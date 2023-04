EU set sluttdato for naturgass i 2049

Frode Alfheim, Industri Energi

– Det sentrale poenget for EU-landa er at utsleppa totalt sett skal til netto null innan 2050. Det betyr på ingen måte sluttdato for naturgass, men at klimautsleppa må reinsast, slik EU-kommisjonen tilrådde i 2021. Gass frå norsk sokkel vil vere ei viktig kjelde til energi- og industriproduksjon lenge etter 2050. Noreg er i ein veldig god posisjon for å møte ei framtid med strenge krav til klimautslepp. Det er då vi verkeleg kjem til å få betalt for det langvarige arbeidet med å utvikle karbonfangst og -lagring, som gjer at vi mellom anna kan levere utsleppsfri gass frå norsk sokkel i form av blått hydrogen.

Hildegunn T. Blindheim, administrerande direktør i Offshore Norge

– Både Noreg og EU har sett seg ambisiøse klimamål og vi som industri har sett oss ambisiøse mål om å redusere eigne utslepp nær null i 2050. Europa vil etterspørje naturgass også etter 2050 men då i ei form der CO2 har vorte fjerna eller blir fjerna i samband med forbrenninga, noko både Europaparlamentet og Rådet også kommuniserer. Her står Noreg i ei særstilling fordi vi har store ambisjonar og kompetansen til å fange, transportere og lagre CO2 på norsk sokkel. Selskapa gjer grundige analysar av marknadsforhold og -utvikling før eit prosjekt eventuelt blir vedteke. Vidare leiting og utvikling av ressursar er viktig for å stagge den naturlege nedgangen i produksjonen på norsk sokkel og dermed sikre energitilgangen til EU fram til andre lågutsleppsløysingar er oppe og går i tilstrekkeleg grad. Det er også derfor EU støtter vidare leiting og investeringar for å levere olje og gass til den europeiske marknaden.

Lars Haltbrekken, SV

– Det er det på tide at stortingsfleirtalet tek klimakrisa innover seg, og at dei lyttar til dei sterke kreftene i EU som vil fase ut bruken av fossil energi. Stortingsfleirtalet risikerer å låse Noreg fast til ein fossil økonomi som vil koste oss dyrt og som vil gi enorme klimagassutslepp.



Sofie Marhaug, Raudt

– Det rikaste landet i verda bør fase ut fossil energi innan 2050. Det bør vi også Noreg. Dette vil krevje at vi samtidig klarer å byggje opp regulerbar og stabil kraft, og samtidig redusere forbruket. Til no har refrenget vore byggje ut å sol og vind utan lagringsmoglegheiter. Ingen i verken Noreg eller i EU kan ta utgangspunkt i at dei norske vassmagasina er store nok til å sikre nok balansekraft. Vi kan ikkje vere «Europas grøne batteri». Derfor er det ekstra underleg at Tyskland legg ned sine siste kjernekraftverk i desse dagar. Det er stor avstand mellom mål og tiltak i klima- og energipolitikken, både i og utanfor EU.



Eivind Berstad, Bellona

– Regjeringa må ta inn over seg at EU ikkje vil kjøpe gassen Noreg no investerer i å vinne ut. Dette må få konsekvensar for utlysing av nye område og om skattepengane skal gamblast bort på risikable olje- og gassfelt. Dette betyr at vi må setje i gang med CO₂-fangst- og lagring omgåande for å førebu oss på strenge klimakrav på naturgass. Vi trur det kjem strammare krav lenge før 2049.

Frode Pleym, Greenpeace

– Sluttdatoen ville vore endå tidlegare om det ikkje var for at gass- og oljelobbyen har stor makt over europeiske politikarar. Det er likevel ein avgrunn mellom EUs nye mål og norsk gasspolitikk. Medan EU siktar på å avvikle fossilindustrien, tviheld Noreg på å utvikle han. At EU så tydeleg siktar mot klimanøytralitet, må bety kroken på døra for storstilte utbyggingar på norsk sokkel. Norsk oljepolitikk blir stadig meir livsfjern. Vi veit frå før at all ny produksjon er stikk i strid med det klimaforskarane seier er nødvendig for å nå klimamålet. No ser vi altså at EU etter kvart kjem til å stengje igjen importkrana.



Asbjørn Torvanger, Cicero

– Ein sluttdato for gasskontraktar kan fungere som ei ramme for klima- og energipolitikken i EU framover, blant anna med tanke på nye investeringar i gassfelt, men med mindre klimamåla uansett er overordna alle andre samfunnsmål er det risikofylt å bestemme at om 26 år så skal gassen (med mindre det er etablert karbonfangst) vere vekkje. Spørsmålet er om vi på det tidspunktet har klart å utvikle eit stabilt energisystem i Europa basert på fornybar energi, kor langt den teknologiske utviklinga blant anna når det gjeld energieffektivisering har komme, kva dette kan bety for andre samfunnsmål (blant anna naturvern), og kva det vil koste for folk og industri slik at det blir nok aksept og politisk støtte. I tillegg er gass er ein viktig råvare for fleire industriar. Skulle ein sluttdato bli vedteke av EU vil nokre av dei norske gassfelta kunne bli stengt raskare ned enn planlagt og investeringar i nye gassfelt bli mindre lønsame, med mindre Noreg forventar at gassen kan seljast for akseptable prisar til andre kundar.

Asgeir Tomasgard, NTNU

– Når vi nærmar oss 2040 og 2050 vil gassetterspurnaden i Europa avhenge av karbonfangst og lagring og dessutan av etterspurnad for hydrogen og ammoniakk. Dersom EU hydrogenambisjonane sine aukar framover frå 2030 til 2050, vil antakeleg nye gassfunn på norsk sokkel vere gunstig for å sikre Europa nok billig energi. Dersom etterspurnaden etter hydrogen ikkje tek av som EU forventar, vil også etterspurnad etter naturgass antakeleg gå ned i EU. Langsiktige avtalar for utsleppsfri hydrogen kan vere noko av nøkkelen for å redusere risikoen for begge partar.