Lørdag morgen er Gassco i gang med å fordele tapet ut i systemet.

Anlegget får inn gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet og leverer store mengder gass til kontinentet og Storbritannia.

Inntektene varierer, men er på cirka 100 millioner kroner i døgnet av gassen som går gjennom anlegget og videre ut i Europa.

Gassrøret bidrar blant annet med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

– Det er jo store anlegg med store volumer og mye innestengt energi som skal tas trygt og sikkert ned. Vi ønsker også å få en kvikk og trygg oppstart hvis konflikten blir løst, sånn at verditapet for Norge totalt sett er minst mulig, sa direktør for systemdrift i Gassco, Alfred Skår Hansen, fredag ettermiddag.

Om gassanlegg i Norge Ekspandér faktaboks Gassco er et statlig norsk selskap som har kontroll på alle gassfelt på norsk sokkel.

Tre store industrianlegg på Vestlandet er avgjørende for at Europa skal få dekket sitt behov for norsk gass.

Prosessanleggene på Kårstø i Rogaland, Kollsnes i Hordaland og Nyhamna i Møre og Romsdal har alle nøkkelroller i transportsystemet for norsk gass. Over halvparten av all norsk gasseksport skjer via disse tre landanleggene.

Industrianleggene skaper også store verdier for det norske samfunnet gjennom arbeidsplasser, inntekter til staten og eiendomsskatt til vertskommunene.

Anleggene dekker behovet for behandling, lagring og eksport av naturgass og lette oljer fra de fleste av feltene i norske havområder.

Kårstø prosessanlegg var det første landanlegget som ble bygget, og etableringen var knyttet til utbyggingen av det store Statfjord-feltet.

Kollsnes prosessanlegg ble etablert i forbindelse med utbyggingen av det gigantiske Troll-feltet.

ble etablert i forbindelse med utbyggingen av det gigantiske Troll-feltet. Nyhamna prosessanlegg ble etablert i forbindelse med utbyggingen av feltet Ormen Lange utenfor Midt-Norge. Anlegget ble i 2014-2016 utvidet for å ta imot mer gass fra Aasta Hansteen og andre framtidige felt i Norskehavet gjennom nye Polarled, den første rørledningen som krysser Polarsirkelen på norsk sokkel. Kilde: Gassco.

Fordeler tapet ut til andre land

– Nå har vi lagt en liten plan for hvordan vi skal distribuere tapet i systemet, så vi klarer å levere mest mulig etter skiperene sine ønsker, sier Hansen lørdag morgen.

På fagspråket kalles selskapene som eier og eksporterer gass for skipere.

Gassco selger ingen gass selv, men transporter for selskapene, og tapet blir hva gassprisen er i der gassen blir hentet ut.

– Det blir fort veldig mye penger. Det er 50 millioner standard kubikk, så det er betydelige beløp, sier han.

BLIR FORT MYE PENGER: Det er 50 millioner kubikk, så det er betydelige beløp, sier Alfred Skår Hansen i Gassco. Foto: Øyvind Sætre / Gassco

Vekterne har beredskapsoppgaver

Natt til lørdag ble det varslet at fire vektere med beredskapsoppgaver i den daglige driften måtte ut i streik.

Hansen sa fredag at en søknad om dispensasjon fra vekterstreiken ble avslått.

– Det ser ut til at vi er nødt til å stenge ned driften av Nyhamna for å ivareta sikkerhet, og da gjør vi det. Sikkerhet og HMS vil aldri egentlig bli satt opp imot noe annet, sier Hansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund trappet opp vekterstreiken lørdag og ytterligere 85 vektere er ute i streik. Totalt streiker nå 2.373 vektere.

De siste dagene har det vært uformell dialog mellom partene for å prøve å finne en løsning på konflikten, men uten resultater.

Forbundet varslet fredag et nytt uttak på i alt 95 medlemmer gjeldende fra midnatt 1. desember.

Vekterstreiken 2020 Foto: Nadir Alam / NRK Ekspandér faktaboks Vekterne organisert i Norsk Arbeidsmands-forbund (NAF) gikk ut i streik 16. september.

85 nye vektere tas ut i streik fra Norsk Arbeidsmandsforbund fra og med lørdag 28. november. Totalt 2373 vektere vil da være i streik.

NAF har valgt å fortsette streiken med over 2000 vektere i konflikt, mens Parat har kommet til enighet med NHO Service og Handel. Les mer om det her. Om bransjen: Sikkerhetsbransjen sysselsetter ca 10 000 personer over hele landet. Sikkerhetsbransjen inkluderer blant annet vektertjenester, teknologi og alarmsentraler.

Bransjen er i hovedsak organisert i NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden, og i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF, i LO) og PARAT (i YS) på arbeidstakersiden. Bransjen er regulert gjennom Lov om vaktvirksomhet av 1988. Kilde: NHO