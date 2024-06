Flere prideflagg pryder Ålesunds gater nå. For to uker siden sa nemlig kommunedirektøren at skolene ikke får flagge under pride.

Avgjørelsen står seg foreløpig ennå, men på torsdag kan det ta en ny vending. Etter mange og sterke reaksjoner bestemte ordføreren seg for at politikerne skal avgjøre saken.

Torjus Levisen Johansen (24) håper at kommunen snur - og han er ikke alene om sin mening.

En ny undersøkelse gjort for NRK viser at seks av ti mener at skoler ikke skal forbys heising av prideflagget.

Men ser man på kjønn, er det dobbelt så mange menn (35 prosent) som kvinner (17 prosent) som mener at myndigheten skal forby skolene det.

– Det hadde vært hyggelig å se skolen min flagge med regnbueflagg. Da hadde man ikke følt seg så veldig alene i kampen, sier Torjus Levisen Johansen og refererer til sin egen barne- og ungdomstid. Foto: Remi Sagen / NRK

Litt mindre «sint homo»

Som en reaksjon på flaggnekten, skrev Johansen et leserinnlegg i Sunnmørsposten hvor han beskrev seg selv som «sint homo». Nå er han litt mindre sint.

– Ålesund har virkelig stilt opp og vist fargene sine etter kommunedirektørens forslag. Derfor er jeg mindre sint, fordi det er mye kjærlighet i byen.

Men han er likevel klar på at han håper og tror at kommunen sier ja til prideflagging på skolene.

Som 12-åring selv hadde han trengt det. Johansen kommer fra en liten bygd på Sørlandet, og det var ikke før han flyttet at han innså at han var skeiv - som 18-åring.

Torjus Levisen Johansen mener det er for voldsomt at kommunen nekter skolene å flagge med regnbueflagg. Foto: Remi Sagen / NRK

– Jeg tror det ville tatt kortere tid hvis man hadde fokusert mer på mangfold og kjærlighet i skolen, men også bare å ha regnbueflagget på flaggstanga én uke i året. Jeg tror det hadde gjort mye.

Han tror ikke elevene nødvendigvis tenker så mye over regnbueflagginga der og da, men han tror det gjør noe med underbevisstheten deres.

– Mangfold, inkludering, retten til å være den du vil og elske den du vil. Det å ikke flagge sender et symbol til barn om at «her hører du ikke hjemme», og det er veldig synd.

Les også Rektoren går mot kommunen – her heiser han regnbueflagget

– Det skulle et terrorangrep til

Selv flagger ikke 24-åringen noe særlig, men han sier det er fint at andre flagger for dem.

– Man føler seg litt aleine i kampen av og til. Jeg har et flagg stående i stua, men jeg flagger ikke noe utover det. Ennå.

– Hvorfor ikke?

– Det sitter vel ennå litt fra oppveksten, at det er litt skummelt. Det er en liten prosess. Pride er ennå litt ubehagelig å feire, selv om det er seks år siden jeg kom ut.

– Hvorfor er det skummelt?

– Man er redd for hva andre tenker og mener. Man føler at man stikker seg veldig ut i verden, men så gjør man egentlig ikke det. Du føler at alle ser på deg eller oppfører seg annerledes. Det er irrasjonelt, men det føles veldig ekte.

Og det ene prideflagget han har stående i stuevinduet, sammen med et NTNU-flagg i en blomsterpotte, kjøpte han rett etter terrorangrepet 25. juni 2022.

– Det skulle et terrorangrep til for at jeg skulle tørre å kjøpe et prideflagg, sier han.

Det ene prideflagget til Torjus Levisen Johansen pryder vinduskarmen. Foto: Remi Sagen / NRK

Les også – Redselen kommer plutselig

– Bør ha kommet lenger i 2024

– Jeg er enig med de 64 prosentene, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), og refererer til NRKs spørreundersøkelse.

Hun synes det var en dårlig beslutning av Ålesund kommune å forby skolene prideflagging.

– Ved å nekte skoler å flagge, føler man at man kanskje ikke får være med. At man sier: «Nei, her på skolen skal vi ikke ha mangfold», det skaper usikkerhet, utrygghet og mange blir lei seg.

– Regjeringen skal flagge under pride. Vi mener det er en viktig måned å markere støtte til bevegelsen og mangfoldet. I 2024 bør vi ha kommet lenger enn å forby folk å feire kjærligheten, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap). Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Jaffery sier at kommunestyret bør stemme for at skolene skal kunne flagge under pride.

– Skolen er en viktig fellesskapsarena for barn og unge. Hvis du er skeiv, eller usikker på din seksuelle legning, og så bestemmer skolene seg for å ikke flagge – da føler du deg i hvert fall ikke som en del av fellesskapet.

Hun mener man i 2024 bør ha kommet lenger enn å forby folk å feire kjærligheten.

– Jeg forstår godt det Torjus tar opp, og det er verdt å lytte til folk som kjenner på erfaringene i den situasjonen de har stått i.

– Jeg tror politikerne kommer til å overkjøre kommunedirektøren sin avgjørelse. Når man ser hvilke reaksjoner det har skapt i landet og byen, tror jeg virkelig det blir endra, sier Torjus Levisen Johansen. Foto: Remi Sagen / NRK

– Byfølelsen forsvant litt

Torjus Levisen Johansen har bodd i Ålesund i noen år nå, og det er her han vil bli værende.

– Ålesund har vært en by for meg, en perfekt størrelse på en by, men når man da plutselig nekter barne- og ungdomsskolene å flagge ... Da ble jeg litt: «Ja vel, er vi på bygdestatus nå?». Ikke til forkleinelse for bygdene, men det var litt sånn ... Den byfølelsen forsvant litt.

Likevel føler han seg fortsatt velkommen her - selv om han er skeiv.

– Men jeg håper de som allerede er herfra også kan kjenne på det. Jeg håper barn og unge kan føle at Ålesund er for alle, selv om skolen kanskje ikke flagger.

Foto: Remi Sagen / NRK

På formannskapsmøtet tirsdag sa politikerne at skolene selv skal bestemme om de vil flagge eller ei, men det er kommunestyret som tar avgjørelsen torsdag.

Johansen tror de ender på samme konklusjon som formannskapet.

– Jeg tror politikerne kommer til å overkjøre kommunedirektøren sin avgjørelse. Når man ser hvilke reaksjoner det har skapt i landet og byen, tror jeg virkelig det blir endra.

Egentlig håper han at alle skoler skal flagge, men han regner med det blir opp til rektorene selv.

– Og da håper jeg mange rektorer gjør det.

PS: Torjus Levisen Johansen er også vararepresentant for Arbeiderpartiet i kommunestyret, men uttaler seg som privatperson i denne saken. Han skal ikke ta stilling til saken som skal opp til politisk behandling torsdag.