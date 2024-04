Ber foreldre ta disse grepene før 1. mai-natten

– For mange er dette kvelden de drikker alkohol for første gang, sier leder i forebyggende enhet i Drammen-politiet, Geir Oustorp.

Ved flere anledninger har de rykket ut for å hjelpe overstadig berusede ungdommer, som ikke kan ta hånd om seg selv.

– Hvis man ikke får kontakt med barna, eller at de ikke kommer hjem, så blir man engstelig. Da kan det være en siste utvei å ringe politiet, sier han.

Geir Oustorp fra politiet i Drammen ber foreldrene være på vakt. Foto: Juni Hoem / NRK

Natten krever ekstra ressurser

Politiet forbereder seg med ekstra ressurser til festnatten, og det pleier å være en travel natt. Oustorp råder foreldre selv å ta noen grep før festingen starten.

– Det kan være lurt med en ærlig og åpen diskusjon hjemme. For hvis barnet er ute av stand til å ta vare på seg sjøl, er det greit å vite at mamma og pappa kommer og henter.

Snakk med andre foreldre

Det er lurt å vite hvem barna skal være sammen med, og hvor de skal. Å følge barna på snapmap kan være en mulig løsning, sier han.

– Det er også greit å ha alliert seg med andre foreldre. Vite hvem barna er sammen med, så det er mulig å samarbeide istedenfor å ringe politiet med en gang, sier Oustorp.



– Hvis det er noen ungdommer som har planer om å stikke ut i kveld, hva burde de huske på før de reiser ut?

– Det er i hvert fall å kle seg godt, for det er fortsatt ikke sommer. Det er fremdeles kaldt på natta. Husk også å fortelle mor og far hvor man skal være hen, så du ikke går helt under radaren.