Bombetrussel mot gassanlegget på Nyhamna i Aukra

Det bekreftar Aukra-ordførar Odd Jørgen Nilssen til NRK.

– Eg har fått vite at det var ein trussel som hadde blitt ringt inn til Nyhamna, og på det grunnlaget blei det starta full evakuering, seier Nilssen.

Ordførar i Aukra, Odd Jørgen Nilssen. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Kommunen sette også krisestab då dei blei varsla om hendinga.

– Vi såg på dette som ei alvorleg melding, seier Nilssen.

Han reagerer på at nokon ringt inn ei slik trusselmelding.

– Det skaper unødig frykt. Det er alvorleg og får store konsekvensar. Det skjerper beredskapen vår, men dette er absolutt ikkje noko vi ønskjer, seier ordføraren.

Politiet har meldt at dei vil kome med ei pressemelding om hendinga.

Nyhamna ligg på kysten av Møre og Romsdal. Dei tilsette som blei evakuert har no fått gå tilbake til anlegget og produksjonen startar opp igjen, opplyser Shell til NRK.

Nyhamna i Aukra forsyner Storbritannia med 20 prosent av all gassen dei treng. Gassen kjem frå Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet.

Meldte om uavklart hending

Det var i 09.15-tida torsdag at politiet først melte om ei uavklart hending ved gassanlegget på Aukra.

– Heimevernet har vakthald på staden og politiet er på veg med ressursar, meldte Møre og Romsdal politidistrikt like etter klokka 09.00.

Klokka 09.50 kom politiet med ei ny melding, og kunne fortelje at situasjonen ved Nyhamna på Aukra var avklart.

– Vi går tilbake til normal drift og alle skal få lov til å reise til Aukra. Per no har eg ikkje detaljane, så eg kan ikkje gi eit svar på kva som har skjedd, seier Ole Kristian Dybvikstrand, innsatsleiar i politiet til NRK sin reporter.

Undersøkte bilar

Politiet undersøkte også alle bilar som stod på ferjekaia på Hollingsholmen for å vente på ferja til Aukra. Før situasjonen var avklart var det heller ingen som fekk reise med ferja.

Politiet undersøkte alle bilane som skulle ta ferja til Aukra. Foto: Roar Strøm / NRK

Erling Warvik var ein av dei som sto i ferjekøen torsdag. Han synest det er bra at politiet undersøkjer alle bilane som skal om bord ferja.

– Det er heilt i orden at dei følgjer med kva som skjer. Sjølv blir han ikkje skremt av hendinga, og meiner dette er noko ein må forvente slik situasjonen er i verda no.

Noregs nest største gassfelt

Det er selskapet Gassco som er operatør på røyrleidningen.

Jan Soppeland i Shell. Foto: Norske Shell

Ormen Lange er Noregs nest største gassfelt. Shell driv landanlegget på Nyhamna.

Jan Soppeland er direktør for kommunikasjon og myndigheitskontakt i Shell.

– Ingen ønskjer ein situasjon som dette. Vi er gald for at det blei avklart så fort som det blei og produksjonen går no tilbake til normalt.

Han seier at det så langt er uklart kva konsekvens evakueringa hadde for produksjonen. Dei vil no bruke erfaringa til læring.

– Folk har fått eit avbrekk i arbeidstida på ein time eller to, men vi prioriterer dei tilsette no. Vi skal gå gjennom situasjonen for læring og vil bruke den til å sjå korleis vi har respondert. Vi vil også sjå på samarbeidet med andre etatar og om vi kan gjere noko bere neste gang.

Også Gassco mobiliserte beredskap i samband med hendinga. Dette gjorde dei i samarbeid med Shell.

Ormen Lange er Noregs nest største gassfelt. Shell driv landanlegget på Nyhamna i Aukra. Foto: Shell / NTB

Trussel mot Hurtigrute-skip

Dette er den andre trusselsituasjonen i Møre og Romsdal i løpet av kort tid. Førre veke blei passasjerane evakuert frå hurtigruteskipet MS «Nordnorge» etter ei trusselmelding.