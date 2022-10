Det forteller politiadvokat Åge Sliper Midling til NRK.

Mannen er bosatt i Trøndelag.

Forrige uke ble passasjerer på Hurtigruten utenfor Ålesund evakuert etter mannen ringte inn en bombetrussel. Etter kort tid ble det avklart at heller ikke denne trusselen var reell.

Dette er samme mann som politiet nå mistenker skal ha truet Ormen Lange torsdag formiddag. Han har også kommet med lignende trusler gjennom flere år.

Politiet på plass i mannens hus i en kommune i Trøndelag. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Dømt i 2020

I januar for to år siden ble han dømt til fengsel i ti måneder for bombetrusler mot flere flyplasser, blant annet Værnes, Flesland og Sandnessjøen.

Han truet også tingretten i Sandnessjøen.

Alle ansatte ble evakuert da en bombetrussel kom mot Ormen Lange. Foto: Shell / NTB

Ingen reell trussel

Alle ansatte ble evakuert etter trusselen mot gassanlegget på Nyhamna.

Per Åge Ferstad, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt sier at de per nå ikke vil kommentere innholdet i selve trusselen, men at den var rettet mot et objekt på Ormen Lange.

Per Åge Ferstad, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Når vi får inn en slik melding om en trussel, så tar politiet det på høyeste alvor, sier Ferstad.

Han bekrefter at politiet mistenker at det er samme mann som kom med trusler mot Hurtigruten.

– Vi mistenker at det er samme person og videre etterforskning vil avklare det.

Ferstad sier at det er vanskelig for han å si om politiet kunne ha gjort noe for å hindre mannen i å komme med nye trusler. Den videre etterforskingen av hurtigrutesaken ble overført til Trøndelag politidistrikt.

– Når det gjelder hurtigrutesaken så ble den handtert. Jeg har ikke kunnskap om hva som ble utfallet der. Regelverket er fulgt.

Han sier at de nå vil vurdere hvilke tiltak som skal gjøres mot mannen. Det er politiet i Trøndelag som nå tar ansvar for mannen.

– Han vil bli avhørt og så vil det bli opp til påtalemyndigheten å avgjøre videre hva som skjer med han, sier Ferstad.