Har de andre i butikken sett bildene?

Vil ungene mine få bildene tilsendt?

Vil vennene til ungene mine se bildene?

Slike tanker kverner daglig i hodet på to kvinner NRK har snakket med. Bakgrunnen er at de er fornærmede i en sak der en sunnmørsmann har delt 32 krenkende bilder av 14 kvinner i samme bygd.

Høyesterett har nå avgjort at mannen må i fengsel i syv måneder, og med det slått fast straffenivået for deling av bilder.

Kvinnene opplevde at bilder de trodde var trygge på deres mobiler og deres kontoer, ble delt. Den ene kvinna sier hun nå er blitt skeptisk til å stole på at bilder er trygge noen steder. – Det blir aldri tatt slike bilder igjen. Det er i hvert fall sikkert, sier hun. Foto: Remi Sagen / NRK

Kvinnene forteller om en vanskelig tid etter at bildene deres, som skulle være private, har blitt delt. Noen av bildene har også blitt manipulert. Ifølge dommen var ansiktene til kvinnene på flere av filmene og fotografiene synlig, slik at det er enkelt å kjenne dem igjen.

– Det har vært veldig tøffe år, for å si det mildt. Og det kommer til å fortsette. Bildene ligger der, og vi vet aldri når de dukker opp igjen, og det er en stor frykt, sier «Emilie». Hun er livredd for at bildene plutselig blir vist til nær familie.

Ble kontaktet på Snapchat og spurt om hun ville se bilder

For «Emilie» startet det med en venneforespørsel på Snapchat. Der skal mannen som er dømt, ha utgitt seg for å være ei ung kvinne fra Bergen. Videre spurte han om hun ville se intime bilder av jenter som bor i samme bygd som henne selv, forteller hun.

Selv om hun sa nei fikk hun tilsendt bilder. Da mannen spurte om hun ville se bilder av seg selv svarte hun ja.

– Jeg visste jo ikke at noen hadde bilder av meg.

Det hadde mannen. Bildene viste kvinnen både med og uten undertøy.

En annen kvinne NRK har snakket med forteller at det var en kompis som gjorde henne oppmerksom på at bilder av henne sirkulerte.

– Først var det undertøysbilder. Så var det bilder av nakne bryst som også viste fjeset mitt. Det var det verste, forteller «Lisa»

Ifølge dommen viste bildene som mannen delte både nakne og lettkledde kvinner i forskjellige situasjoner.

«Emilie» og «Lisa» er ikke kvinnenes ekte navn. Begge kvinnene sier at saken har vært belastende nok, og at de derfor vil være anonyme. NRK kjenner identiteten til kvinnene.

Hadde passord til 200 forskjellige kontoer

Bildene hadde mannen skaffet seg gjennom passordlekkasjer på nett. I alt satt mannen på passord til 200 forskjellige brukerkontoer både på sosiale medier og e-post. Slik logget han seg inn i privatlivet til kvinnene og tok bilder fra private chatter i forskjellige sosiale medier.

Den domfelte mannen satt på passord til 200 forskjellige brukerkontoer. Foto: Remi Sagen / NRK

– Fra meg har han tatt bildene fra Snapchat. Det er bilder jeg ikke har sendt til andre enn én person. Det er ti år siden de ble tatt og sendt, og det er ikke alle jeg har sendt en gang, forteller «Emilie».

Hennes første respons var at hun ble provosert.

– Jeg hadde et mål med dette, og det var at han skulle tas.

Dommen er veiledende for straff for deling av bilder

Mannen ble pågrepet i slutten av 2022. Han ble dømt i både Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett, men anket videre til Høyesterett.

Etter at saken har vært gjennom hele rettsapparatet har nå Høyesterett konkludert. Mannen må sone syv måneder i fengsel for grov deling av krenkende bilder og datainnbrudd, der delingen av krenkende bilder er bærende for straffutmålingen. Mannen må også betale mellom 25.000 til 45.000 kroner i oppreisning til hver av kvinnene han er dømt for å ha delt bilder av. I dommen står det at mannen hele tiden har gitt en uforbeholden tilståelse. Mannen har derfor fått tilståelsesrabatt.

Høyesterett opplyser at denne dommen er veiledende for andre saker når det gjelder straffeutmåling og utmåling av oppreisningserstatning ved deling av krenkende bilder.

John Christian Elden er forsvarer for den domfelte mannen fra Sunnmøre. Foto: Annika Byrde / NTB

John Christian Elden, som forsvarte mannen og anket til Høyesterett, sier at dommen er en grei avklaring.

– Bildedeling uten samtykke medfører fengsel, selv om det kun er ett enkelt bilde, skriver Elden i en kommentar til NRK. Han viser ellers til at straffen og erstatningskravet ble noe redusert i Høyesterett.

Håper dommen kan stoppe folk fra å dele bilder

Statsadvokat Magne Nyborg sier saken er relevant for svært mange og viser til at mange tenåringer sender seksualiserte bilde til hverandre. Han håper dommen kan stoppe folk fra å dele slike bilde med andre.

Statsadvokat Magne Nyborg håper dommen kan bidra til å stoppe folk fra å dele bilder. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Mange unge menneske mister sperrene på sosiale medier. Det er så lett å spre bilde uten å tenke på konsekvensene, sier Nyborg. Han oppfordrer alle til å tenke seg om.

– Ikke videresend det ukritisk til andre, da kan du brått ende opp i fengsel, sier han.

Utviklet angst og søvnproblemer

Kvinnene har ifølge dommen levd i frykt for at bildene som er blitt delt skulle bli spredt videre i lokalmiljøet. Ifølge dommen har enkelte av dem i etterkant av saken oppsøkt profesjonell hjelp for å håndtere virkningene av saken.

«Emilie» trodde det skulle hjelpe at det nå kom en endelig dom, men for henne er det ikke over.

– Jeg synes det er ekstremt egoistisk, respektløst og råttent gjort.

Den andre kvinna sier hun har tenkt på dette hver dag de siste to årene. Hun håper hun en gang i fremtiden kan gå videre.

– Jeg håper det skjer at jeg ikke tenker på det hver dag. Men nå gjør jeg det, sier «Lisa».

NRK har vært i kontakt med mannen som er dømt i saken. Han vil ikke kommentere avgjørelsen fra Høyesterett.