Oljebransjen seier det blir «krevjande» å nå klimamålet

Årets statusrapport frå oljebransjen seier at målet om 50 prosent utsleppskutt innan 2030 er «krevjande, men innan rekkjevidd».

Konkraft-rapporten skisserer tre moglege «banar» eller utsleppsscenario mot 2030.

Om allereie vedtekne tiltak blir realiserte: 29 prosent kutt.

Om også ikkje-vedtekne tiltak blir realiserte: 35 prosent kutt

Ved hjelp av ny teknologi og andre «umodne tiltak» som i dag er på «screening-nivå»: 50 prosent kutt

Rapporten føyer seg inn i eit mønster av nye rapportar som seier at 2030-målet er «uoppnåeleg» eller «utanfor rekkjevidd».

«grøn bok» skriv regjeringa at utsleppa på sokkelen ligg an til å bli «om lag 35 prosent lågare» i 2030 enn i 2005, og at «fleire forhold kan bidra til at utsleppa ikkje blir reduserte like mykje som desse overslaga».

Årets utgåve av « Barometer for grøn omstilling av skipsfarten» viser at omstillingstempoet på sjøen har falle, og at Noreg er langt bak målet om å halvere utsleppa frå skipsfarten innan 2030.

I april la Transportsektoren fram ein eigen rapport der dei skriv at «det ikkje er mogleg å nå klimamåla med realistiske tiltak innan 2030.»

I ein prognose frå Miljødirektoratet heiter det at målet kan vere innan rekkjevidd «dersom alle klimatiltaka i petroleumssektoren blir gjennomført». Framskrivinga inneheld ein kombinasjon av vedtekne, planlaga og «umodne tiltak, som er knytte til stor uvisse».

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

– Det er framleis mogleg, men det blir krevjande

– No er det vel seks år igjen til vi skal vere i mål. Det er ei gigantisk utfordring, men vi har framleis tru på at vi saman kan klare dette, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

I juni 2020 vedtok Stortinget at olje- gassindustrien skal redusere utsleppa med 50 prosent innan 2030.

Målet var del av den omstridde oljeskattepakken, der industrien fekk handsrekkingar frå staten i byte mot ein meir offensiv klimasatsing.

Frp har sidan uttalt at forventninga om 50 prosent kutt på sokkelen er «altfor hårete» og at «ei realitetsorientering» taler for å justere ned målet til 40 prosent.

Havvindparkane i Sørlige Nordsjø II og Utsira nord kan åleine gi kraft på 15 TWh dersom dei kjem i drift rundt 2030. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er framleis mogleg å nå 50 prosent utsleppsreduksjonar for olje- og gassnæringa, men det blir krevjande. Vi kjem ikkje utanom at delar av sokkelen må ha kraft frå land, seier Hildegunn T. Blindheim, administrerande direktør i Offshore Noreg.

Rapporten gjer eit poeng av det er «aukande motstand i befolkninga mot kraft frå land-prosjekt.»

– Utan vidare elektrifisering med kraft frå land, vil det ikkje vere mogleg å nå Stortingets ambisjon om 50 prosent utsleppskutt innan 2030. Næringa er klar, men treng gode og føreseielege rammevilkår, seier Anniken Hauglie, viseadministrerande direktør i NHO.

Offshore Noreg la i januar fram ein rapport som hevdar at elektrifisering av sokkelen ikkje berre slår godt ut på den norske klimarekneskap, men også gir europeisk klimagevinst.

Reaksjonar på Stortinget Ekspander/minimer faktaboks Arild Hermstad. MDG – Det er ikkje eit alternativ at olje- og gassbransjen ikkje når eigne klimamål. Olje- og gassindustrien er framleis den største kjelda til klimagassutslepp i Noreg og andelen av utsleppa frå sektoren har auka betrakteleg frå 1990, og det er heilt essensielt at dei kuttar utslepp. Men å bruke kraft frå land for å kutte utslepp på plattformene er ein elendig ide. Det vil berre stikke kjeppar i hjula for all annan industri, køyre straumprisane i taket og gjere overgangen bort frå olje og gass endå vanskelegare. Dersom det viser seg umogleg for oljebransjen å nå klimamåla utan kraft frå land, så må olje- og gassbransjen bli pålagt å stengje ned dei mest forureinande felta. Eg vil utfordre statsminister Jonas Gahr Støre til å vere tydeleg overfor oljeselskapa på dette.

– Lite truleg at havvind vil vere tilgjengeleg

Framskrivingar frå Oljedirektoratet viser at om lag halvparten av norsk petroleumsproduksjon vil vere drive med kraft frå land midt på 2020-talet.

Ifølgje rapporten vil kraftforbruket i oljesektoren «auke stort» og komme opp i rundt 20 terawattimar (TWh) i 2030. Det er dobbelt så mykje som i dag.

I revidert statsbudsjett vart regjeringspartia og budsjettpartnar SV samde om at det skal komme tiltak for å elektrifisere sokkelen med havvind innan eitt års tid.

I Konkraft-rapporten heiter det at «det er lite truleg» at havvind vil vere tilgjengeleg i tilstrekkeleg skala for å realisere klimamålet i 2030.

Rapporten gir til vege fire grunnar til at utsleppsmålet har vorte meir krevjande det siste året:

Auka kostnader

Ein pressa leverandørmarknad

Ein meir krevjande kraftsituasjon

Utfordringar med tilstrekkeleg nettkapasitet

Blant meldingane om alt som er vanskeleg inneheld rapporten også enkelte lyspunkt:

Noreg auka i fjor gassleveransane til Europa til det nest høgaste nivået i norsk sokkel historia si – utan at utsleppa gjekk opp.

Utsleppet frå innanriks maritim verksemd i fjor knytt til olje- og gassindustrien er 13 prosent lågare enn i basisåret 2008.

Konkraft har vidare laga ei oversikt over potensialet for årleg CO₂ -lagring på sokkelen. Den viser eit samla lagringspotensial i 2030 på mellom 40 og 50 millionar tonn, som er nesten like mykje som Noregs totale klimagassutslepp.