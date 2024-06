Dei siste rapportane om leseferdigheitene til norske barn og unge har vist nedslåande resultat.

Barna les mindre enn før, dårlegare enn før, og dei synest ikkje det er like kjekt som før.

Det vil Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda gjere noko med.

Norske barn les mindre Ekspander/minimer faktaboks Den internasjonale leseundersøkinga PIRLS viser at norske tiåringar les mykje dårlegare og mindre enn før. I tillegg hadde norske barn lågast leseglede av alle dei 65 landa som deltok i undersøkinga. Leseundersøkinga PISA viser også ein tydeleg nedgang i leseferdigheitene til norske 15-åringar.

Melissa og Mathilde i fjerdeklasse på Øyra skule i Volda les i teikneserieboka «Pepar og Gulrot». Foto: Remi Sagen / NRK

Boktips frå barn til barn

Dei bestemmer seg for å samle åtte fjerdeklassingar og lese bøker saman. Alt frå teikneseriebøker til diktbøker.

Etterpå plasserer dei barna på rekke og rad framfor to mikrofonstativ.

Ein etter ein fortel dei kva dei synest om bøkene dei har lese.

Spill av lyd Eg likte at Gulrot vart testen heile tida, og det var veldig kule ord.

Spill av lyd Eg likte at dei ikkje stolte på ei kvalrossånd som gjorde folk til kjendisar.

Spill av lyd Eg liker boka fordi Pepar etterkvart får seg nye vener.

Opptaka har no blitt til ni små podkastepisodar, med boktips frå barn til barn.

– Det har vore litt vanskeleg å seie alt rett i mikrofonane, så ein må ofte seie det fleire gongar. Live Solheim Rønningen (10)

Vil du heller høyre saka enn å lese den? Her er ein radioversjon:

Vil få opp leselysta

– Vi vil skape mest mogleg leselyst for flest mogleg. Få elevane til å finne glede i bøker og få lyst til å lese, fortel Heidi Fagna ved Nynorsksenteret.

Ho trur nøkkelen til å få opp leselysta kan vere å la barna sjølv få vere med å motivere andre.

– Og så har elevane funne mykje inspirasjon i å kunne inspirere. Dei har kjent at dei hadde ein viktig jobb, som dei har gjort veldig, veldig bra.

Heidi Fagna i Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda Foto: Remi Sagen / NRK

Nynorsksenteret har også gjort prosjektet til eit undervisningsopplegg, fortel Ingvild Myklebust Hovden.

– Vi håpar at barn over heile landet kan høyre desse podkastane og få tips til gode nynorske bøker. I tillegg har vi laga eit undervisningsopplegg som viser korleis lærarar kan lage podkast saman med elevane i klasserommet.

– Eg synest det var gøy og spennande å få gi boktips til andre barn. Fordi då får dei glede av å lese bøker. Mathilde Finsådal Drabløs (9)

– Flott initiativ

Kjersti Lundetræ er senterleiar for Nasjonalt Lesesenter. Det er eit forskingssenter som jobbar med å auke kvaliteten på leseopplæringa i Noreg.

Ho fortel at heilt sidan ein starta med ei internasjonal leseundersøking for femteklassingar i 2006, så har det vore framgang.

Men i 2021 var vi heilt tilbake til start.

Kjersti Lundetræ, Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS

– Det var også ei dobling av elevar som presterte på det lågaste meistringsnivået i lesing. Og meir enn 30 prosent sa at dei aldri eller nesten aldri leste for moroskyld på fritida.

Ho trur det å la barn presentere bøker for barn, kan freiste fleire til å ville lese.

– Det er eit flott initiativ. Det kan gjere at barn les meir fordi det er gøy å få snakke om det du har lest, og så kan dei som høyrer på få lyst til å lese den same boka. Så det er ein fin måte å bygge kultur for lesing på, seier Lundetræ.

Ni eposodar av podkasten «Barneboktipset» ligg på nettsida til Nynorsksenteret. Foto: Skjermbilde

Regjeringa med plan for lesing

Det er ikkje berre Nynorsksenteret som prøvar å betre den dystre statistikken.

Regjeringa lanserte nyleg ein ny nasjonal leselyststrategi, med mål om å få fleire til å lese meir.

– Det er nokon illevarslande tal vi ser no, at leseevnen og lesegleden går ned. Her treng vi ein stor dugnad for å få opp leselysta og lesemeistringa, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringa sin leselyststrategi Ekspander/minimer faktaboks Regjeringa vil mellom anna etablere ei nasjonal satsing, kalt «Tid for lesing», for å styrke kvaliteten på leseopplæringa.

Dei vil bruke 300 millionar kroner på fleire fysiske lærebøker i skulen.

Dei gir 50 millionar kroner til skulebiblioteka.

Dei vil hjelpe skular og kommunar å bruke skulebiblioteka i opplæringa.

Dei gir også pengar til Nasjonalt Lesesenter, slik at dei kan styrke leseopplæringa og lesemotivasjonen i skulen. Kjelde: Regjeringa

Trur boktipsa vil funke

Jesper Sjåstad Åsebø har allereie fått gode tilbakemeldingar på podkasten dei har laga i Volda, og han trur andre barn kjem til å like den.

– Vi hadde sånn avslutningsfest i klassa, og høyrte på nokre av podkastane. På reaksjonane deira såg det ut som at dei likte det, seier han.

Boka «Oskar og eg» var favoritten til Jesper Sjåstad Åsebø. Foto: Remi Sagen / NRK

Ni år gamle Mathilde Finsådal Drabløs er sikker på at tipsa deira kjem til å freiste andre til å lese. Og kanskje kan dei bidra til å snu den negative utviklinga.

– Eg trur dei synest det blir gøy å lese når vi lagar slike boktips, seier ho.

Og slik høyrest det ut når barn lagar podkast med boktips til barn. Denne episoda handlar om Maria Parr si bok «Oskar og eg»:

