pedersen i garasjen med datteren. Foto: Caroline Utti / NRK

– Hun vrir seg i senga om kvelden. Hun får ikke sove og gråter fordi hun savner onkel, legger Mats til.

– Den er tøff å stå i.

Det minste barnet rakk aldri å bli kjent med onkelen sin.

– Men vi skal nå sørge for at han blir det på en måte allikevel, sier Ida.

Les også Foreldrene til drepte Jonas Aarseth Henriksen kritiserer forsvarsadvokat

Middagsrester

Når hun trengte å prate med noen, var det broren hun ringte.

– Han var veldig snill, raus, varm og beskyttende.

Minnene om Jonas strømmer på. Som når Ida skal rydde opp etter middagen. De hadde spist lasagne før NRK kommer på besøk. Ida porsjonerer ut restene.

– Jonas var alltid opptatt av å få med seg middagsrester til lunsj, smiler Ida.

– Jeg skulle gitt mye for å få de øyeblikkene der tilbake.

Ida husker at broren Jonas alltid ville ha med seg matrester på jobben dagen etterpå når han var på besøk. I dag har de spist lasagne. – Dette hadde vært perfekt for Jonas, sier Ida. Ida Aarseth Henriksen på kjøkkenet etter å ha pakket vekk middagsrestene.

Det har nå gått over syv måneder siden Jonas ble drept. Samtidig føles det som det skjedde i går. Tidsperspektivet blir liksom borte, sier Ida.

– Hvordan var det å se storebror redd?

– Veldig vondt. Vi har liksom alltid passa på hverandre og ... Det å liksom føle at du prøver å hjelpe til, men at det du gjør, ikke utgjør noen forskjell. Det å ikke kunne ta bort redselen og den smerten han hadde, var veldig vondt.

Mats Arne Pedersen er ofte i garasjen når han trenger å klarne tankene. Foto: Caroline Utti / NRK

Merker fraværet

Selv om det har gått lang tid, er fraværet av Jonas noe som fortsatt preger både paret og familien i hverdagen.

Den morgenen Jonas ble drept, hadde han vært på trening med Mats. Jonas så frem til å kjøpe hus med samboeren. Han skulle investere i firmaet. Han så fremover.

– Bare noen timer etterpå så er han ikke her mer. Det er ikke bare noe du sover bort, sier Mats.