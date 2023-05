Krangel om middagstallerkenen på norsk sokkel

Hilde Marie Gaebpie Danielsen, SV

– På norsk sokkel bør det vere norske råvarer. Når du ser 80/20-brøken, så burde denne vore omvendt. Dette er eit økonomisk val som Equinor har teke, ettersom importerte råvarer er billigare i innkjøp. Så er det positivt at Equinor ønskjer å kutte raudt kjøtt ved å innføre kjøttfri lunsj ein gong i veka og ha vegetar-alternativ til kvart måltid. Men summen av alle råvarer i innkjøp viser at dei har ein lang veg å gå. Equinor må ta verdival, vise handlekraft og velje kortreist norske råvarer. Det vil vere det einaste rette framover.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Oljebransjen er både ein «klimaversting» og ei næring med svært høg lønsemd. Det er heilt uakseptabelt at oljeselskapa «snor seg unna» å vise normalt norsk samfunnsansvar ved å kjøpe sunn, norsk mat til same prisar alle andre i landet må betale – og i staden importerer store mengder kjøt frå andre sida av verda til kunstig låg pris og med høge klimaavtrykk. Dersom oljeselskapa har den minste sneven av forståing for klima- og naturkrisa og for omdømmet til eiga næring, så sluttar dei akutt med å kjøpe klimaøydeleggande kjøt på billigsal, og går over til norsk, variert kvalitetsmat: Både kjøt, fisk og grønt i tråd med faglege råd om variert og sunt kosthald. Sandra Borch er altfor forsiktig og servil mot oljebransjen når ho berre oppfordrar til samarbeid. Her bør ho banke i bordet og seie at dette går rett og slett ikkje an! Om nødvendig må vi ta politisk initiativ for å få slutt på at oljeselskapa kan få importere kjøt tollfritt, men eg meiner dei først bør få ein siste sjanse til å rydde opp.

Ove Trellevik, Høgre

– Alt heng saman med alt. Dette er fort eit resultat av handelspolitikk. Vi ønskjer marknadstilgang for fisken vår med lågast mogleg tollsatsar, kravet frå New Zealand blir fort då at dei skal selje lammekjøtt til oss. Ein slik debatt som det blir her lagt opp til må vere meir nyansert, og ikkje berre omhandle eitt element: kjøtt på plattformer. Det er eit verdival å fiske fisken i havet, drive oppdrett og selje dette ute i verda slik at folk har arbeid langs kysten, og kjøpe noko tilbake produkt andre land vil selje. Eg meiner utvalet på sokkelen bør reflektere det vi alle har tilgang til på fastlandet. Det vil seie ein kombinasjon av eigenproduksjon og import.

Terje Halleland, Frp

– Når vi ser så mange som slit med dei skyhøge matprisane, skulle vi gjerne hatt tollfridom på fastlandet òg. Noreg har sunn og god mat i verdsklasse. Det har Vår Energi skjønt når dei serverer norskprodusert kjøtt til sine tilsette. Det håpar eg vil vere eit føredøme for dei andre verksemdene på norsk sokkel.

Rasmus Hansson, MDG

– Mannskapet på oljeplattformene bør sikkert ete meir fisk frå havet og meir poteter og grønsaker frå kysten. Og det er ikkje veldig logisk at faste installasjonar på sokkelen skal få importere skattefri utanlandsk mat. Men for MDG er det viktigast å redusere bidraget oljesektoren har til å koke kloden. Vi kjem ikkje til å leggje oss opp i kva folk på plattformene koker til middag.

Sofie Marhaug, Raudt

– Det verkar som at «berekraft» blir brukt som unnskyldning for å spare pengar. Det billigaste er ikkje alltid det beste, verken for magen eller norske bønder. På den andre sida er det kanskje ikkje så rart at Equinor held kostnadene nede med import, men at eit selskap der vi eig så mykje ikkje tek politiske instruksar er uheldig.

Anne Ekornholmen, Nationen

– Norske råvarer er konkurransedyktige på både produksjon og kvalitet. Å handle og bruke kortreist, norsk kjøtt bidreg dessutan til å halde oppe arbeidsplassar og busetjing i heile Noreg. Forståinga for dette burde i seg sjølv vere nok til at ein også offshore vel å servere norsk mat til alle tilsette. Det byggjer opp under norsk jordbrukspolitikk, er berekraftig og samfunnsmedvite.