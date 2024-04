Henry har søkt på studiet nesten ingen kommer inn på

– Det har alltid vært et spørsmål om man kommer inn på studiet, ikke om det ville bli ledige plasser, sier Henry Kvalsund.

Han tar for tida en bachelor som maskiningeniør ved NTNU, men var en av de som bare måtte søke da det nye flyingeniør-studiet ved NTNU ble lagt ut.

– Interessen har vært stor blant studentene, meg selv inkludert.

Det er første gang man kan søke på studiet som flyingeniør ved NTNU. Studiet har allerede flydd inn på topplista. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Fristen for å søke studier til høsten gikk ut 15. april.

På listen over de mest populære studiene finner vi det splitter nye flyingeniør-studiet på NTNU.

Av 1900 søkere er det kun 25 personer som får plass. 453 har satt opp studiet som sitt førstevalg.

– Søkertallet er høyt, men akkurat som forventa, mener Kvalsund.

Fly i vinden

– Vi må sikre oss kompetanse innen kritiske samfunnsområder. Luftfarten er en av disse.

Det sa tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da det ble kjent at regjeringen ville bruke 5 millioner på den nye utdanningen.

Fram til nå har denne kompetansen blitt hentet fra utlandet.

Millionar til ny flyutdanning

Selv om studentene kanskje forventa så mange søkere, sier NTNU-rektor Tor Grande følgende:

– Det har gått over all forventning. Søkertallene er langt høyere enn det vi hadde forventet.

Han sier at tallene viser at det åpenbart er behov for flyingeniører både sivilt og i forsvaret.

– Antallet søkere som har dette som sitt førstevalg er kanskje helt unikt i norsk sammenheng.

Studenten syntes ikke tallene var overraskende etter prat med medstudenter, mens rektor Tor Grande ble overraska. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Godt og blanda

Det er mye forskjellig på lista over de mest populære studiene i Norge. Lista baserer seg på hvor mange som har studiet som førstevalg sett opp mot antall studieplasser.

Helt på topp finner man siviløkonomstudiet ved Norges handelshøyskole.

Videre nedover finner man luftfart, medisin og toll for å nevne noen få.

De mest populære studiene i 2024 Studienavn Lærested Søkere (førstevalg) Planlagte plasser Business, economics and data science + siviløkonom NHH Norges handelshøyskole 1101 50 Luftfartsfag UiT Norges arktiske universitet 248 12 Medisin, Oslo/Kristiansand, høst Universitetet i Oslo 287 15 Toll, vareførsel og grensekontroll Universitetet i Stavanger 1111 60 Ingeniør, flyingeniør Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 453 25 Kriminologi, bachelor Universitetet i Oslo 853 48 Kriminologi, årsstudium Universitetet i Oslo 415 24 Psykologi, høst Universitetet i Oslo 991 63 Arkitekt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 872 60 Paramedisin Universitetet i Stavanger 268 20 Ekspander/minimer faktaboks

Får bare vente og se

Men, det er enda lenge til de unge (og gamle) håpefulle får vite hva de faktisk kommer inn på.

Svaret kommer ikke før 20. juli, så her gjelder det å smøre seg med en god klatt tålmodighet.

Selv om det er mange som har søkt på flyingeniør-studiet, så har ikke Henry Kvalsund gitt opp håpet på å være en av de som skal skru fly.

– Vi får bare vente til svaret kommer uti juli. Før det så er det ikke så mye å gjøre.