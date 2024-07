Himmelen glødet og bydde på intens regnbue: – Det var helt magisk!

Det var mange som måtte ta frem mobilen og knipse bilde sent onsdag kveld.

Anne-Rita Klock i Hatlane i Ålesund sitter ofte og ser på utsikten til fjell og fjord. Onsdag kveld hadde hun akkurat lagt fra seg strikketøyet, og satt med ryggen mot stuevinduet da hun merket at lyset i stua forandret seg. Da hun snudde seg så hun regnbuen.

– Det var så flott når den speilet seg i sjøen og det var helt vindstille, forteller hun.

Anne-Rita Klock måtte leggje frå seg strikketøyet og gå ut att då ho såg lyset kome inn stovevindauget på Hatlane i Ålesund. Foto: Anne-Rita Klock / Lesarbilete Komplett regnbue sett frå Valderøya. Foto: Per Roar Trå / Lesarbilete Torstein Rønning fekk sjå regnbogen fylle heile himmelkvelven over Elnesvågen i Hustadvika. Foto: Torstein Rønning / Lesarbilete Sissel Neerland såg fenomenet frå Skjærtangen i Kristiansund, der regnbogen låg over heile Freikollen. Foto: Sissel Neerland / Lesarbilete Fenomenet sett frå Tomrefjorden. Foto: Tore Gjelsten / Lesarbilete Birgit Vidhammer Hjelseth fanga ein full regnboge over Brusdalsvatnet på film. Foto: Birgit Vidhammer Hjelseth / Lesarbilete Jorun Berit Tennøy fekk sjå kveldssol, ledd regn og regnboger over fjorden utanfor Molde. Foto: Jorun Berit Tennøy / Lesarbilete

Tok tøflene og fotokameraet

Også på Lepsøya var det show på himmelen.

Harald Kjerstad hadde akkurat sett ferdig fotballkampen da kona bemerket at det var så fantastisk lys ute. Kjerstad steig derfor i tøflene og sprang ut gjennom veien for å se etter lyset.

Dette blinkskuddet fanget Harald Kjerstad med kameraet på Kjerstad på Lepsøya onsdag kveld. Foto: Harald Kjerstad

– Det er litt artig når det slår til med slikt lys. Det var veldig spesielt, forklarer han om det første lyset han så.

– Det var litt mørkt i bakgrunnen, og så det kom litt regn rett etterpå, forteller han.

Therese Giske Søvik fanga regnbogen på film i småbåthamna. Foto: Therese Giske Søvik / Lesarbilete Therese Giske Søvik fanga regnbogen på film i småbåthamna. Foto: Therese Giske Søvik / Lesarbilete

– Optimale forhold for å se regnbue

Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt sier at forholdene i Møre og Romsdal onsdag kveld var optimale for å se regnbuer. For å se en regnbue må man ha sola på baksiden av seg og regnet foran.

Charalampos Sarchosidis er statsmeteorolog. Foto: Privat

– Det kom nedbør fra sør, samtidig så var det ganske skyfritt i retning vest, nordvest, der sola gikk ned. Derfor fikk man den perfekte kombinasjonen med at sola skinte og at solstrålene traff regndråpene i regnet som kom sørfra.

– Derfor fikk man de vakre regnbuene som folk i Møre og Romsdal fikk sett i går, forteller Sarchosidis.

På noen av bildene er det to regnbuer. To regnbuer oppstår dersom lyset reflekteres to ganger inne i vanndråpene, forklarer Sarchosidis.

– Av og til kan man få en sekundær regnbue, altså dobbel regnbue. En annen interessant ting er at den sekundære regnbuen vil ha fargene i omvendt rekkefølge, sier han. Den sekundære regnbuen har svakere lys, og den oppstår oftere dersom det er store regndråper.

– Med sterkt sollys øker også sannsynlighet er det for å se dobbel regnbue, legger Sarchosidis til.

Regnboge over rosehagen til Grete Glomnes Borge-Olsen. Foto: Grete Glomnes Borge-Olsen / Lesarbilete Utsikt over Malmefjorden mot Galten, Tusten og Røsholfjellet. Foto: Rob Buist / Lesarbilete Silvia Midsund Klungland knipset denne regnbuen ved solnedgang i Midsund onsdag. Foto: Silvia Misund Klungland / Tipser Regnbue er et fargefenomen på himmelen. Onsdag så flere en dobbel regnbue over Ålesund. Foto: Janne Brit Aasen / NRK

– Magisk

Silvia Midsund Klungland sendte også inn bilder av regnbuen og himmelen som glødet i området onsdag kveld.

– Det var helt magisk! Den varte også veldig lenge, sier Silvia Midsund Klungland.