Gassanlegg tjener 100 millioner i døgnet – kan bli stengt av streik

Anlegget får inn gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet og har inntekter på cirka 100 millioner kroner i døgnet av gassen som går gjennom anlegget og videre ut i Europa.

Gassrøret bidrar blant annet med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

– Det er jo store anlegg med store volumer og mye innestengt energi som skal tas trygt og sikkert ned. Vi ønsker også å få en kvikk og trygg oppstart hvis konflikten blir løst, sånn at verditapet for Norge totalt sett er minst mulig, sier direktør for systemdrift i Gassco, Alfred Skår Hansen.

I ettermiddag vil Gassco gå ut med de nøyaktige konsekvensene for markedet, sier han.

Om gassanlegg i Norge Ekspandér faktaboks Tre store industrianlegg på Vestlandet er avgjørende for at Europa skal få dekket sitt behov for norsk gass.

Prosessanleggene på Kårstø i Rogaland, Kollsnes i Hordaland og Nyhamna i Møre og Romsdal har alle nøkkelroller i transportsystemet for norsk gass. Over halvparten av all norsk gasseksport skjer via disse tre landanleggene.

Industrianleggene skaper også store verdier for det norske samfunnet gjennom arbeidsplasser, inntekter til staten og eiendomsskatt til vertskommunene.

Anleggene dekker behovet for behandling, lagring og eksport av naturgass og lette oljer fra de fleste av feltene i norske havområder.

Kårstø prosessanlegg var det første landanlegget som ble bygget, og etableringen var knyttet til utbyggingen av det store Statfjord-feltet.

var det første landanlegget som ble bygget, og etableringen var knyttet til utbyggingen av det store Statfjord-feltet. Kollsnes prosessanlegg ble etablert i forbindelse med utbyggingen av det gigantiske Troll-feltet.

ble etablert i forbindelse med utbyggingen av det gigantiske Troll-feltet. Nyhamna prosessanlegg ble etablert i forbindelse med utbyggingen av feltet Ormen Lange utenfor Midt-Norge. Anlegget er i 2014-2016 utvidet for å ta imot mer gass fra Aasta Hansteen og andre framtidige felt i Norskehavet gjennom nye Polarled, den første rørledningen som krysser Polarsirkelen på norsk sokkel. Kilde: Gassco.

Vekterne har beredskapsoppgaver

Natt til lørdag er det varslet at fire vektere med beredskapsoppgaver i den daglige driften må ut i streik.

Hansen sier at en søknad om dispensasjon fra vekterstreiken har blitt avslått.

– Det ser ut til at vi er nødt til å stenge ned driften av Nyhamna for å ivareta sikkerhet, og da gjør vi det. Sikkerhet og HMS vil aldri egentlig bli satt opp imot noe annet, sier Hansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund varslet mandag at de trapper opp vekterstreiken og tar ut ytterligere 85 vektere i streik fra fredag. Totalt er nå 2.373 vektere være i streik.

– Vi håper selvfølgelig at konflikten blir løst. Den muligheten er der selvfølgelig, og den håper vi på, men vi er nødt til å forberede på å stenge ned på forsvarlig vis, sier han.

ANLEGGET: Slik ser gassanlegget ved Aukra kommune i Møre og Romsdal. Foto: Lillian Aasheim / Shell

Pågått i over to måneder

Streiken har pågått i over to måneder, noe som er uvanlig lenge i norsk sammenheng, ifølge NTB.

Også Parat tok ut vektere i streik, men valgte å inngå en avtale med arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel 4. november.

Norsk Arbeidsmandsforbund ga forrige uke et nytt tilbud til arbeidsgiverne. Det hadde ifølge Fri Fagbevegelse en ramme innenfor frontfagets lønnsvekst på 1,7 prosent og et forslag til en løsning på NAFs viktigste kampsak: fast lønn.

Kravet går ut på at vektere som jobber mer enn 20 prosent stilling, skal få fast lønn og ikke timebetalt. Dessuten foreslo de at vektere som jobber fast full stilling på dagtid, skal ha rett til fri på bevegelige helligdager.

NHO Service og Handel avslo imidlertid tilbudet.