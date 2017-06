Olje og gass i Møre og Romsdal

Natur og ungdom reagerer

– Mørefeltene, Barentshavet Nord og flere andre felt i nord er for verdifulle og sårbare til å oftes på oljenæringens alter, sier sentralstyremedlem Einar Helland Berger i Natur og Ungdom. Han sier olje- og energiminister Terje Søviknes dessuten lukker øynene for at samarbeidsavtalen med Venstre og KrF sier at oljeboring i disse områdene er uaktuelt. Søviknes foreslår å åpne flere nye områder for oljeboring på Frps landsmøte til helgen.