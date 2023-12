Ny investeringstopp for norsk olje og gass

Ole Schanke Eikum, konsernsjef i Fjord Base

– Våre analyser viser det same: Vi ventar auka aktivitet på Fjord Base dei næraste åra, som følgje av utviklinga på sokkelen. Ordreboka vår for 2024 er også vesentleg betre samanlikna med korleis utsiktene var for 2023 på denne tida i fjor. Dette er sjølvsagt gledeleg, då det vil sikre verdiskaping og sysselsetting på Fjord Base, som er ei hjørnesteinsbedrift for Florø-samfunnet.

Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor ASA

– Me jobbar hardt kvar dag langs heile kysten saman med leverandørane våre for å halda oppe eit stabilt høgt aktivitetsnivå på norsk sokkel, dette gir store ringverknader. Equinor investerer rundt fem milliardar dollar på norsk sokkel kvart år. Me har ein brei og robust prosjektportefølje under utbygging som skal vidareutvikla infrastrukturen me gjennom femti år har bygd både til havs og på land. Me ser også gode moglegheiter og planlegg for høg leiteaktivitet framover, dette er avgjerande for å halda oppe høge energileveransar frå norsk sokkel også på lengre sikt.

Ole-Johan Faret, pressetalsperson Aker BP

– For eitt år sidan leverte me rekordmange utbyggingsplanar til styresmaktene, og skal investeringar over 200 milliardar kroner i lønnsame olje og gass-utbyggingar dei neste fire–fem åra. Prosjekta vart godkjende før sommaren. Dei store kontraktane er sette og no startar aktivitetane for fullt på verft og i bedrifter over heile landet, Totalt vil prosjekta bidra til meir enn 150.000 årsverk hos norske leverandørbedrifter landet rundt.

Raymond Midtgård, forbundsleiar i Safe

– Me er positiv til auken og stabile investeringar i denne bransjen. Europa har behov for energi frå Noreg i mange år. Stabile invisteringer er viktig og sikrar kompetanse i leverandørindustrien og sikrar produksjon i Nordsjøen. Det gjer det attraktivt og jobba i denne bransjen som genererer store verdiar til det norske velferdssamfunnet

Per Steinar Stamnes, leiar i Industri Energi Equinor Sokkel

– Me har vore opptekne av å halda oppe aktivitetsnivået på norsk sokkel, for å halda oppe ein høg produksjon av olje og gass. Men også sikre og trygge arbeidsplassar for eigne tilsette i operatørselskapa, men også leverandørbransjane. Industri Energi var med på å få på plass oljepakken, som har vore ein viktig katalysator for å auka investeringstakten på norsk sokkel. Det har bidrege til vedtekne investeringar for ca. 400 mrd. kroner. Det vil også bidra med gode inntekter i åra framover for den norske staten.